Esta “dreamer” condujo un autobús escolar durante 10 años. Hoy enfrenta la pérdida de su licencia por medidas federales

Por Susana Erazo, CNN en Español

María Maganda ama su trabajo. Desde hace 10 años se dedica a conducir un autobús escolar y dice que conoce todas las rutas y caminos. Además, afirma que durante años cumplió con sus respectivos exámenes: médicos, de conocimientos de seguridad básica y de normativa en inglés, pruebas prácticas de manejo, así como exámenes mecánicos del autobús.

Sin embargo, nada de eso fue suficiente para evitar que el Departamento de Vehículos Motorizados de California cancelara aproximadamente 13.000 licencias de conducir comerciales (CDL) de personas no domiciliadas en el estado en marzo, según un comunicado de la entidad. La licencia de Maganda, entre ellas.

En septiembre de 2025, la administración Trump criticó al Departamento de Vehículos Motorizados de California por emitir licencias comerciales con fechas de vencimiento que no coincidían con las de los permisos de trabajo de los conductores. Para María, esos errores administrativos se suman a la lista de razones por las que perdió un trabajo que ha desempeñado durante una década.

Ocho meses después, ve llegar a sus compañeros de trabajo luego de cumplir sus rutas, y se pregunta: “¿Qué hice mal para que me esté pasando esto?”.

María Maganda nació en México, pero ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos. Llegó a este país a los 11 años con su familia y ha estado protegida desde hace unos 14 años bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado durante la presidencia de Barack Obama.

Ella cuenta que ha intentado ajustar su estatus y que, aunque no cuenta con asesoría legal en este momento, la ha buscado en varias ocasiones. Agrega que varios abogados le han dicho que las políticas inmigratorias actuales podrían no beneficiar su caso y hacerla más vulnerable a la deportación.

Entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados; de ellos, 241 tenían antecedentes penales y 86 fueron deportados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En abril, CNN contactó al DHS para solicitar cifras actualizadas, que no han sido enviadas.

“Muchos de nosotros no tenemos un estatus legal como una residencia o ciudadanía estadounidense, y es por ello que nos cancelaron las licencias”, asegura Maganda. CNN verificó que no cuenta con antecedentes penales más allá de dos infracciones de tránsito, incluida una multa de 2010 por conducir sin licencia, ya resuelta.

El DMV agrega que todas las personas a quienes les expidió una licencia de conducir comercial (CDL) como no domiciliadas contaban con autorización de trabajo del gobierno federal y se encontraban legalmente en Estados Unidos al momento de su expedición. CNN contactó al DMV para solicitar una entrevista, pero la solicitud fue rechazada y su respuesta fue el comunicado mencionado.

En el caso de María Maganda, cuenta que se vio obligada a cambiar su licencia de tipo C a tipo B, lo que implicó el pago de una tarifa no reembolsable. Debido a su experiencia profesional, una compañía de transporte intentó ayudarla y le ofreció, por ahora, manejar un vehículo mucho más pequeño, en el que solo caben nueve personas. “Debíamos tener una licencia para poder seguir manejando, así fuera nuestro carro privado, y yo quería intentar seguir trabajando”.

Dice que su salario bajó en gran medida respecto a lo que ganaba al volante de un autobús escolar completo. Son cambios que la golpean fuertemente a ella, a su esposo y a sus tres hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Todos dependen ahora del trabajo de su esposo.

“Estamos pagando todo con las tarjetas de crédito, pero tengo que seguir pagándolas, tengo que seguir pagando comida y mis hijos tienen sueños. Mi hijo de 15 años juega fútbol; mi hija quiere estudiar para ser maestra y no podemos dejar de apoyarlos”.

Maganda agradece su trabajo, pero afirma que no todos corrieron con la misma suerte. Menciona que muchos de sus colegas perdieron su único sustento económico. “Ellos han trabajado en esto toda su vida; ahora no encuentran trabajo y otros tuvieron que conseguir dos trabajos para poder cubrir los pagos de sus casas”.

Han organizado algunas protestas en ciudades como Sacramento, Glendale y Gardena, pero no han contado con mayor apoyo de la población. Cree que los afectados no salen a las calles por miedo a ser detenidos. “Tienen miedo de que en ese lugar hubiera estado ICE; tienen miedo de que nos deporten. Yo también tenía miedo, pero fui capaz de ir y arriesgarme porque ¿qué más puedo perder?”.

Organizaciones como Call Matters advierten que hasta 61.000 camioneros de California podrían perder sus licencias en los próximos años debido a medidas federales. A comienzos de abril, un juez de Alameda, en el estado de California, pidió información actualizada sobre las iniciativas del Departamento de Vehículos Motorizados de California para restituir licencias, en medio de la presión del Departamento de Transporte de EE.UU., que ha amenazado con sancionar al estado si otorga licencias comerciales a personas que no considera domiciliadas.

Las autoridades estatales aguardan el resultado de los procesos legales en curso, lo que podría tomar meses, y el juez aceptó revisar nuevamente el caso en octubre.

María Maganda dice que, justamente, un mes después está prevista la renovación de su licencia y que, muy probablemente, no podrá renovarla, por lo que la perdería por completo. Como en su caso, miles de conductores de autobuses podrían tener que esperar meses para saber si recuperarán sus licencias comerciales.

Un portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijo a CNN que puso en marcha el programa REAL ID el 7 de mayo de 2025 y que solo acepta, en los controles de seguridad de los aeropuertos, los documentos de identidad emitidos por los estados que cumplan con los requisitos de REAL ID.

Agregó que, con la implementación de REAL ID, “la TSA ha reforzado las normas de seguridad en materia de identificación en todo el país” y que las políticas del gobernador de California, Gavin Newsom, “han puesto los permisos de conducir en manos de inmigrantes ilegales”. Afirmó que esos documentos no serán aceptados y recordó que “los inmigrantes ilegales pueden utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse de vuelta al lugar al que pertenecen”.

María dice que hay tantas cosas que hay días en que no puede más con el estrés y la ansiedad. “Les digo a mi familia: ‘Vámonos’. Pero luego me digo: ‘¿A dónde?’. Yo era una niña cuando llegué a este país, que ahorita considero mi país. Mis padres murieron aquí. No tengo motivos para regresar a México”.

Mientras espera a que más personas se sumen al reclamo contra las medidas gubernamentales, recibe mensajes de padres de niños a quienes antes transportaba a la escuela. “Me mandan mensaje y me dicen: ‘¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado?’”. Les digo: ‘Ya voy a volver, no sé cuándo, pero voy a volver’”.

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