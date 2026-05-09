Padres se reúnen en México con su hijo diagnosticado con cáncer terminal tras salir de un centro de detención en Arizona

Maria Santana, Fidel Gutierrez, Caroll Alvarado, Marlon Sorto y Zoe Sottile, CNN

Los padres de un ciudadano estadounidense de 18 años con cáncer de colon terminal se reunieron con su hijo un día después de que fueron liberados de un centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Arizona.

La pareja, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, se encontró con su hijo Kevin González la noche del sábado en Durango, México.

Su hijo, quien nació en Estados Unidos pero se crió en México, se enfermó mientras visitaba a la familia en Chicago durante la Navidad, según WLS, afiliada de CNN. Fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4.

Sus padres, ciudadanos mexicanos, habían sido deportados previamente de Estados Unidos después de ingresar “ilegalmente”, dijo el DHS a CNN el viernes.

En un intento desesperado por ver a su hijo de nuevo después de su diagnóstico, la pareja intentó reingresar a Estados Unidos en abril, informó WLS. Ambos fueron detenidos el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona, según el DHS.

DHS le dijo a CNN que la pareja había solicitado visas B1/B2 —visas temporales de no inmigrantes— “que fueron denegadas debido a su presencia y entradas ilegales previas en los Estados Unidos”.

La pareja fue deportada a México el viernes, dijo el DHS. Un juez de distrito de Estados Unidos en Tucson, Arizona, ordenó la liberación de los padres de González el jueves por la mañana, según WLS.

Su hijo voló a México hace alrededor de una semana, según WLS, con la esperanza de reunirse con sus padres antes de morir.

Hablando con CNN el viernes previo a que sus padres fueran liberados, Kevin González le dijo a CNN que estaba “emocionado” y agradeció a todos los que le ayudaron a reunirse con su familia.

Dijo que estaba emocionado por ver a sus padres y decirles cuánto los extrañaba.

El DHS dijo que Avilés fue arrestado y acusado en varias ocasiones por diferentes delitos y fue deportado en 2011.

El DHS no respondió a preguntas sobre dónde o cuándo tuvieron lugar los supuestos cargos.

Entrevistado antes de reunirse con su hijo, Avilés dijo el viernes que era “un trabajador humilde” que se ganaba la vida como taxista y camionero en Durango.

Dentro del centro de detención, dijo, fueron tratados “como delincuentes” y estuvieron encadenados de manos y pies para sus apariciones en la corte.

No está claro si los padres del joven de 18 años tienen un abogado.

La legisladora Delia Ramirez, quien representa al distrito donde González está recibiendo tratamiento en Chicago, expresó su apoyo a la familia en una declaración el jueves.

“Rechazar las visas a la familia de Kevin no protege a nuestras comunidades”, dijo. “Hacer pasar a las familias por el dolor, el estrés, y el miedo a la separación no está haciendo que nuestros seres queridos estén más seguros. Detener a inmigrantes durante meses en detenciones inhumanas con fines de lucro no está asegurando nuestra nación”.

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