¿”Pie Grande” fue visto en Ohio? Nuevos reportes reavivan el misterio y la búsqueda de respuestas

Por Andy Rose, CNN

Mike Miller y Benjamin Radford han pasado años hablando sobre Bigfoot o “Pie Grande”, pero desde perspectivas muy distintas.

“Cuando escuchas algo o ves algo, sabes, eso se queda contigo y se vuelve parte de ti, y simplemente no puedes quitártelo de la cabeza”, dice Miller, quien ha estado buscando al yeti durante casi dos décadas con el grupo Ohio Night Stalkers.

“Es una pregunta fascinante si estas criaturas existen o no”, admite Radford, folclorista y editor adjunto de la revista Skeptical Inquirer.

Pero eso es prácticamente lo único en lo que coinciden cuando se trata de la existencia de una especie no identificada de gigantes peludos.

Para Miller —el buscador— encontrar a Sasquatch es un misterio cuya respuesta podría estar a la vuelta de cualquier esquina o en cualquier cueva.

Para Radford —el escéptico— es una fuente constante de frustración.

“Si son reales, viven, respiran, defecan, comen, duermen y mueren, y deberíamos poder encontrar uno”, dice Radford. “¿Cómo pueden ser tan esquivos? Tendría que haber miles de ellos”.

El debate de larga data cobró un nuevo impulso en marzo.

Un gran aumento en los reportes —conocido entre los aficionados a “Pie Grande” como un “flap”— fue documentado en el condado de Portage, Ohio, al este de Akron, con figuras no identificadas de aproximadamente 2,4 metros de altura en zonas boscosas a lo largo del río Mahoning.

“Y se detuvo tan rápido como comenzó”, dice Jeremiah Byron, conductor del podcast Bigfoot Society, que recopiló y mapeó los reportes y plantea que un cambio drástico en las condiciones climáticas, del invierno a la primavera, pudo haber puesto a un grupo de Bigfoot en movimiento.

El repentino aumento de supuestos avistamientos —lo que podría llamarse el “flap de Ohio de 2026”— reavivó un debate que lleva más de un siglo en América del Norte. ¿Existe entre nosotros una especie similar a grandes simios —homínidos, si se quiere ser técnico—?

En algo, tanto creyentes como escépticos parecen estar de acuerdo: es muy entretenido hablar del tema.

“Es un mundo muy extraño”, dice Byron con una sonrisa.

El folclore sobre criaturas misteriosas y esquivas en América del Norte, dicen expertos, se volvió más popular con un artículo publicado en 1960 en la revista True, que describía una figura alta y peluda que parecía “en parte humana y en parte animal”.

Lo que comenzó como relatos pasó a convertirse en búsquedas más organizadas, utilizando nuevas tecnologías.

La pregunta de si era real o falso se convirtió en una sensación en 1967 con el famoso video grabado por Roger Patterson y Bob Gimlin en el noroeste del Pacífico, que captó a una figura peluda caminando por un bosque del norte de California. Durante décadas ha habido debates sobre si el video fue un engaño.

El misterio incluso llamó la atención del FBI, que en 1976 accedió a analizar 15 muestras de cabello obtenidas tras un supuesto encuentro con “Pie Grande” en Oregon. “Esta es una pregunta seria que necesita respuesta”, dice una carta del director del Bigfoot Information Center and Exhibition.

Tras examinar las muestras bajo un microscopio, el FBI dio su respuesta: “Se concluyó como resultado de estos análisis que los cabellos son de origen de la familia de los ciervos”.

Pero la demanda de respuestas a misterios persistentes solo aumentó, a medida que la serie semanal de televisión In Search Of…, conducida por Leonard Nimoy, incluyó varias historias de Bigfoot en su recorrido por lo inexplicable. (Tanto Byron como Radford citan el programa como una inspiración para su interés en fenómenos no explicados).

Hoy, la búsqueda de ‘Squatch también es fuente de humor e incluso de marketing, con productos que van desde desodorantes hasta carne seca aprovechando la marca. Y es un tema favorito de las bromas del Día de los Inocentes, incluso dentro del Servicio Forestal.

El conjunto de reportes recibidos en marzo por el podcast Bigfoot Society sigue muchos de los patrones de avistamientos anteriores: figuras peludas, altas, de color marrón o negro, con zancadas largas y sonidos particulares, que se mantienen cerca de pequeños cursos de agua.

“Mucha gente cree que ellos, Bigfoot, intentan seguir los sistemas de arroyos, lo que les permite mantenerse fuera de la vista”, dice Byron.

Los buscadores dedicados de Bigfoot tratan de no ser ingenuos, dice Miller, el cazador que al principio no estaba convencido del “flap” en el noreste de Ohio cuando escuchó sobre él.

“Es bueno ser escéptico”, afirma. “Hay una conferencia sobre Bigfoot en esa zona, y pensé que quizá era un poco de publicidad”.

Pero tras examinar más de cerca los reportes y los patrones, Miller está convencido de que los supuestos avistamientos de marzo no fueron un engaño, sino quizá evidencia de un grupo de yetis en movimiento después de que un duro invierno diera paso a un deshielo más cálido de lo normal.

“Las huellas parecen legítimas, y algunas de las personas sonaban aterrorizadas cuando hablaban de lo que vieron”, dice.

