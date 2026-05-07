China conmuta las penas de muerte a dos exministros de Defensa

Por Steven Jiang, CNN

En una medida sorprendente, en medio de la continua purga de sus fuerzas armadas, China conmutó este jueves las penas de muerte a dos exministros de Defensa por corrupción.

Wei Fenghe y Li Shangfu fueron declarados culpables de soborno y condenados a muerte con una suspensión de la ejecución de dos años por el tribunal militar del país, según informaron medios estatales. El tribunal anunció que las sentencias de los dos exgenerales serán conmutadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de dos años.

Wei, de 72 años, fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023. Li, de 68 años, sucedió a Wei y ocupó el cargo durante menos de ocho meses en 2023. Ambos fueron investigados por el organismo anticorrupción del ejército ese mismo año.

El líder chino Xi Jinping ha llevado su purga de las fuerzas armadas hasta la cúpula, y recientemente, en enero, destituyó a su general de mayor rango, Zhang Youxia, quien tenía un rango superior al de Wei y Li y supervisaba las operaciones diarias del ejército.

La reorganización impulsada por Xi Jinping ha afectado a una amplia franja del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, con dos millones de efectivos, y más de 100 oficiales podrían haber sido destituidos desde 2022.

Treinta y seis generales y tenientes generales han sido purgados oficialmente desde 2022, mientras que otros 65 oficiales figuran como desaparecidos o potencialmente purgados, según un informe publicado en febrero por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

Al considerar los puestos que han sido purgados más de una vez, el 52 % de los altos mandos del EPL se han visto afectados, según el informe.

Esta purga masiva forma parte de la estrategia de Xi Jinping para sanear el EPL, mientras continúa afianzando su poder e impulsando una importante modernización militar.

Sin embargo, el alcance de esta “purga sin precedentes” plantea interrogantes sobre la capacidad del ejército para llevar a cabo operaciones complejas, escribieron los autores del informe.

Tras la caída de Zhang y su lugarteniente en enero, un editorial publicado por el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL) acusó a los dos exlíderes militares de socavar la autoridad suprema de Xi Jinping, al tiempo que reforzaba su mensaje de tolerancia cero ante la corrupción.

Sus investigaciones “eliminarán las influencias tóxicas” dentro del EPL y “ayudarán a las fuerzas armadas populares a experimentar una renovación integral, impulsando con fuerza la construcción de un ejército fuerte”, afirmó el editorial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.