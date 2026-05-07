Se sospecha de casos de hantavirus en 5 países mientras las autoridades se esfuerzan por contener el brote

Por Kara Fox

La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves que se han identificado ocho casos de hantavirus —tres infecciones confirmadas y cinco casos sospechosos— entre personas relacionadas con el crucero MV Hondius, mientras las autoridades sanitarias de varios países se apresuran a rastrear y contener el brote.

El buque que transporta a los pasajeros restantes se dirige hacia las Islas Canarias, en España, donde su llegada está generando un gran interés.

Dos pasajeros en estado grave que fueron evacuados del barco llegaron a los Países Bajos para recibir tratamiento, informó el jueves Oceanwide Expeditions, la compañía operadora del buque. Un tercer evacuado, que según la empresa no presenta síntomas por el momento, también está recibiendo atención médica allí.

Los pasajeros evacuados son un ciudadano británico, un alemán de 65 años y un miembro de la tripulación holandés de 41 años.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde que el buque zarpó de Argentina el mes pasado.

Un portavoz del gobierno neerlandés declaró el jueves a CNN que una mujer acudió a un hospital de Ámsterdam para someterse a pruebas tras una posible exposición relacionada con el barco. Según los medios neerlandeses, se trata de una tripulante de la aerolínea KLM que tuvo contacto con una mujer neerlandesa de 69 años que falleció en Sudáfrica el mes pasado.

El brote se ha relacionado con la cepa andina del hantavirus , un virus poco común pero potencialmente grave que, en algunos casos, puede transmitirse entre humanos por contacto cercano.

Las autoridades sanitarias sudafricanas informaron que las pruebas de laboratorio identificaron la cepa Andes en dos casos confirmados vinculados al buque, según informó Reuters , y que el rastreo de contactos continúa.

El miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que un pasajero que regresó a Suiza tras desembarcar del barco dio positivo en la prueba y está recibiendo tratamiento en Zúrich.

“El paciente había respondido a un correo electrónico del operador del barco en el que se informaba a los pasajeros sobre el incidente de salud”, dijo.

En el Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria informó que dos ciudadanos británicos que abandonaron el barco al inicio del viaje se encuentran aislados en sus hogares como medida de precaución tras una posible exposición al virus.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que están monitoreando a tres personas que desembarcaron previamente y regresaron a sus hogares. Funcionarios de Georgia indicaron que dos residentes se encuentran bajo observación y no presentan síntomas, mientras que las autoridades sanitarias de Arizona señalaron que una persona también es asintomática. MedPageToday informó que otros pasajeros estadounidenses regresaron a Texas y Virginia.

La situación ha captado la atención internacional, ya que los pasajeros desembarcaron y se dispersaron por varios países antes de que se comprendiera completamente el brote, lo que llevó a algunos a establecer comparaciones con los primeros días de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias han recalcado que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada.

La OMS declaró en una publicación en redes sociales que está “trabajando con los países pertinentes para apoyar el rastreo internacional de contactos, para garantizar que se supervise a las personas potencialmente expuestas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad”.

Mientras tanto, las Islas Canarias, en España, se preparan para recibir este fin de semana a los pasajeros restantes del MV Hondius.

Tras las advertencias de los trabajadores portuarios de la isla de Tenerife sobre la falta de instrucciones claras sobre cómo se gestionaría el buque y qué medidas de protección se implementarían, las autoridades canarias anunciaron el jueves que el barco fondeará en alta mar en lugar de atracar en puerto. Los pasajeros serán trasladados a una zona restringida del puerto antes de ser llevados directamente al aeropuerto para su repatriación, según informaron el presidente Fernando Clavijo y la ministra de Sanidad, Mónica García.

El barco llegará a Tenerife el domingo, dijo García.

Pau Mosquera, Brenda Goodman y Vasco Cotovio de CNN contribuyeron con el reportaje.

The-CNN-Wire

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