¿Cómo fue el recorrido de la pareja considerada “caso índice” del brote de hantavirus antes de abordar el crucero?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Ministerio de Salud de Argentina avanza con la reconstrucción del recorrido realizado por la pareja neerlandesa que es considerada el “caso índice” del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, un itinerario que incluyó viajes por países vecinos antes de embarcar en el puerto de Ushuaia el 1 de abril.

La investigación forma parte de una estrategia para intentar determinar el posible origen de los contagios vinculados al barco donde, se detectaron ocho casos sospechosos y cinco confirmados, con tres fallecidos, según cifras actualizadas este jueves por la OMS.

El virus, que circula principalmente en roedores, puede incubarse en un plazo de entre una y ocho semanas, lo que complica la tarea de saber si los primeros casos se infectaron antes de embarcar, durante una parada en una isla o a bordo del barco.

La primera muerte a bordo fue la de un pasajero neerlandés de 70 años, el 11 de abril. Su esposa, de 69 años, murió 15 días después. El contacto estrecho de una pareja levantó sospechas de un posible contagio, algo que solo ha sido documentado con el virus Andes del hantavirus, que circula en el sur de Argentina y de Chile. Posteriormente, análisis de laboratorio confirmaron que las infecciones corresponden a esa cepa transmisible entre humanos.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la pareja de Países Bajos llegó a Argentina el 27 de noviembre del año pasado. Desde entonces, inició un recorrido de 20 días en auto dentro del país antes de cruzar a Chile el 7 de enero.

Ya en territorio chileno, continuaron viajando por carretera por 24 días. Luego volvieron a ingresar a Argentina por la provincia de Neuquén el 31 de enero, pero realizaron otra visita a Chile 12 días después. Más adelante, en una fecha no especificada en el comunicado, cruzaron desde Chile hacia Mendoza, desde donde emprendieron un viaje de 20 días en automóvil hasta Misiones, en el noreste argentino, fronteriza con Paraguay y Brasil.

El 13 de marzo salieron de Argentina por tierra hacia Uruguay y el 27 de marzo regresaron nuevamente a Argentina para dirigirse a Ushuaia, ciudad desde la que partió el crucero el 1 de abril.

El Ministerio de Salud señaló que, hasta el momento, no se identificaron casos asociados en Argentina y remarcó que no está confirmado que el contagio haya ocurrido en el país.

El infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, explicó a CNN que, si la pareja hubiese llegado a Ushuaia directamente por vía aérea sin haber recorrido otras partes del país o de zonas donde el virus es endémico, la principal hipótesis sería la de una infección a bordo del crucero, ya sea por la presencia de un roedor o de material contaminado con heces u orina. Sin embargo, el amplio recorrido de los turistas abre la posibilidad de que la infección inicial haya ocurrido durante sus viajes previos al embarque.

El Ministerio de Salud informó que equipos técnicos viajarán a Ushuaia, donde no se ha registrado ningún caso de hantavirus en las últimas décadas, para realizar capturas y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos, con el objetivo de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales como parte de la investigación epidemiológica.

En lo que va del año, Argentina ha registrado 42 casos de hantavirus. El último boletín, publicado el lunes, notificó nueve casos en las últimas tres semanas: cuatro en la provincia de Buenos Aires (centro del país), tres en Salta, uno en Jujuy (norte) y uno en Chubut (sur).

Además, Argentina, que anunció el año pasado su retiro de la OMS, enviará material biológico y reactivos de laboratorio a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido para apoyar el diagnóstico y estudio de los casos.

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