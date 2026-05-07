Científicos recrearon un mega-tsunami en Alaska como si lo vivieras desde una moto acuática. Este es el resultado

Por Ella Nilsen y Sam Hart, CNN

En agosto de 2025 la segunda ola de tsunami más alta registrada en el mundo arrasó el remoto fiordo Tracy Arm, en Alaska, y su paso causó una destrucción inmensa.

Por suerte, no había personas cerca. Pero, tras el evento, los científicos se pusieron de inmediato a trabajar, reconstruyendo lo que ocurre cuando el colapso de una ladera montañosa desencadena un mega-tsunami y no hay nadie alrededor para verlo.

Así fue como ocurrió: el 10 de agosto, a las 5:30 de la mañana, una ladera completa en la desembocadura del glaciar South Sawyer, en retroceso, se desprendió y cayó al océano, generando una ola monstruosa. En su punto máximo, la ola trepó más de 457 metros por la pared opuesta del fiordo, una altura superior a las torres gemelas Petronas de Kuala Lumpur.

El mega-tsunami causó estragos en el paisaje, despojando los bosques hasta dejar roca desnuda, arrancando árboles de raíz y lanzando rocas.

También produjo una vibración sísmica tan fuerte que sacudió todo el planeta durante días. Siendo solo la segunda vez que se registra un efecto de este tipo en cualquier lugar, fue causado por la energía atrapada de la ola que se movió en el fiordo durante días después del evento inicial.

En los meses posteriores al tsunami, una docena de científicos de EE.UU., Canadá y Europa han hecho trabajo de “detectives” intentando “recrear esta cascada de peligros”, dijo Daniel Shugar, geomorfólogo y profesor de la Universidad de Calgary. El grupo publicó sus hallazgos el miércoles en la revista Science.

Los científicos ven las huellas del cambio climático por todo este evento y varios otros similares que han ocurrido en los últimos años. Muchos han estado vinculados a glaciares en retroceso, ya que el deshielo desestabiliza las montañas y el terreno que habían estado cubiertos durante siglos.

“A medida que el clima está cambiando, a medida que los glaciares están retrocediendo, es probable que veamos más de este tipo de eventos en ambientes de altas latitudes en el Ártico y el subártico”, dijo Shugar.

Incluso para los científicos que estudian este tipo de desastres, la destrucción y el poder —que inspiran asombro— del mega-tsunami de Tracy Arm son difíciles de comprender para el cerebro humano.

La ladera que se deslizó para producir la ola del tamaño de un rascacielos tenía, en sí misma, más de 975 metros de altura, más que el edificio más alto del mundo.

Hoy, la ladera se ve desnuda, como si los 165 millones de toneladas métricas de roca hubieran sido extraídos a cucharadas mientras se deslizaban hacia el océano, dejando una cicatriz cóncava.

Cuando el modelador e investigador de tsunamis Patrick Lynett viajó con un equipo al sitio del deslizamiento meses después para realizar trabajo de campo, quedó asombrado por la magnitud del desastre.

“Lo vi en la vida real, y apenas puedo creerlo”, dijo Lynett, profesor de la Universidad del Sur de California.

Puede parecer extraño que un desastre así no dejara heridos ni muertos. Pero la altura pura de las olas de tsunami no siempre se corresponde con el número de víctimas. Por contraintuitivo que parezca, los tsunamis más mortíferos del mundo ocurrieron con olas mucho más pequeñas que las de Tracy Arm o el tsunami de la bahía de Lituya de 1958, el actual poseedor del récord de la ola más grande. (La bahía de Lituya mató entre 2 y 5 personas, las fuentes difieren).

Los tsunamis inducidos por deslizamientos de tierra pueden entenderse mejor como un gran chapuzón generado por muchas toneladas de roca que caen en aguas profundas, a menudo en canales estrechos como los fiordos de montaña. Igual que cuando se arroja una roca grande a un río, el chapuzón ocurre rápidamente. Por colosal que haya sido, la ola de Tracy Arm ocurrió en apenas 45 segundos a un minuto.

