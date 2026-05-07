El papa León XIV se reúne con Rubio tras semanas de tensiones con Trump

Por Christopher Lamb y Jennifer Hansler, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvo una reunión con el papa León XIV este jueves, en medio de un periodo histórico de tensión entre Washington y el Vaticano.

La visita de Rubio se produce tras las extraordinarias críticas del presidente Donald Trump hacia el primer papa estadounidense en los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, críticas que surgieron después de que el pontífice expresara su oposición a la operación militar estadounidense en Irán.

León XIV también ha continuado abogando por los intereses de los refugiados e inmigrantes, en marcado contraste con la postura de la administración Trump.

El avión de Rubio aterrizó en Roma el jueves por la mañana —coincidiendo además con la víspera del primer aniversario de León como papa—, tras lo cual el secretario de Estado se dirigió al Palacio Apostólico, residencia oficial del papa, donde tuvo lugar el encuentro.

Antes de su partida, el máximo diplomático estadounidense desestimó la idea de que la reunión con el papa León XIV constituya un intento de dar un reinicio a las relaciones diplomáticas con el Vaticano, entidad en la que Estados Unidos ha confiado como socio humanitario durante años. No obstante, reconoció que “hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, incluido el tema de Cuba.

“El viaje, en realidad, no está vinculado a nada más que al hecho de que resulta normal para nosotros mantener un diálogo con ellos”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado martes.

Su viaje a Roma y al Vaticano tiene lugar en un momento en que Trump no solo ha arremetido contra el papa por sus opiniones sobre la guerra, sino que también ha fustigado a los aliados europeos históricos de Estados Unidos, poniendo a prueba la relación transatlántica de formas no vistas en décadas. El viernes, Rubio se reunirá con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un contexto de críticas continuas por parte de Trump respecto a lo que él ha calificado como la falta de apoyo de Italia a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Tras este encuentro, se espera que Rubio también se reúna con otros altos funcionarios del Vaticano, incluido el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Esta es la segunda reunión entre Rubio, católico devoto, y el papa nacido en Chicago, así como el primer encuentro conocido entre un miembro de la administración y León XIV en casi un año. Rubio y el vicepresidente J.D. Vance se habían reunido con él tras su misa de investidura el año pasado.

El martes, León XIV afirmó que la gente es libre de criticarlo, aunque deberían “hacerlo apegándose a la verdad” y que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”. Respecto a las declaraciones de Trump sobre las armas nucleares, el papa señaló que la Iglesia lleva años “manifestándose en contra de todas las armas nucleares, por lo que no cabe duda alguna al respecto”. El martes, Rubio restó importancia al último ataque verbal de Trump.

Desde su elección el pasado mes de mayo, el primer papa estadounidense no ha mantenido ningún contacto directo —según consta en los registros públicos— con Trump. El Vaticano ha dejado claro que no habrá visita papal a Estados Unidos en 2026, debido en gran medida a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre, dado que el papa no suele visitar países en el periodo previo a unos comicios.

Las tensiones también han ido en aumento tras conocerse la noticia de que, el pasado 22 de enero, el Pentágono mantuvo una reunión inusual con quien fuera entonces el embajador papal en Estados Unidos. Si bien tanto el Vaticano como el Pentágono desmintieron algunos de los detalles difundidos por la prensa sobre lo allí tratado, una fuente vaticana describió la reunión a CNN como “sin precedentes” y “tensa”.

Fuentes oficiales señalan que la reunión del jueves representaría un intento de dejar atrás el cruce público de declaraciones y retomar la diplomacia discreta, preferida por la Santa Sede. El reverendo Antonio Spadaro, funcionario del Vaticano, consideraba que el encuentro entre el papa y Rubio serviría para “atemperar la retórica”, mientras que Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, declaró esta semana a los periodistas que el secretario de Estado ecudía con la intención de mantener “una conversación franca sobre la política estadounidense y entablar un diálogo”.

Y aunque el propósito principal del viaje no es político, existe un beneficio potencial si Rubio logra rebajar las tensiones. Si bien muchos católicos votaron a favor de la reelección de Trump, algunos expertos cuestionan la lógica política de atacar al papa; en este sentido, Harry Enten, analista jefe de datos de CNN, ha destacado los elevados índices de aprobación de los que goza el papa en las encuestas. Tras criticar al papa, el presidente publicó —y posteriormente eliminó— una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como una figura semejante a Cristo Más tarde aclaró que dicha imagen pretendía retratarlo como un médico.

Uno de los temas que probablemente también se discutió el jueves es Cuba. La administración Trump ha intensificado su bloqueo económico a la isla en un intento por forzar a La Habana a aceptar un acuerdo político, y el presidente estadounidense ha seguido agitando el fantasma de una intervención militar.

El Vaticano, por su parte, mantiene una activa labor diplomática en Cuba y contribuyó a facilitar la reciente liberación de prisioneros. La administración Trump ha colaborado con la Iglesia católica para distribuir 6 millones de dólares en ayuda humanitaria en la isla, según declaró Rubio el martes.

“Estamos dispuestos a hacer llegar más ayuda humanitaria a Cuba —dicho sea de paso—, distribuida a través de la Iglesia”, añadió Rubio.

Francesco Sisci, director del Instituto Appia —un centro de estudios que sigue de cerca la diplomacia vaticana—, comentó: “Hablarán sobre Cuba; sería extraño que no lo hicieran. Pero el diablo está en los detalles”. Si bien señaló que el Vaticano vería con buenos ojos una “transición” en el liderazgo político de Cuba, resulta sumamente difícil pedirle al papa que bendiga cualquier acción violenta.

Sisci declaró a CNN que la Iglesia “valorará la buena voluntad” que supone la visita de Rubio al Vaticano, pero se mantendrá “alerta ante cualquier intento de manipulación”.

Asimismo, el martes Rubio sugirió que ambas partes hallarían puntos en común respecto a la preocupación por la persecución de las minorías cristianas en África, región que el papa visitó recientemente.

“Tenemos mucho de qué hablar con ellos, y mantengo un diálogo bastante fluido con ellos en ese frente”, afirmó.

No obstante, las áreas de desacuerdo entre el papado y la administración Trump son considerables. Christopher White, investigador principal de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública de la Universidad de Georgetown, señaló que la situación en Irán ocupará el “primer lugar en la agenda” de la reunión, junto con “el trato a los migrantes y a los sectores marginados, la inteligencia artificial” y los recortes presupuestarios a la USAID. “Tras el ataque sin precedentes del presidente contra el papa y el uso blasfemo de imaginería religiosa, este es el intento de la administración de restablecer las relaciones con el Vaticano y, probablemente, de ayudar a reparar el daño ante los muchos católicos consternados por tal comportamiento”, afirmó White, quien convivió con León XIV antes de su elección y es autor de “Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy”.

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Laura Sharman de CNN contribuyó a este reporte.