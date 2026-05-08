Tribunal Supremo de Virginia bloquea referéndum que podría dar a los demócratas hasta cuatro escaños más en la Cámara Baja

Por Patrick Svitek y Devan Cole, CNN

El Tribunal Supremo de Virginia anuló el intento de los demócratas de modificar el mapa electoral de la Cámara de Representantes de EE.UU. en el estado mediante un referéndum celebrado en abril.

El tribunal dictaminó que el proceso de creación del referéndum violaba la Constitución estatal.

“El estado presentó una propuesta de enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes que violaba el requisito de ‘elección intermedia’”, escribió el juez D. Arthur Kelsey en la opinión mayoritaria, refiriéndose a una disposición de la ley estatal que establece cómo pueden someterse a votación los referéndums electorales. “Esta violación socava irreparablemente la integridad del voto resultante del referéndum y lo declara nulo y sin efecto”.

El fallo representa un revés importante para los demócratas de la Cámara de Representantes y sus esperanzas de obtener la mayoría en dicha cámara en las elecciones de mitad de término. Si bien se mantienen en una posición sólida para lograrlo —debido a las tendencias históricas y a la impopularidad del presidente Donald Trump—, esperaban que el rediseño de los mapas de Virginia pudiera consolidar su ventaja y contrarrestar los avances en la redistribución de distritos logrados por el Partido Republicano (GOP) en otros lugares, tal como había exigido Trump.

La redistribución de distritos en Virginia habría brindado a los demócratas la oportunidad de ganar hasta cuatro escaños adicionales, reduciendo potencialmente la representación republicana del estado a un solo distrito.

El tribunal dictaminó que, en su lugar, se deben utilizar en las elecciones de noviembre los mapas establecidos en 2021. Tres jueces emitieron votos disidentes respecto al fallo del tribunal.

Diversos grupos demócratas —incluido el principal super Comité de Acción Política nacional involucrado en la lucha por la mayoría— invirtieron decenas de millones de dólares en el referéndum de abril. El resultado fue ajustado: poco menos del 52 % de los votantes aprobaron la medida.

“No es una buena noticia. Es un revés importante en nuestro intento de recuperar la Cámara, aunque todavía podemos lograrlo”, declaró a CNN un alto funcionario demócrata. “Pero la cuesta se acaba de poner un poco más empinada”.

Los republicanos han insistido en que desafiarán los vientos políticos en contra que enfrentan de cara a las elecciones intermedias de noviembre. El representante Richard Hudson, de Carolina del Norte —quien encabeza el brazo de campaña republicano en la Cámara—, afirmó en un comunicado que el fallo “es una señal más de que los republicanos llevan el impulso a medida que nos acercamos a noviembre”.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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