Los tsunamis causados por terremotos pueden tener olas de menor altura, pero son mucho más largas tanto en la longitud de la ola como en el período de tiempo que dura: de 20 a 30 minutos, en lugar de un minuto. Eso ayuda a explicar por qué el tsunami de 2004 en el océano Índico y el terremoto y tsunami de 2011 en Japón fueron mucho más mortíferos.

“Puede que no suba tan alto en vertical, pero hay una cantidad tremenda de agua”, dijo Lynett. “Puede inundar mucha más tierra adentro, porque simplemente sigue avanzando”.

Los científicos se han visto frustrados por el problema de cómo comunicar la magnitud pura de una ola como la de Tracy Arm de una manera que se sienta real, así que la recrearon en un videojuego. Lynett admitió que es un enfoque poco convencional para un grupo de ingenieros.

“No es nuestro objetivo hacer arte gráfico”, comentó. Pero poner a la gente en un entorno inmersivo para experimentar el tsunami sin las consecuencias mortales de estar allí en persona resultó ser la mejor manera de ayudar a la gente a comprender la escala.

“Si pueden experimentar ese desastre de forma digital, lo recordarán como algo cercano al evento real”, dijo Lynett. “Es mucho mejor que leer sobre ello”.

Es aquí cuando entra la moto acuática.

El videojuego muestra la perspectiva del deslizamiento de tierra y la ola del tsunami desde el punto de vista de alguien que va en una moto acuática, intentando escapar de una pared de agua imponente antes de ser rápidamente sobrepasado por ella.

Lynett dijo que el objetivo es la educación pública de una manera tangible, creando conciencia entre las personas que viven en comunidades costeras de Alaska, así como entre los turistas que acuden en masa a ver sus glaciares.

“Como ingenieros, podemos construir cosas muy resistentes y podemos hacer que sobrevivan a los eventos”, dijo. “No se trata solo de cuán resistente puedes construir las cosas, sino realmente de capacitar a la gente para que entienda y reaccione”.

Pero la principal razón por la que los científicos hacen este trabajo detectivesco geológico es para entender por qué ocurren exactamente deslizamientos de tierra de esta magnitud. Cada nueva pieza de información puede ayudarles a intentar reducir el riesgo de cara al futuro, cuando ocurra el próximo, dijo Shugar.

“Desde luego espero que no tengamos un evento repetido este verano, pero es totalmente posible”, afirmó. “Como científicos de riesgos, como científicos de desastres, queremos minimizar el riesgo para las personas y la infraestructura por estos eventos”.

Aunque nadie murió en Tracy Arm y tsunamis similares en Alaska hasta ahora han ocurrido en zonas remotas, existe un riesgo real de que el próximo no esté tan libre de víctimas. No es una preocupación teórica; Alaska está repleta de cruceros y embarcaciones turísticas que prometen una vista de cerca de enormes glaciares.

El mega-tsunami de Tracy Arm ocurrió lo suficientemente temprano en la mañana como para que ninguna de estas embarcaciones estuviera cerca. Pero eso fue pura suerte; el fiordo es un lugar popular para cruceros y embarcaciones turísticas que llevan a turistas cazadores de hielo a acercarse para tomar fotos de glaciares que se encogen y que se fracturan y desprenden —en años anteriores lo han visitado más de 20 embarcaciones por día, incluidos grandes cruceros que transportan hasta 6.000 pasajeros y tripulantes.

De hecho, un crucero National Geographic Venture que avanzaba lentamente hacia el glaciar estaba a unos 24 kilómetros del evento cuando ocurrió. Vieron espuma blanca subiendo por las paredes circundantes del fiordo y sintieron “fuertes corrientes… desde muchas direcciones distintas”, según la correspondencia por correo electrónico del capitán del barco con un investigador.

