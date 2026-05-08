Lo que nos dicen las cifras sobre el hantavirus

Por Jen Christensen, CNN

Las autoridades sanitarias de varios países están trabajando a contrarreloj para rastrear y contener un brote de hantavirus después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara el jueves que se habían identificado cinco casos confirmados entre personas relacionadas con el crucero MV Hondius.

El virus suele asociarse con roedores, pero, según la OMS, podría haberse transmitido de persona a persona a bordo. Desde el 11 de abril, tres personas del barco han fallecido, mientras que otras varias están enfermas.

El brote fue notificado por primera vez a la OMS el 2 de mayo y, según la organización, sigue representando un riesgo bajo para la población general.

Las autoridades españolas llevarán a cabo una investigación epidemiológica completa y desinfectarán el barco tras su llegada a Tenerife, en las Islas Canarias, donde la OMS considera que el puerto reúne las condiciones adecuadas para que los pasajeros desembarquen con seguridad.

Aquí están los detalles en cifras hasta el momento.

Según la Organización Mundial de la Salud, a bordo del MV Hondius viajaban 147 personas: 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación.

y Los viajeros a bordo representan 23 nacionalidades, 17 estadounidenses .

. Las autoridades están completando el rastreo de contactos de 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación de un vuelo de Airlink del 25 de abril con destino a Johannesburgo desde Santa Elena, en el que viajó una mujer holandesa que se encontraba a bordo del barco antes de fallecer.

de un vuelo de Airlink del 25 de abril con destino a Johannesburgo desde Santa Elena, en el que viajó una mujer holandesa que se encontraba a bordo del barco antes de fallecer. KLM informó que las autoridades de los Países Bajos también se han puesto en contacto con un número indeterminado de pasajeros de un segundo vuelo en el que la mujer neerlandesa abordó brevemente en Johannesburgo. Abandonó el vuelo KL592, programado para las 23:15, antes del despegue porque se encontraba demasiado enferma para volar.

de pasajeros de en el que la mujer neerlandesa abordó brevemente en Johannesburgo. Abandonó el vuelo KL592, programado para las 23:15, antes del despegue porque se encontraba demasiado enferma para volar. Según el Ministerio de Salud de Suiza, las autoridades suizas están realizando un rastreo de contactos adicional para identificar a las personas que tuvieron contacto con un pasajero que desembarcó del MV Hondius a finales de abril y que está siendo tratado en un hospital suizo. La esposa del paciente, que también viajaba en el crucero, no ha presentado síntomas y se encuentra aislada por precaución, añadió el Ministerio de Salud.

para identificar a las personas que tuvieron contacto con un pasajero que desembarcó del MV Hondius a finales de abril y que está siendo tratado en un hospital suizo. La esposa del paciente, que también viajaba en el crucero, no ha presentado síntomas y se encuentra aislada por precaución, añadió el Ministerio de Salud. En Estados Unidos, el Departamento de Estado está en contacto directo con los pasajeros, y los departamentos de salud estatales también participan. El Departamento de Salud Pública de Georgia informa que está monitoreando a dos residentes de Georgia que regresaron a casa del barco, pero que no han mostrado síntomas de infección. Un residente de Arizona que viajaba en el barco no ha presentado síntomas y está siendo monitoreado por personal de salud pública, según el Departamento de Salud de Arizona. California, Texas y Virginia también están monitoreando a los viajeros. Ninguno presenta síntomas de la enfermedad.

está en contacto directo con los pasajeros, y los departamentos de salud estatales también participan. El Departamento de Salud Pública de Georgia informa que está monitoreando que regresaron a casa del barco, pero que no han mostrado síntomas de infección. que viajaba en el barco no ha presentado síntomas y está siendo monitoreado por personal de salud pública, según el Departamento de Salud de Arizona. California, Texas y Virginia también están monitoreando a los viajeros. Ninguno presenta síntomas de la enfermedad. Los gobiernos también están haciendo un seguimiento de al menos 30 personas que desembarcaron en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a finales de abril, y de otros que pasaron por otros puertos, partiendo hacia diversos países, todo ello antes de que se comprendiera completamente el brote.

Hasta el jueves, había cinco casos confirmados y otros se consideran casos sospechosos, según la OMS.

