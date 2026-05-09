Virus a bordo: estas películas y series cuentan cómo se vive un confinamiento en un barco

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Los lugares confinados, de los que no es posible escaparse, como un buque, un avión o una nave espacial, por ejemplo, suelen ser escenarios ideales para una película de suspenso. El caso del buque MV Hondius, en el que hubo un brote de hantavirus por el que fallecieron tres personas, hace pensar en cómo algunas películas o series de TV han lidiado con una circunstancia similar.

Está previsto que el MV Hondius llegue este domingo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, en las islas Canarias. Los pasajeros podrán entonces, tras un proceso de cuarentena, regresar a sus países de origen.

Estos son algunos ejemplos de historias en las que un virus contagió a los pasajeros de un barco y algunos de lo contrario: el mundo se contagió de un virus y los únicos que permanecieron inmunes fueron los tripulantes de un buque.

En esta película televisiva, un grupo de turistas desciende de un crucero para hacer una excursión en la selva. Un mosquito pica al oficial que los guía y le infecta con un virus letal. A su vuelta a bordo, el virus se propaga rápidamente entre los pasajeros cundiendo el pánico. La Dra. Stephanie Tauber (Lindsey Wagner), experta en enfermedades contagiosas, viaja a bordo del crucero junto con su hija. Ella logra comunicarse con Washington, pero el jefe de ingenieros del buque organiza un motín. Además de Wagner, el elenco incluye a Martin Sheen, Brian Dennehy y Michael Ironside.

¿Dónde puede verse? En EE.UU. está disponible para alquilarse en streaming en Prime Video.

Ya el título de la película deja claro de qué va su trama. Pero “Virus” es, en realidad, una cinta de ciencia ficción, pues se trata de un virus que viene del espacio exterior y se esparce a través de la corriente eléctrica.

Protagonizada por Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland y Joanna Pacula, la historia se inicia cuando el Volkov, un buque de investigación ruso en el océano Pacífico, recibe una gran masa de energía que viaja a través del espacio luego de que tomara el control de la estación espacial Mir.

Luego, el barco remolcador Sea Star se encuentra en medio de una tormenta con el Volkov, que parece abandonado. Al darse cuenta de que podría valer millones, la tripulación del Sea Star decide abordar el barco ruso para reclamar su salvamento.

Lo que sigue a continuación es una película de terror convencional, en la que los personajes van muriendo uno a uno en manos de esta entidad extraterrestre que infiltró los sistemas eléctricos del buque y ha fabricado robots para matar a los tripulantes. El virus del título no es una infección microcelular sino una infección informática.

¿Dónde puede verse? En EE.UU. puede alquilarse en Prime Video, Apple TV Store, Fandango at Home y Google Play Movies.

Basada en el libro homónimo de William Brinkley de 1988, “The Last Ship” es una serie de televisión por cable que se emitió en TNT de 2014 a 2018.

La historia se inicia cuando un virus acaba con el 80 % de la población mundial. Sin embargo, debido a su posición cuando sucede la pandemia, la tripulación del buque de guerra estadounidense USS Nathan james, liderado por el capitán Thomas Chandler (Eric Dane), evita contagiarse de la enfermedad. Pronto descubrirán que están entre los últimos sobrevivientes del planeta y deberán tratar de encontrar una cura del virus. En este caso, el aislamiento del barco opera a favor de sus tripulantes, al protegerlos del contagio.

¿Dónde puede verse? “The Last Ship” no está disponible en ninguna plataforma de streaming; aunque se la puede alquilar online a través de estos servicios en EE.UU.: Prime Video, Apple TV, Fandango At Home y Google Play.

En este caso, un buque pesquero irlandés pierde su rumbo en alta mar y un parásito se cuela en su suministro de agua, infectando uno a uno a la tripulación. Es una cinta de terror sobre la paranoia y la impotencia de quienes se encuentran en el barco.

¿Dónde puede verse? “Sea Fever” está disponible en Netflix y Prime Video. Puede alquilarse en Apple TV, Google Play y Mubi. En España, puede verse en la plataforma Filmin bajo el título en español de “Contagio en alta mar”.

Inspirada en un capítulo de la novela “Drácula”, la película “The Last Voyage of the Demeter” es una cinta de horror y vampiros. Pero al inicio se desarrolla como una historia en la que los tripulantes del barco Demeter van cayendo enfermos y refleja bien la ansiedad que envuelve a las personas cuando se enfrentan a una infección en un lugar del que no pueden salir ni obtener ayuda exterior.

¿Dónde puede verse? “The Last Voyage of the Demeter” está disponible en Prime Video (España) y en Netflix (en algunos mercados). Puede alquilarse en Prime Video, Apple TV y Fandango at Home en EE.UU.

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