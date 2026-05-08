El Pentágono publica archivos “nunca antes vistos” sobre los ovnis

Por Kaanita Iyer, CNN

El Pentágono publicó el viernes lo que describe como “archivos nunca antes vistos” sobre ovnis, después de que el presidente Donald Trump ordenara a la agencia hacerlo a principios de este año.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, escribió el departamento en X, refiriéndose a los fenómenos anómalos no identificados, el término moderno para los ovnis. “Los videos, fotos y documentos de fuente original más recientes sobre UAP, provenientes de todo el Gobierno de Estados Unidos, se encuentran ahora en un solo lugar. No se requiere autorización de seguridad”.

El Departamento de Defensa declaró que irá “publicando nuevos materiales de forma continua a medida que sean descubiertos y desclasificados, con la difusión de nuevos lotes cada pocas semanas”.

El Pentágono declaró que algunos de los materiales ya habían sido divulgados anteriormente por el FBI, pero que las versiones hechas públicas el viernes contenían menos tachaduras. Tal fue el caso de un extenso expediente del FBI que abarcaba cientos de páginas y describía “testimonios de testigos presenciales e informes públicos” sobre ovnis entre 1947 y 1968.

Otros archivos hechos públicos el viernes contenían observaciones mucho más recientes.

Los archivos incluyen memorandos militares internos que describen “un posible UAP de pequeño tamaño” en Iraq en 2022, así como “múltiples destellos o luces de origen desconocido” observados en Siria en 2024. Las tropas estadounidenses se encontraban desplegadas en Iraq y Siria durante ese periodo como parte de las operaciones en curso contra ISIS.

También existen informes recientes procedentes de tropas estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y en Grecia.

El sitio web del Pentágono donde se publicaron los nuevos documentos incluye una nota de descargo en la que se advierte que el “lenguaje descriptivo y estimativo” empleado en dichos memorandos militares refleja la “interpretación subjetiva” de la persona que redactó el informe y, por consiguiente, “no debe interpretarse como un indicio concluyente” de lo que realmente sucedió.

Los archivos también incluyen informes de astronautas a bordo de la misión Apolo 12 en 1969.

Durante la misión Apolo 12 —el segundo alunizaje tripulado—, uno de los astronautas, Alan L. Bean, informó al control de la misión haber visto “destellos de luz” que simplemente iban “navegando por el espacio”.

“Parece como si algunas de esas cosas estuvieran escapando de la Luna”, comentó el astronauta. “Realmente salen disparadas de aquí y se dirigen directamente hacia las estrellas”.

Tres años más tarde, durante la misión Apolo 17 en 1972, dos astronautas informaron haber visto partículas de luz “muy brillantes”.

“¡Parece el Cuatro de Julio ahí fuera!”, exclamó uno de ellos, el piloto del módulo lunar Harrison “Jack” Schmitt.

Los astronautas plantearon la hipótesis de que las luces podrían haber provenido de fragmentos de hielo.

El interés y la especulación sobre los seres extraterrestres se reavivaron en febrero, después de que el expresidente Barack Obama dijera en un pódcast que los alienígenas son “reales, pero que él no los ha visto”. Posteriormente aclaró sus comentarios, afirmando: “Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”.

Poco después, en una publicación en Truth Social, Trump ordenó al Pentágono y a otras agencias pertinentes “iniciar el proceso de identificación y publicación de los archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y los objetos voladores no identificados (ovnis)”.

El viernes, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió a Trump por el “esfuerzo por brindar una mayor transparencia al pueblo estadounidense respecto a los fenómenos anómalos no identificados”.

“Seguiremos siendo francos sobre lo que sabemos que es cierto, lo que aún no comprendemos y todo aquello que queda por descubrir”, afirmó Isaacman en una publicación en X. “La exploración y la búsqueda del conocimiento son pilares fundamentales de la misión de la NASA, mientras nos empeñamos por desvelar los secretos del universo”.

Trump dijo el viernes en Truth Social que estos documentos permiten a la gente “decidir por sí misma ‘¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?’”.

“¡Diviértanse y disfruten!”, dijo el presidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Danya Gainor y Lianne Kolirin, de CNN, contribuyeron a este reportaje.