EE.UU. aumenta vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba

Por Avery Schmitz, CNN

Los vuelos de recopilación de inteligencia militar de EE.UU. están aumentando frente a las costas de Cuba, según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación.

Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. han realizado al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aeronaves tripuladas y drones, la mayoría cerca de las dos ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, según FlightRadar24.

La mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento, mientras que otros fueron llevados a cabo por un RC-135V Rivet Joint, especializado en recopilación de inteligencia de señales. También se utilizaron varios drones de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton.

Los vuelos llaman la atención no solo por su cercanía con la costa, que los coloca claramente dentro del rango para recopilar inteligencia, sino también por la repentina aparición de estas operaciones —antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona— y por el momento en que ocurren.

Las declaraciones públicas de Trump sobre Cuba endurecieron notablemente su tono en las semanas previas al aumento de los vuelos. El presidente Donald Trump volvió a publicar en Truth Social un comentario del colaborador de Fox News Marc Thiessen, quien afirmó que Trump visitaría “una Habana libre” antes de dejar el cargo. Apenas unos días después de esa publicación, Trump ordenó un bloqueo petrolero contra la isla.

Actualmente, Trump está imponiendo un régimen ampliado de sanciones contra Cuba y sostiene que representa una “amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU. (Mientras tanto, funcionarios cubanos han rechazado la idea de que el Gobierno comunista del país represente algún peligro para EE.UU. También aseguran estar abiertos a negociaciones, aunque han prometido librar una prolongada guerra de guerrillas contra fuerzas estadounidenses en caso de un ataque).

El Pentágono se negó a comentar estos hallazgos y CNN también se comunicó con el Gobierno de Cuba.

Patrones similares, en los que el aumento de la retórica del Gobierno de Trump coincidió con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, ocurrieron antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán.

En el caso de Venezuela, Trump anunció el 2 de septiembre el primer ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe y señaló específicamente una conexión con el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de “asesinatos masivos, narcotráfico, tráfico sexual y actos de violencia y terror”.

Los vuelos de vigilancia visibles públicamente comenzaron una semana después frente a las costas de Venezuela y continuaron —con una pausa en octubre y noviembre— hasta los días previos a que fuerzas especiales de EE.UU. capturaran a Maduro en su complejo residencial en Caracas.

Una tendencia similar ocurrió en Irán, donde una operación mucho más amplia de aeronaves de recopilación de inteligencia y drones no tripulados vigiló abiertamente la costa sur iraní antes de ataques conjuntos de EE.UU. e Israel. Los P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton, detectados en las últimas semanas cerca de Cuba, están entre las aeronaves activas en el conflicto con Irán.

Desde comienzos de 2025, decenas de estas mismas aeronaves de vigilancia de EE.UU. han operado alrededor de la zona de guerra en Ucrania y cerca de puntos geopolíticos sensibles en la península de Corea y la frontera occidental de Rusia. Datos agregados por adsb.exposed muestran vuelos constantes en estas y otras regiones durante varios meses.

Sin embargo, el aumento de vuelos observado frente a las costas de Cuba es nuevo y se aparta de las zonas donde históricamente habían sido desplegadas estas aeronaves.

Todos los vuelos descritos anteriormente fueron rastreados mediante plataformas públicas de seguimiento aéreo de código abierto, como Flightradar24 o ADS-B Exchange.

Y en algunos casos, estos vuelos han sido ampliamente compartidos en redes sociales, ya sea en X, Discord u otras plataformas.

Eso ocurre pese a que las aeronaves involucradas tienen la capacidad —si así lo decidieran— de ocultar su presencia apagando sus balizas de ubicación, lo que plantea la pregunta de si EE.UU. está enviando deliberadamente una señal sobre la presencia de estas aeronaves a sus adversarios.

Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE.UU., el mensaje probablemente resulta inquietante, por decir lo menos, para los funcionarios cubanos.

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