La disputa por el Esequibo se debate en la CIJ. Esto argumentan Venezuela y Guyana

Por Anabella González, CNN en Español

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició el lunes una serie de audiencias para abordar la disputa entre Guyana y Venezuela, enfrentadas en un conflicto territorial histórico por el Esequibo, en una tensión entre ambos países que llegó hasta el principal órgano judicial de la ONU, en La Haya.

El origen de la disputa fronteriza se remonta al siglo XIX con el Laudo Arbitral de 1899, que otorgó al Reino Unido la soberanía sobre toda la zona en disputa. Como excolonia británica, Guyana controla el área reclamada por Venezuela desde 1966, cuando logró su independencia del Reino Unido, una zona que representa aproximadamente dos tercios de la totalidad de su superficie.

El Esequibo —de unos 160.000 km2— es motivo de controversia desde entonces, pero alcanzó su punto más álgido en los últimos años con el reclamo de soberanía de Caracas.

Serán en total cuatro las audiencias de la Corte en las que ambos países presentarán sus argumentos sobre este conflicto. La primera tuvo lugar el lunes 4 de mayo y las próximas serán el miércoles 6, viernes 8 y sábado 11 de mayo.

Guyana tuvo el lunes su primera ronda de alegatos, mientras que Venezuela tendrá esa instancia el miércoles. El viernes 8, en tanto, será la segunda ronda de argumentos para Guyana; y el lunes 11 el turno de Venezuela.

Venezuela asegura que le despojaron el territorio en 1899 en el Laudo Arbitral de París, al que calificó como nulo e “írrito” al denunciar en 1962 ante la ONU supuestos vicios en el procedimiento.

Venezuela “no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece”, reiteró el Gobierno venezolano el sábado en un comunicado.

Si bien una delegación del Gobierno venezolano, encabezada por el canciller Yván Gil, asistió a La Haya para defender los derechos que el país asegura tener sobre el Esequibo, las autoridades insisten desde hace tiempo en desconocer la jurisdicción de la CIJ para atender este caso.

“Nada de lo que se ha presentado hoy contradice los derechos de Venezuela; (…) ni se ha demostrado que exista otra versión que no sea que el territorio de la Guayana Esequiba es venezolano”, aseguró Gil el lunes en declaraciones a la prensa luego de la primera audiencia ante la Corte.

Para el Gobierno venezolano, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que exige una solución bilateral negociada, es la única opción para resolver la controversia internacional. Por ese motivo señala que su asistencia a las audiencias es “solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos” que le corresponden y descarta cualquier tipo de reconocimiento o “consentimiento” a la jurisdicción de la CIJ en el asunto.

En palabras de Gil, hubo “manipulaciones y argumentos falsos” contra lo que consideró como las “pruebas” que existen de que el territorio pertenece a Venezuela, lo que da cuenta de que, independientemente de la decisión de la CIJ, el país sostendrá el reclamo.

“La Corte se encamina hacia una decisión que una de las partes ya ha declarado nula. La conclusión jurídica definitivamente no cambiará el conflicto sobre el terreno entre los dos países”, dice a CNN Imdat Oner, analista y académico de la Universidad Internacional de Florida, quien como diplomático estuvo basado en Venezuela.

Mientras tanto, la posibilidad de que escale la tensión entre ambas naciones por el reclamo de soberanía de Venezuela sobre el Esequibo se mantiene latente desde hace años.

Durante el mandato del derrocado presidente Nicolás Maduro, la disputa por el territorio estuvo cerca de convertirse en un enfrentamiento violento. Pero desde su captura en un operativo militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero la situación ha cambiado, señala Oner. “Lo que realmente nos espera es un período de intensa tensión diplomática entre las partes una vez que la Corte emita su decisión”, dice.

Ahora, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez lleva adelante giros drásticos en materia económica y energética al estrechar sus lazos con Estados Unidos, pero permanece el reclamo de soberanía por el Esequibo, algo que puede jugar a su favor a la hora de sostener el apoyo interno.

“Tras la captura de Maduro, Delcy (Rodríguez) debe demostrar al ejército venezolano y a la base nacionalista que no está traicionando sus reivindicaciones de soberanía nacional ante Washington ni ante la Corte”, considera Oner.

En al menos dos ocasiones en las últimas semanas, Rodríguez se mostró públicamente con un pin del mapa de Venezuela que incluye la región en disputa como parte del territorio venezolano, lo que derivó en un fuerte cuestionamiento de las autoridades de Guyana, que señalaron el gesto como una provocación. La presidenta encargada ya ha utilizado este accesorio en reiteradas ocasiones en el pasado.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se mostró molesto ante los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) luego de que la presidenta encargada de Venezuela luciera el pin durante una visita a Barbados a fines de abril, en el marco de reuniones con dirigentes del bloque comercial.

“Venezuela no puede, mientras el caso está ante la Corte, buscar normalizar con símbolos, mapas, o despliegue oficial lo que ha fallado en establecer legalmente”, dijo Ali en un comunicado. Delcy Rodríguez respondió luego que el accesorio, que incluye la región disputada, “es el único mapa de Venezuela” que ha conocido en su vida.

Se estima que unas 125.000 personas habitan en el Esequibo, una región rica en recursos naturales, forestales y agrícolas, que tiene como actividad económica principal la extracción de petróleo y reservas de oro, y en la que residen varios grupos indígenas.

Guyana asegura que llega a estas audiencias sobre el territorio “con plena confianza en la solidez de su caso”.

El argumento a su favor, plantea el país, “está respaldado por los antecedentes históricos y los principios jurídicos aplicables en relación con el carácter vinculante de los laudos arbitrales, la inviolabilidad de los tratados, el respeto al estado de derecho y la estabilidad de las fronteras”, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana en un comunicado publicado el viernes.

Guyana, que asegura buscar una resolución pacífica y jurídica, argumenta que el laudo arbitral de 1899, cuya legitimidad es cuestionada por Venezuela, fue resultado de “extensas negociaciones y procesos judiciales”.

Pese a las objeciones de Venezuela y sus intentos para impugnarlo, “el consenso jurídico es que el laudo arbitral fue justo y conforme al derecho internacional”, afirma el Gobierno de Guyana.

CNN contactó al Ministerio para pedir comentarios respecto de la primera audiencia del lunes y está a la espera de respuesta.

En 2024, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un referéndum para la creación del Estado de Guayana Esequiba, el Gobierno de Guyana lo definió como una “amenaza existencial” para el país. La CIJ dijo en esa ocasión, antes de la votación, que Venezuela se abstendría de emprender cualquier acción para modificar la situación que prevalecía en el territorio.

A diferencia de la negación de Venezuela a las facultades de la CIJ en el asunto, Guyana considera que su jurisdicción “es crucial” para abordar la disputa y señala que la postura de

Venezuela “refleja una estrategia para evitar un fallo judicial que podría no favorecer sus pretensiones”.

La preferencia del Gobierno venezolano por las negociaciones bilaterales en lugar de aceptar una resolución por la vía judicial “revela su reticencia a someterse a una decisión legal imparcial”, dice la cancillería de Guyana en su posicionamiento sobre el conflicto.

“La disputa del Esequibo es un tema nacional singular y de larga data, que alinea tanto a la oposición como al Gobierno” en Venezuela, asegura Oner. Dice también que Rodríguez necesita mantener esa reivindicación territorial en su agenda y seguir desafiando diplomáticamente a Guyana para preservar su posición interna.

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