Mientras Trump anuncia un alto el fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania, Putin prepara un Desfile de la Victoria discreto

Por Alejandra Jaramillo y Zahra Ullah, CNN

Durante años, el desfile del Día de la Victoria de Rusia ha simbolizado la fuerza y el poder militar del país, con una deslumbrante exhibición de equipo militar pesado y una corriente de dignatarios visitantes.

Este año las cosas se verán muy diferentes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezará un desfile reducido en la Plaza Roja, sin material militar en exhibición debido a la “situación operativa actual”, según el Ministerio de Defensa ruso. También habrá menos líderes extranjeros que en años anteriores, y ahora la mayor parte de la prensa internacional tendrá que depender de imágenes procedentes de los medios estatales rusos para cubrir el evento.

En una señal de mayores preocupaciones de seguridad por parte del Kremlin, a muchos periodistas internacionales se les ha dicho que no podrán asistir al desfile que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“A Putin le gusta parecer que tiene el control y quiere que el Estado ruso se vea fuerte, y ese no es el mensaje que esto envía. Envía un mensaje que normalmente no querría enviar”, dijo Sam Greene, profesor de política rusa en el King’s College London, señalando que parece “fuera de carácter” para el líder ruso.

Este año, el Kremlin parece estar priorizando la seguridad por encima del tradicional despliegue de fuerza. El desfile tiene lugar en medio de ataques ucranianos intensificados en lo profundo del territorio ruso, en particular contra refinerías de petróleo. En un golpe más simbólico debido a que no hubo víctimas, un dron impactó el lunes un edificio residencial de gran altura en un barrio acomodado del oeste del centro de Moscú. Esto ha contribuido a un aumento de las medidas de seguridad.

El viernes, en vísperas del desfile, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania han acordado un alto el fuego de tres días del 9 al 11 de mayo, que incluirá una pausa en los combates y un intercambio de prisioneros a gran escala. La noticia fue confirmada tanto por el Kremlin como por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo que el intercambio de prisioneros sería “en el formato de 1.000 por 1.000”.

“En el marco del proceso de negociación mediado por la parte estadounidense, la Plaza Roja es menos importante para nosotros que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos de vuelta a casa”, dijo Zelensky.

Aun así, la seguridad seguirá siendo una prioridad. En medio de las decoraciones tradicionales en rojo, blanco y azul de la bandera rusa, que adornan las calles de Moscú, y la cinta de san Jorge negra y naranja —un símbolo de las Fuerzas Armadas rusas— ampliamente vista en los escaparates, se observan sistemas antiaéreos alrededor de Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó el viernes que se hubiera revocado la acreditación a periodistas internacionales, y en su lugar dijo que el número de periodistas que podían asistir estaba limitado debido al formato recortado del desfile de este año.

“Este año, dado que toda la ceremonia está algo limitada, el número de periodistas permitidos también está limitado”, dijo Peskov, añadiendo que “no ha habido ni un solo caso de que a alguien se le haya retirado su acreditación”.

Y, sin embargo, a varios periodistas internacionales, incluido CNN, que estaban acreditados para asistir al desfile, el Kremlin les dijo el jueves que ya no podían hacerlo. A CNN solo se le dijo que las “cadenas anfitrionas” asistirían a las celebraciones de este año.

A diferencia de las conmemoraciones de 2025, que incluyeron al chino Xi Jinping como invitado de honor, así como a decenas de otros líderes, la lista de invitados de este año también es más conservadora, con la asistencia del principal aliado de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, y el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. El primer ministro eslovaco Robert Fico, miembro de la OTAN y de la UE, estará en Moscú para una reunión bilateral con Putin, pero ha dicho que no asistirá al desfile.

El desfile recortado tiene lugar en medio de crecientes preocupaciones en Rusia por la desaceleración de la economía y el aumento de las restricciones de internet que han alterado la vida cotidiana, pero que Putin ha dicho que son necesarias para la seguridad pública.

El viernes, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de Rusia advirtió a los moscovitas que podrían enfrentarse a restricciones del internet móvil y de los mensajes de texto en torno a la capital “para garantizar la seguridad durante los eventos festivos”, según mensajes vistos por CNN.

El ánimo entre los residentes de Moscú también parece ser más apagado, y Mikhail, que solo dio su nombre de pila, dijo a CNN que ya es hora de que la guerra termine.

“Ya es hora”, dijo, y añadió: “La gente está muriendo, las finanzas están desapareciendo y se están introduciendo todo tipo de restricciones. Está claro que esto es desagradable. La guerra nunca ha sido buena”.

Nina Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School, a quien recientemente las autoridades rusas calificaron de agente extranjera, dijo a CNN que Putin y los servicios de seguridad probablemente estaban asustados por los recientes acontecimientos internacionales, así como por las decenas de drones entrantes de los ucranianos hacia territorio ruso.

“Hay paranoia a cada paso”, dijo. “Putin se asustó muchísimo al ver lo que les pasó a los dirigentes en Irán, Venezuela e incluso los tiroteos dirigidos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además de eso, tienes cientos de drones lanzados desde Ucrania a diario”.

Más temprano el viernes, Ucrania y Rusia se habían acusado mutuamente de violar los altos el fuego anunciados previamente en la antesala de las celebraciones del Día de la Victoria.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una severa advertencia a las misiones diplomáticas para que evacuaran a su personal de Kyiv en caso de un ataque masivo de Moscú si el Gobierno de Ucrania atacaba las celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo. Sin embargo, tras el alto el fuego anunciado por Trump, ahora los ataques de represalia parecen poco probables. En lo que pareció ser una pulla mordaz al Kremlin, Zelensky emitió un decreto “permitiendo” que el desfile en Moscú siguiera adelante.

Galina, de Novoazovsk, en el Donbás ocupado por Rusia, estaba en Moscú en un viaje turístico con su esposo. Dijo a CNN que ha sentido los efectos de la guerra desde 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra subsiguiente entre separatistas respaldados por Rusia y fuerzas ucranianas. A pesar de llevar la cinta de san Jorge, dice que espera que la guerra termine pronto: “Es la gente la que sufre”, dijo, y añadió: “la guerra es mala para todos”.

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