Tres personas han fallecido en relación con este brote de la enfermedad.

en relación con este brote de la enfermedad. El 6 de abril, un hombre holandés de 70 años enfermó repentinamente a bordo del barco, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica. El 11 de abril sufrió dificultad respiratoria y falleció ese mismo día. No se realizaron pruebas microbiológicas para determinar la causa de su enfermedad. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el 24 de abril.

enfermó repentinamente a bordo del barco, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica. El sufrió dificultad respiratoria y falleció ese mismo día. No se realizaron pruebas microbiológicas para determinar la causa de su enfermedad. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el El 24 de abril, la esposa del hombre, de 69 años, desembarcó en Santa Elena con problemas estomacales. Posteriormente voló a Johannesburgo, donde su estado empeoró a bordo, según la OMS. Se desplomó mientras intentaba regresar a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano el 26 de abril. El 4 de mayo, los científicos confirmaron mediante pruebas moleculares que padecía hantavirus.

la esposa del hombre, de desembarcó en Santa Elena con problemas estomacales. Posteriormente voló a Johannesburgo, donde su estado empeoró a bordo, según la OMS. Se desplomó mientras intentaba regresar a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano el El los científicos confirmaron mediante pruebas moleculares que padecía hantavirus. La tercera persona en fallecer, una mujer alemana, presentó fiebre y síntomas de neumonía el 28 de abril. Murió el 2 de mayo a bordo del barco. La causa de su muerte no se ha determinado oficialmente, pero se está investigando como un posible caso de hantavirus.

Según la OMS, se cree que el primer pasajero desarrolló síntomas el 6 de abril.

La última persona que desarrolló síntomas enfermó el 28 de abril.

La segunda persona con un caso confirmado acudió al médico del barco el 24 de abril. El hombre presentaba fiebre, dificultad para respirar y síntomas de neumonía. El 26 de abril, su estado empeoró y al día siguiente fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. Las pruebas iniciales de laboratorio para detectar el hantavirus dieron negativo, pero el 2 de mayo, una prueba molecular confirmó la infección .

acudió al médico del barco el El hombre presentaba fiebre, dificultad para respirar y síntomas de neumonía. El su estado empeoró y al día siguiente fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. Las pruebas iniciales de laboratorio para detectar el hantavirus dieron negativo, pero el una prueba molecular confirmó la infección Según el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, un médico de a bordo es una de las tres personas evacuadas el miércoles. La otra está relacionada con uno de los fallecidos. Los tres serán enviados a los Países Bajos para recibir atención médica.

el miércoles. La otra está relacionada con uno de los fallecidos. enviados a los Países Bajos para recibir atención médica. Según Oceanwide Expeditions, dos miembros de la tripulación —uno británico y otro neerlandés— presentan síntomas respiratorios agudos que requieren atención urgente. En ninguno de los casos se ha confirmado la presencia del virus del hantavirus.

—uno británico y otro neerlandés— presentan síntomas respiratorios agudos que requieren atención urgente. En ninguno de los casos se ha confirmado la presencia del virus del hantavirus. Un séptimo caso sospechoso presentó fiebre leve, pero ya se encuentra bien, según informó la OMS. Se ha proporcionado una muestra para realizar pruebas de hantavirus.

presentó fiebre leve, pero ya se encuentra bien, según informó la OMS. Se ha proporcionado una muestra para realizar pruebas de hantavirus. El miércoles se conoció otro caso cuando las autoridades suizas confirmaron que un hombre estaba siendo tratado por hantavirus en el Hospital Universitario de Zúrich. Tras presentar síntomas, consultó con su médico qué debía hacer antes de acudir al hospital para realizarse las pruebas que determinaron que padecía la cepa andina del hantavirus.

Dos médicos especialistas de los Países Bajos llegaron el miércoles y permanecerán a bordo del barco, según informó el operador turístico .

de los Países Bajos llegaron el miércoles y permanecerán a bordo del barco, según informó el operador turístico Otro médico ya se ha sumado al equipo.

