La juventud china estaría menos dispuesta a la cultura del esfuerzo. La inteligencia culpa a la influencia extranjera

Por Sylvie Zhuang, CNN

La principal agencia de inteligencia de China ha salido a la luz para advertir que fuerzas extranjeras están engañando a sus jóvenes para que eviten el trabajo duro y prioricen sus emociones individuales en detrimento del desarrollo nacional.

La noticia no ha tenido buena acogida en internet.

“Los jóvenes son el futuro de China y también se han convertido en un objetivo primordial para la infiltración ideológica de fuerzas hostiles antichinas en el extranjero”, afirma un apuesto joven vestido con uniforme militar en un video publicado la semana pasada por la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad del Estado.

La publicación advertía a las nuevas generaciones que se mantuvieran alerta ante las “trampas de opinión complejas” y cualquier narrativa simplista que propague el mensaje de que el trabajo duro es inútil.

La idea de que el trabajo duro en la economía cada vez más despiadada de China es inútil es una opinión que ha ido ganando terreno en los últimos años, y que se resume en la frase “quedarse tumbado”.

Al parecer, la frase tiene su origen en una publicación de 2021 en un foro en línea administrado por el gigante chino de búsquedas Baidu.

El autor de esa publicación, ahora eliminada, sugería que, en lugar de pasarse la vida trabajando para conseguir un apartamento y adoptar los valores familiares tradicionales, la gente debería optar por una vida sencilla.

Ha tenido mucho éxito en los últimos años.

Si bien la economía china es cuna de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos de vanguardia, se ha visto afectada por la pandemia de covid-19 y la caída del mercado inmobiliario, además de sufrir las consecuencias de la reciente guerra comercial con Estados Unidos.

En marzo, Beijing fijó su objetivo de crecimiento más bajo en décadas, mientras la segunda economía más grande del mundo lidia con una débil demanda interna y un panorama global incierto.

La publicación del ministerio añadía que recientemente había descubierto casos de Gobiernos y organizaciones extranjeras que financiaban a personas influyentes en China y utilizaban plataformas en línea para amplificar la ansiedad social entre los jóvenes del país.

“Al generar emociones negativas, intentan convertir las dificultades individuales en antagonismos grupales más amplios, lo que provoca que los jóvenes sean sutilmente engañados y arrastrados sin darse cuenta”, decía el comunicado.

“En última instancia, esto pretende erosionar el espíritu de trabajo duro entre la juventud china e incluso socavar los cimientos de los valores sociales”, concluía la publicación.

La publicación no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Algunos usuarios preguntaron por qué la agencia de espionaje no había sido más específica sobre qué países extranjeros supuestamente estaban pagando el dinero, para que pudieran ponerse en contacto con ellos.

“Llevo tanto tiempo tumbada, ¿por qué nadie me habló antes de esto?”, decía una publicación.

“Vaya, incluso las fuerzas extranjeras saben que deben pagar a la gente por su trabajo”, decía otra publicación, haciendo referencia a incidentes ampliamente difundidos de algunas empresas en China que retrasaron el pago de salarios durante períodos de recesión económica.

Ruby Osman, asesora política sénior especializada en China en el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, declaró que la reacción negativa demuestra que “hay una gran discrepancia entre cómo las autoridades y muchos jóvenes ven el concepto de ‘quedarse tumbado’”.

“Para la mayoría de los usuarios de redes sociales, ‘tumbarse boca abajo’ es en parte una broma en línea, en parte un mecanismo para sobrellevar la situación, no algo que deba elevarse a la categoría de asunto de seguridad nacional”, comentó Osman.

El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha aumentado su visibilidad en los últimos años. Publica regularmente artículos en WeChat, la plataforma de redes sociales más popular de China, advirtiendo a la población que se mantenga alerta ante posibles intentos de fuerzas extranjeras por acceder a secretos de Estado.

Según el ministerio, espías extranjeros se están infiltrando en todo, desde aplicaciones de mapas hasta estaciones meteorológicas.

También ha publicado detalles sobre lo que afirma son actividades de espionaje llevadas a cabo por agencias de inteligencia estadounidenses y británicas, y ha detallado cómo ciudadanos chinos que estudian o trabajan en el extranjero supuestamente han sido reclutados por la CIA.

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