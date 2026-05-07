El Real Madrid, en ebullición: abren expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouameni

Por Federico Leiva, CNN en Español

Sin paz. Así podría resumirse el final de una angustiante y decepcionante temporada en el club más ganador de Europa. El Real Madrid, que este domingo puede presenciar en primera fila el bicampeonato de liga del FC Barcelona, sumó este miércoles un escándalo interno que solo oscurece aún más un año que, de por sí, no tendrá ninguna alegría.

El club blanco informó que abrió expedientes disciplinarios para dos de sus futbolistas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En su comunicado, solo hizo referencia a “los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”, sin entrar en detalles.

El que sí dio más detalles fue el mediocampista uruguayo. En una historia de Instagram, Valverde reconoció que hubo “un incidente con un compañero producto de una jugada” el martes, pero que “en un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salgan a la luz”. El segundo capitán del Madrid continuó diciendo que este miércoles “volvimos a tener un desencuentro”, y que él se golpeó “accidentalmente contra una mesa”, ocasionando una corte en su frente que lo obligó a una “visita protocolar al hospital”.

Sin embargo, el uruguayo desestimó los rumores de una pelea a puño. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos c***do a piñas o ha sido intencional”, dijo Valverde. “Eso no sucedió”.

A tres días de El Clásico que puede coronar campeón al FC Barcelona, las últimas prácticas del equipo de Álvaro Arbeloa se realizaron en medio de un clima de tensión por el mal momento que vive la plantilla, silbada por sus propios aficionados en los últimos compromisos disputados por el torneo local.

El propio Valverde lo deja entrever en su publicación, cuando habla de que “el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. Incluso el subcapitán del equipo que por segundo año seguido terminará sin títulos, dijo sentir que “mi frustración con la situación haya alcanzado hasta llegar el límite de discutir con un compañero”. “Lo siento. Me duele la situación. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente”.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, dijo el Real Madrid este miércoles. En caso de haber sanción, esta puede ser económica o también acarrear partidos de suspensión.

Eso es justo lo que menos necesita el club blanco, que este domingo saldrá al césped del Camp Nou con la obligación de ganar para evitar que su clásico rival de toda la vida levante el título en su cara.

Los problemas de vestuario han sido una constante en el Real Madrid. Mucho se ha hablado de que la mala relación entre los jugadores y el anterior cuerpo técnico fue la verdadera razón de la prematura salida de Xabi Alonso, quien solo estuvo medio año al frente del equipo.

En la última semana hubo otros dos episodios que levantaron polémica. Uno de ellos fue la discusión que protagonizaron Álvaro Carreras y Antonio Rudiger, donde habría habido un “bofetón”, según la agencia de noticias EFE. El lateral izquierdo de los blancos habló del incidente en sus redes sociales, donde afirmó que “se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”.

Pero ni siquiera la gran estrella del equipo se ha salvado. Kylian Mbappé, ya en el centro de la tormenta a nivel deportivo por otro año sin títulos importantes, fue noticia al conocerse su viaje de descanso a París y Cerdeña en medio de una lesión que lo tiene al margen del primer equipo.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, dijo el entorno del futbolista campeón del mundo en 2018 en un comunicado a la agencia AFP.

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Con información de EFE.