Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Por Brian Stelter y Ann O’Neill, CNN

Ted Turner, el visionario de los medios y filántropo que fundó CNN, la cadena pionera de 24 horas que revolucionó las noticias televisivas, falleció el miércoles, según un comunicado de prensa de Turner Enterprises. Tenía 87 años.

El empresario de Atlanta, nacido en Ohio, construyó un imperio mediático que abarcaba la primera “superestación” de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta.

Turner fue también un navegante de fama internacional, un filántropo que fundó la Fundación de las Naciones Unidas, un activista que abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos. Desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste estadounidense. Incluso creó la serie de dibujos animados “Captain Planet” para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Pero fue su audaz visión de transmitir noticias de todo el mundo, en tiempo real a todas horas, lo que realmente le dio la fama, una vez que su idea finalmente despegó.

En 1991, Turner fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Con el tiempo, Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

A Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

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