Las 5 cosas que debes saber este 8 de mayo

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Estados Unidos ataca instalaciones militares en Irán. El TPS está en riesgo. El Real Madrid, en ebullición. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Ministerio de Salud de Argentina avanza con la reconstrucción del recorrido realizado por la pareja neerlandesa que es considerada el “caso índice” del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, un itinerario que incluyó viajes por países vecinos antes de embarcar en el puerto de Ushuaia el 1 de abril. Así fue el periplo.

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” con misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra buques de guerra estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz, informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que el alto el fuego sigue en efecto, pero advirtió que habrá ataques más violentos si Irán no firma un acuerdo de paz pronto.

El programa que mantiene con estatus legal en EE.UU. a más de un millón de personas cuelga de alfileres ante la ofensiva inmigratoria de la administración de Donald Trump. Muchos que llegaron de países que atraviesan guerras y desastres naturales podrían quedar desprotegidos.

Los aranceles generales del 10 % del presidente Donald Trump están en peligro después de que un tribunal federal los declarara ilegales el jueves, asestando un segundo golpe importante este año a la política económica emblemática del presidente.

Una delegación brasileña de altos funcionarios, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este jueves con sus pares estadounidenses, liderados por el presidente Donald Trump, en lo que significó el primer encuentro en Estados Unidos entre ambos mandatarios. La reunión, que duró tres horas, se centró, entre otros temas, en el comercio bilateral de Brasil y EE.UU., principalmente en aranceles.

¿De cuál artista es la más reciente canción oficial del Mundial 2026?

A. Bad Bunny

B. Taylor Swift

C. Shakira

D. Jay-Z

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El Real Madrid, en ebullición: abren expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni

El club blanco informó que abrió expedientes disciplinarios para dos de sus futbolistas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En su comunicado, solo hizo referencia a “los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”, sin entrar en detalles.

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Wakeboard en Miami: el deporte más allá del estadio en esta sede mundialista

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👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La canción ‘Dai Dai’ de la colombiana Shakira será tema oficial del Mundial 2026.

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