“Todas las curvas del fiordo cerca del glaciar deben haber reducido lo suficiente la altura de la ola y la fuerza, aunque seguía siendo muy potente, lo cual probablemente es la razón por la que todavía estamos flotando y no estrellados contra la pared del fiordo”, escribió el capitán Thomas Morin del barco de National Geographic. Las curvas del fiordo, combinadas con que el barco estaba lo suficientemente lejos y en aguas profundas, fueron factores clave que los salvaron.

Desde entonces, al menos tres grandes líneas de cruceros han anunciado que este año suspenderán las rutas hacia el fiordo de Tracy Arm, sustituyéndolas por el fiordo cercano de Endicott Arm. Los expertos dicen que estas precauciones son necesarias, pero advierten que otras zonas podrían ser propensas a eventos similares.

El mega-tsunami del año pasado fue un “buen llamado de atención” para el sector de cruceros, otras embarcaciones marítimas y los responsables de políticas públicas, dijo Shugar.

“Estos riesgos son reales”, afirmó. “Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que uno de estos casi accidentes se convierta en un verdadero desastre”.

Los deslizamientos de tierra de movimiento lento son generalizados en Alaska, donde los científicos han cartografiado más de 1.000 casos. Algunos se desplazan literalmente unos centímetros; otros, más de 3 metros por año. A veces, como en el caso de Tracy Arm, fallan de manera espectacular y peligrosa.

El científico Bretwood Higman es el principal experto de Alaska en el seguimiento de este tipo de deslizamientos de tierra, y le preocupa la evidencia que ve de que los colapsos catastróficos parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia —tanto en Alaska como en otros países, incluido Groenlandia—.

“Cuando miramos hacia atrás en los últimos 200 años aproximadamente, vemos que uno de estos ocurre más o menos cada 20 años”, dijo Higman, cofundador y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Ground Truth Alaska. Pero en la penúltima década, esa cifra había aumentado a dos, y en la última década fueron seis eventos de ese tipo.

“Tenemos lo que parece ser un aumento de diez veces”, dijo Higman. Aunque los resultados se basan en datos limitados, afirmó: “Creo que ese patrón es real”.

Aun así, hay mucho que los científicos no saben sobre cómo predecir futuros deslizamientos de tierra gigantes o los tsunamis que podrían causar. Tracy Arm, de hecho, sigue siendo un poco un misterio pese al trabajo realizado para recrear el evento. Además de temblores sísmicos casi imperceptibles que precedieron al deslizamiento de tierra de agosto, “no hubo señales evidentes en los meses o años previos de que esta ladera fuera propensa a colapsar”, explicó Shugar. Otras laderas montañosas empinadas en Alaska se están desplazando hacia el agua más rápido de lo que parecía estar haciéndolo esta.

El Gobierno federal y el estado de Alaska, en gran medida, están a ciegas cuando se trata de rastrear este tipo de deslizamientos de tierra.

Solo hay uno —Barry Arm, a 97 kilómetros al este de Anchorage en la costa de Alaska— que es vigilado de manera continua por el Servicio Geológico de Estados Unidos (US Geological Survey). Otros en la zona se revisan periódicamente mediante satélites o aeronaves. Los despidos federales y los recortes presupuestarios del Gobierno de Trump el año pasado redujeron algunos de los equipos que estaban atentos, especialmente en los parques nacionales de Alaska, muy visitados.

Además de informar a los responsables de políticas públicas y ampliar los recursos de investigación para saber más sobre el origen de estos eventos, los científicos dicen que una mayor conciencia pública de que estos eventos incluso están ocurriendo es clave. Y si se necesita una moto acuática virtual para que eso suceda, que así sea.

“Nunca podemos eliminar el riesgo de que ocurra una calamidad”, dijo Shugar. “Creo que la responsabilidad no recae solo en las industrias de cruceros o en los responsables de políticas públicas, sino también en los ciudadanos individuales” para comprender los peligros potenciales que implica un viaje en crucero o una expedición de mochilero en la naturaleza agreste cerca de glaciares en retroceso y montañas en pendiente.

Estas áreas, dijo, “nunca van a estar libres de riesgo”.

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