El barco zarpó de Cabo Verde a las 19:15 hora local del miércoles y se dirige hacia el norte.

y se dirige hacia el norte. Según Oceanwide Expeditions, el plan es que el MV Hondius navegue hacia las Islas Canarias en un viaje que dura entre tres y cuatro días.

Catorce pasajeros españoles a bordo serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados.

a bordo serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados. Según la ministra de Sanidad española, Mónica García, los demás viajeros que aún permanecen en el país serán repatriados.

Las autoridades siguen investigando el origen del grupo de casos.

La OMS cree que la pareja holandesa y posiblemente otras personas se infectaron antes de embarcarse en el crucero el 1 de abril, posiblemente mientras realizaban algunas actividades en Argentina, donde el hantavirus es endémico, declaró la Dra. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

Tras secuenciar el virus de algunos de los infectados, la OMS confirmó que los casos eran el resultado de una cepa denominada hantavirus andino.

denominada hantavirus andino. La cepa Andes se considera el único tipo de hantavirus conocido que presenta cierta transmisión limitada de persona a persona.

El hantavirus suele tener un periodo de incubación de una a seis semanas después de la exposición.

Según la OMS, los pacientes pueden presentar síntomas tan pronto como una semana después de la exposición o hasta ocho semanas después.

La OMS recomienda que los pasajeros y la tripulación permanezcan atentos a los síntomas del hantavirus durante 45 días.

Como medida de precaución, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades considera que todas las personas a bordo del barco son contactos estrechos debido al entorno cerrado y las actividades compartidas.

El hantavirus es un virus poco común pero extremadamente mortal.

pero extremadamente mortal. El hantavirus que se encuentra en América puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus. Según los CDC, alrededor del 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden morir.

No existe ninguna vacuna que prevenga el hantavirus ni ningún tratamiento específico para combatirlo.

que prevenga el hantavirus ni para combatirlo. Según la OMS, la atención de apoyo temprana y la derivación inmediata a un centro con una UCI completa pueden mejorar la supervivencia.

La OMS ha clasificado los hantavirus en general como una prioridad emergente debido a la gravedad que pueden alcanzar estas infecciones.

La transmisión de persona a persona del virus de los Andes es poco frecuente , pero se ha notificado en entornos comunitarios con contacto estrecho y prolongado, como entre parejas casadas y personas que compartían cabañas, según la OMS. “Este no es un virus que se propague como la gripe o como la covid-19. Es muy diferente”, afirmó Van Kerkhove.

, pero se ha notificado en entornos comunitarios con contacto estrecho y prolongado, como entre parejas casadas y personas que compartían cabañas, según la OMS. “Este no es un virus que se propague como la gripe o como la covid-19. Es muy diferente”, afirmó Van Kerkhove. El Dr. Gustavo Palacios, microbiólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, que estudió el virus en Argentina, estimó que ha habido alrededor de 3.000 casos de la cepa andina del virus a lo largo de la historia.

de la cepa andina del virus a lo largo de la historia. Palacios cree que el período de transmisión del virus de los Andes es corto, tal vez alrededor de un día , pero puede propagarse fácilmente después de que alguien esté en breve proximidad con la persona enferma.

, pero puede propagarse fácilmente después de que alguien esté en breve proximidad con la persona enferma. Se cree que el período de mayor contagiosidad se produce el día en que comienza la fiebre.

que comienza la fiebre. Según el estudio de Palacios sobre el brote ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019, el número reproductivo del virus de los Andes se estimó en un promedio de 2,12, lo que significa que cada persona infectada transmitió el virus a aproximadamente 2,12 personas antes de que se implementaran las intervenciones de salud pública. El promedio general del brote fue de 1,19. Tras intervenciones como el aislamiento y la cuarentena, se redujo a 0,96. Se desconoce cuál podría ser el número reproductivo del grupo de casos del crucero.

Según datos de los CDC, entre 1993 y 2023 se notificaron 890 casos de hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del oeste.

se notificaron 890 casos de hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del oeste. El interés por el hantavirus aumentó considerablemente el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleciera a causa de esta enfermedad a los 65 años.

después de que Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleciera a causa de esta enfermedad a los 65 años. Según un estudio de 2024, se estima que cada año se producen entre 60.000 y 100.000 casos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a China.

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Con información de Brenda Goodman, de CNN.