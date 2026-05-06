Las aerolíneas tenían el escenario ideal para subir tarifas. El colapso de Spirit solo agrava la situación

Por Chris Isidore, CNN

El precio del combustible para aviones casi se duplicó. Las aerolíneas recortaron vuelos. Los viajeros seguían comprando boletos.

Esa ya era una combinación bastante propicia para el aumento de tarifas aéreas.

Y entonces, Spirit Airlines dejó de operar.

Los pasajeros ya estaban pagando más por volar, incluso antes de que la industria perdiera a la aerolínea de bajo costo conocida por presionar los precios a la baja.

Todo apuntaba a que sería un verano muy caro para viajar en avión. La desaparición de Spirit probablemente acelerará esa tendencia.

Las tarifas aéreas en EE.UU. ya habían subido con fuerza la semana previa al cierre de la aerolínea de bajo costo, según el sitio de reservas Kayak y la firma de inversión Raymond James.

Las condiciones eran ideales para que las aerolíneas aumentaran precios, una mala noticia para quienes buscan ofertas.

Estas son las razones:

Combustible: Los precios del combustible para aviones han subido un 84 % desde enero, según Airlines for America, lo que incrementa los costos. La International Energy Agency advirtió que podrían registrarse escaseces de combustible en Europa en pocas semanas, una región que depende en gran medida de suministros provenientes de Medio Oriente. Asia podría enfrentar el mismo problema.

Además, las refinerías estadounidenses están exportando combustible, lo que también eleva los precios dentro de EE.UU.

Recorte de vuelos: Esto ha llevado a muchas aerolíneas a reducir sus horarios. Han eliminado rutas que apenas eran rentables cuando el combustible era más barato y que ahora generan pérdidas.

Esos vuelos, en días menos demandados como mitad de semana o sábados, o en horarios menos populares, solían ofrecer los boletos más baratos.

La firma de análisis aeronáutico Cirium prevé que, solo en la última semana, las aerolíneas globales redujeron la oferta de asientos en un 3,6 % para el periodo del 1 de junio al 30 de septiembre.

“Cuando se cancelan vuelos, vemos que los precios pueden subir rápidamente debido a un aumento en la demanda, especialmente en las rutas afectadas”, dijo Kayla DeLoache, portavoz de Kayak.

Demanda fuerte: Las aerolíneas han reportado reservas sólidas para la próxima temporada de verano, e incluso ingresos récord.

Tarifas más altas: Datos de Kayak muestran que la tarifa doméstica promedio ahora es de US$ 365, un aumento de US$ 30 (9 %) desde el 23 de marzo, justo antes de que la guerra en Irán impulsara el alza del combustible. En comparación con el año pasado, los precios han subido US$ 70 (24 %).

Los precios también aumentan semana a semana. Según Raymond James, al 27 de abril, los vuelos dentro de la siguiente semana cuestan un 9 % más que la semana anterior. Para vuelos con al menos cuatro semanas de anticipación, típicos del turismo, el aumento es del 7 %.

El cierre de Spirit la madrugada del sábado podría empujar aún más las tarifas al alza.

Spirit, con sus tarifas básicas sin servicios adicionales, solía ofrecer los precios más bajos en los mercados donde operaba, y obligaba a otras aerolíneas a competir ofreciendo asientos igualmente económicos.

Los vuelos de Spirit habrían representado cerca del 2 % de los asientos disponibles para viajar este verano, pero en algunos mercados como Fort Lauderdale, en Florida; Detroit y Las Vegas, su participación era mucho mayor.

A medida que sus pasajeros buscan alternativas, habrá menos asientos disponibles en general, lo que genera un desequilibrio entre oferta y demanda.

Es probable que haya más aumentos en las tarifas.

Según Tom Fitzgerald, analista de aerolíneas de TD Cowen, los precios actuales aún no compensan completamente el aumento del combustible, que es el segundo mayor costo operativo para las aerolíneas, después de la mano de obra.

Directivos del sector dijeron a inversionistas el mes pasado que esperan recuperar estos costos hacia finales de año. Las aerolíneas han advertido que gastarán miles de millones de dólares más en combustible este año en comparación con el anterior.

Sin embargo, Fitzgerald no cree que las tarifas más altas reduzcan la demanda de viajes.

“Mientras el mercado laboral se mantenga sólido y los mercados financieros resistan, la demanda debería seguir firme”, dijo a CNN.

El analista prevé una menor probabilidad de que los pasajeros cancelen sus planes de viaje en comparación con un entorno económico más inestable.

Irónicamente, los altos precios de la gasolina podrían impulsar la demanda de vuelos. El combustible para autos ha subido un 52 % durante la guerra, mientras que las tarifas aéreas han aumentado menos, lo que podría hacer más costosos los viajes por carretera y empujar a algunos viajeros a volar.

A pesar de los aumentos, aún hay opciones económicas para quienes buscan ofertas, señaló DeLoache.

“Aunque los precios están subiendo, todavía hay muchas ofertas”, dijo. “Hay formas de ahorrar si se tiene flexibilidad al viajar”.

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