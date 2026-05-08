“No tenemos ninguna información y no tendría por qué ser”, dice Sheinbaum sobre posible revisión de los consulados en EE.UU.

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que los consulados mexicanos en Estados Unidos respetan la política de ese país, por lo que un proceso de revisión contra ellos “no tendría por qué ser”.

El posicionamiento de Sheinbaum llega luego de que varios medios de comunicación —primero la cadena CBS y luego agencias como Reuters y AP— reportaran el jueves que la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo un proceso de revisión a los más de 50 consulados de México en EE.UU., lo que potencialmente podría llevar a cierres en algunas instalaciones.

CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. sobre esta revisión a los consulados y los motivos para llevarla a cabo. Sin confirmar la revisión ni dar detalles a fondo, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, dijo a CNN que “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para asegurar que estén alineados con la agenda de política exterior del presidente de ‘Estados Unidos Primero’ y promuevan los intereses estadounidenses”.

Preguntada por este tema en su conferencia matutina, Sheinbaum señaló: “Primero, no tenemos ninguna información y, segundo, no tendría por qué ser, porque (los consulados) son muy respetuosos de la política de Estados Unidos”.

Sheinbaum aseguró que los consulados mexicanos en EE.UU. solo desempeñan labores de asistencia a mexicanos en ese país, como “cualquier consulado en el mundo de cualquier país”.

“Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues (es que) siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades, por ejemplo, aquí (en México) de sacar visas para ir a Estados Unidos o algunos otros temas”, dijo.

En específico sobre los consulados de México en EE.UU., Sheinbaum dijo que lo que hacen es llevar la relación entre ambos países y la asistencia de ciudadanos mexicanos.

“Todas las labores diplomáticas y ayudar a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Con trámites que tienen que hacer en México, pues muchas de las personas que viven allá tienen que hacer trámites aquí, por ejemplo, el acta de nacimiento si es que quieren que tengan doble nacionalidad sus hijos; si van a regresar a México, (ayudar en) cómo pueden traer sus cosas. Son muchísimos trámites que realizan en el consulado las y los mexicanos que viven allá”, explicó.

Los consulados “tienen la obligación”, señaló la presidenta, de dar protección a los mexicanos en Estados Unidos cuando hay una redada o alguna otra situación en materia de inmigración.

“Darles un abogado, apoyarles. Esa es la labor que realizan los consulados. Pero no estamos de acuerdo, además no es así, que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del Gobierno de EE.UU. o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso (…) Así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, también EE.UU. es su autodeterminación, nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México”, añadió Sheinbaum.

La mandataria declaró que su Gobierno opina frente a situaciones que involucran a ambos países o sucesos de carácter mundial, “pero (los consulados) no están haciendo política en los Estados Unidos ni mucho menos”.

Las declaraciones de Sheinbaum sobre los consulados se dan en momentos de fricción cada vez mayor en las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en temas relacionados con drogas y acusaciones a políticos mexicanos en EE.UU.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó acusaciones relacionadas con narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado mexicano. Todos los implicados han rechazado ser responsables de los delitos que les atribuye EE.UU. y, desde que la acusación se dio a conocer, tanto Rocha como algunos otros de ellos han pedido licencia para separarse de sus cargos con el argumento de facilitar que las autoridades mexicanas investiguen si han cometido algún acto ilícito.

El jueves, Sheinbaum insistió en que su Gobierno no protegerá a nadie que haya violado la ley pero, desde su punto de vista, Estados Unidos no ha presentado evidencias suficientes contra Rocha o las otras personas señaladas.

Asimismo, ante la posibilidad de que EE.UU. presente acusaciones contra más políticos mexicanos —un escenario que el miércoles puso sobre la mesa el secretario interino de Justicia estadounidense, Todd Blanche—, Sheinbaum volvió a mencionar que se necesitan pruebas.

“Si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, dijo durante su conferencia de prensa matutina del jueves.

Además, aseguró que México coopera con Estados Unidos en el combate al crimen organizado y que una muestra de ello es el envío de decenas de presuntos líderes delictivos para que enfrenten cargos en Estados Unidos. En esa línea, reclamó que EE.UU. no actúa con reciprocidad y no ha enviado a México a personas presuntamente relacionadas con casos de robo de combustibles y con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

A lo largo de su segundo mandato, el Gobierno de Trump ha asegurado que México no hace lo suficiente contra los grupos criminales, mientras que Sheinbaum ha afirmado que sí y que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos en esta materia, siempre y cuando sea sin subordinación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Mauricio Torres, de CNN.