Al igual que Miller, Byron no da por ciertos todos los reportes y se asegura de hablar directamente con las personas antes de difundir sus testimonios. Una vez que se conocieron los reportes en Ohio, también comenzaron a aparecer falsificaciones evidentes.

“Empecé a recibir muchos reportes generados por inteligencia artificial en mi correo. Llegó un punto en que probablemente recibía unos 1.000 correos al día”, dice.

Pero cuando Byron habló por teléfono con quienes hicieron los reportes iniciales, estos lo convencieron de que no estaban inventando nada.

“Era evidente que no buscaban hacerse famosos”, dice Byron. “Estaban realmente asustados por lo que experimentaron y no querían tener nada más que ver con ello”.

Byron se involucró en el mundo de las historias sobre “Pie Grande” en 2016 y describe su podcast, ante todo, como un espacio para que la gente cuente sus experiencias, incluidas aquellas que muchos temían reconocer.

“Necesitan a alguien con quien hablar y a alguien que les permita compartir… porque nunca antes habían recibido ese respeto”, afirma.

Acostumbrados a recibir miradas escépticas, muchos buscadores de Sasquatch mantienen un sentido del humor sobre su actividad. La página de Facebook de Miller muestra una imagen generada por IA en la que aparece posando en el bosque junto a “Pie Grande”, con la criatura apoyando amistosamente un brazo sobre su hombro.

Las autoridades locales en Ohio también parecen disfrutar la atención. El sheriff del condado de Portage, Bruce D. Zuchowski, publicó una serie de mensajes humorísticos que supuestamente mostraban el arresto de “Pie Grande” y su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, solo para que la criatura escapara bajo custodia en la frontera con Canadá.

“ADVERTENCIA: Si intenta fotografiar a Bigfoot, la imagen saldrá borrosa”, decía una de las publicaciones satíricas.

Pese al tono ligero, la oficina del sheriff sí recibió algunas llamadas de residentes preocupados, según Zuchowski.

“Diez personas distintas dijeron: ‘Sí, estaba paseando a mi perro a las 4 a.m. y vi una figura peluda, percibí un olor rancio y había algo grande que de repente salió corriendo’”, dijo el sheriff a la afiliada de CNN WOIO en marzo.

La reciente ola de reportes, con figuras misteriosas y sonidos inexplicables, no ha logrado convencer al escéptico Benjamin Radford.

“No me burlo de las personas que buscan a Bigfoot. No menosprecio a los investigadores”, dice. “No creo que sea algo demasiado tonto o ridículo. Mi problema es que no están aplicando buena ciencia”.

Aunque los creyentes saben que pueden ser objeto de burlas, Radford también recibe una acogida fría cuando habla en conferencias de entusiastas de Bigfoot como el “escéptico de turno”. Aunque es tratado con cortesía, les dice: “Es evidente que los métodos que están utilizando no están funcionando”.

“Les digo: oigan, sé que no es lo que quieren escuchar. No creo que ‘Pie Grande’ sea real”, agrega. “Es posible que mañana o el próximo mes encuentren uno. Sin embargo, con base en la evidencia hasta ahora… probablemente no existe”.

Para los buscadores más entusiastas, Radford cree que el atractivo real es el aspecto social: reunirse, pasar la noche en el bosque con herramientas como cámaras de visión nocturna y micrófonos parabólicos.

“En realidad hay paralelismos con los grupos que cazan fantasmas”, dice Radford, quien también ha escrito de forma escéptica sobre otras criaturas míticas como el chupacabras, una supuesta bestia que se alimenta de la sangre del ganado. “Se trata de convivir, acampar y decir: ‘Dios mío, ¿qué fue eso?’”.

Por su parte, Mike Miller, quien se gana la vida como repartidor, asegura que su enfoque está estrictamente en tratar de descubrir lo inexplicable.

“No tengo mucho tiempo libre”, dice. “Mucha gente piensa: ‘Ah, seguro te emborrachas y te vas al bosque’. No. No estaría perdiendo el tiempo si no hubiera algo ahí”.

Para los escépticos, el mayor argumento en contra de la existencia de “Pie Grande” puede ser el paso del tiempo y los avances tecnológicos. A pesar de que casi todos llevan una cámara 4K en el bolsillo, no ha surgido ningún video claro ni restos óseos tras décadas de búsqueda.

“En algún momento, la suerte de ‘Pie Grande’ debe acabarse”, escribió Radford en Skeptical Inquirer.

Pero Miller señala las fotografías y grabaciones de aullidos extraños que ha recopilado como evidencia de que hay cosas que aún no entendemos y que, en su opinión, vale la pena documentar.

“Creo que la ciencia convencional no le presta mucha atención”, dice. “Así que nosotros somos, en cierto modo, los guardianes de eso”.

La idea de que podría haber algo inexplicable en los bosques de América del Norte también ha cautivado a algunos científicos, incluida la reconocida experta en primates Jane Goodall, quien murió el año pasado.

“Soy una romántica. Me gustaría que ‘Pie Grande’existiera. He conocido personas que juran haberlo visto”, dijo a Yahoo! Entertainment en 2018. “Hay algo. No sé qué es”.

Ya sea que el “flap de Ohio de 2026” termine siendo otro callejón sin salida o la puerta a resolver el misterio, buscadores y escépticos coinciden en algo: no hay nada de malo en la curiosidad y la esperanza.

“No soy escéptico porque no quiera que ‘Pie Grande’ sea real”, dice Radford. “Si encuentran uno, quiero ser el primero en la fila”.

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