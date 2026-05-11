Las 5 cosas a un mes del inicio del Mundial 2026: precios, seguridad, debutantes, jugadores y ¿qué pasará con Irán?

Por Ben Church, CNN

Solo falta un mes para el primer partido del Mundial de la FIFA de este verano boreal, y ya hay mucho de qué hablar.

Desde tensiones diplomáticas hasta el precio de las entradas y los gastos de viaje, el torneo ha acaparado titulares incluso antes de que empiece el partido, y se espera que el interés aumente a medida que nos acerquemos al encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

Para ayudarte a entender todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la cancha, CNN Sports analiza las cinco cosas que necesitas saber.

Este Mundial ya ha estado rodeado de polémica, y quizás la mayor hasta ahora sea el coste de asistir.

Los precios de las entradas para los partidos se han disparado, disuadiendo a muchos aficionados de ver jugar a sus equipos en Norteamérica.

Las entradas más baratas para el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio cuestan ahora más de US$ 1.000 cada una. Estos precios se disparan aún más para los partidos más importantes, y las entradas para la final alcanzan los US$ 32.970.

Incluso el presidente Donald Trump se burló de algunos de estos precios, declarando al New York Post: “Para ser sincero, yo tampoco lo pagaría”, en referencia al elevado precio de las entradas para la selección estadounidense.

Si estos precios ya le parecen exorbitantes, espere a ver los precios de reventa. La FIFA ha creado una plataforma para que los poseedores de entradas revendan sus asientos al precio que consideren oportuno. El organismo rector no fija los precios, pero se queda con un 15 % tanto del comprador como del vendedor.

Estas entradas se venden por decenas, si no cientos, de miles de dólares. Un poseedor de una entrada para la final incluso está revendiendo su asiento, situado en la parte trasera del estadio, por más de US$ 11 millones.

Si bien nadie espera que alguien compre esas entradas, esto evidencia lo inaccesibles que resultan para la mayoría de los aficionados en todo el mundo.

La FIFA ha defendido sistemáticamente su estructura de precios, afirmando que ofreció entradas a partir de US$ 60 para cada partido, incluida la final, las cuales se asignaron específicamente a los seguidores de los equipos clasificados a través de sus respectivas federaciones nacionales.

También afirma que, como organización sin fines de lucro, los ingresos se reinvierten directamente en el fútbol.

“Tenemos que analizar el mercado. Nos encontramos en un mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo, por lo que debemos aplicar precios de mercado”, declaró recientemente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Conferencia Global del Instituto Milken en California.

En Estados Unidos, también está permitida la reventa de entradas, así que si se venden a un precio demasiado bajo, se revenderán a un precio mucho mayor. De hecho, aunque algunos dicen que nuestros precios son altos, terminan en el mercado de reventa a un precio aún más elevado, más del doble del nuestro.

Pero si se tienen en cuenta los costos de los vuelos, los viajes a los partidos y los hoteles, el torneo de este año es simplemente inalcanzable para muchas personas. Y es probable que los precios suban durante el próximo mes a medida que aumente la demanda.

Otro tema importante en la preparación para la Copa Mundial de este año ha sido la situación en Irán y cómo podría afectar la participación del país en el torneo.

Inmediatamente después del inicio de la guerra, Irán afirmó que no había forma de que sus jugadores pudieran viajar y participar en los juegos de manera segura.

La situación se volvió aún más confusa cuando portavoces de la FIFA, Irán y Estados Unidos intercambiaron declaraciones sobre cómo podría desarrollarse todo.

Trump había dicho que Irán era bienvenido al torneo, pero sugirió que jugar en Estados Unidos podría no ser apropiado “por su propia seguridad y vida”.

Esto llevó al presidente de la selección iraní de fútbol, ​​Mehdi Taj, a conversar con la FIFA sobre el traslado de sus partidos de Estados Unidos a México.

Ante la incertidumbre sobre su participación, la atención se centró en quién podría reemplazar a Irán, incluyendo la extraña propuesta de uno de los asesores de Trump de otorgarle a Italia un lugar en el torneo tras su no clasificación.

Finalmente, a un mes del inicio, ahora parece muy probable que Irán participe.

El mes pasado, un portavoz del gobierno iraní declaró que el equipo se estaba preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en la Copa del Mundo y que jugaría sus partidos en Estados Unidos, según Associated Press.

La FIFA también ha intentado aclarar la situación, e Infantino afirmó recientemente estar seguro de que Irán competiría.

Irán jugará contra Nueva Zelandia, Egipto y Bélgica este verano; dos partidos se disputarán en Los Ángeles y el otro en Seattle.

Si tanto Estados Unidos como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, se enfrentarán en los dieciseisavos de final en Dallas el 3 de julio.

Antes de hablar del fútbol en sí, también ha habido preocupación por la seguridad en la Copa Mundial de este año, debido a la situación política en los países anfitriones.

Por ejemplo, tras presenciar redadas de alto perfil del ICE y enterarse de que el gobierno estadounidense está considerando monitorear la actividad de los visitantes en redes sociales, algunos aficionados han decidido que viajar a la Copa Mundial no valía la pena.

Otros aficionados ni siquiera tienen opción, ya que la prohibición de viajar impuesta por Trump impide que 39 naciones —en su mayoría países no blancos, africanos o de mayoría musulmana— visiten el país durante la Copa Mundial.

Esto incluye prohibiciones totales para personas de Haití e Irán, y restricciones parciales para Senegal y Costa de Marfil. Sin embargo, los jugadores, el personal y los funcionarios de estas naciones participantes sí tendrán acceso.

También existen preocupaciones de seguridad en torno a México, que albergará 13 partidos en tres ciudades anfitrionas este verano. La ansiedad es particularmente fuerte en el área metropolitana de Guadalajara, que será sede de cuatro partidos.

Las preocupaciones suscitadas surgen tras la operación llevada a cabo por las fuerzas federales en febrero para arrestar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), este grupo es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México. “El Mencho” resultó gravemente herido en la operación y falleció camino al hospital. Su muerte desató el caos y una ola de violencia en varias partes de Jalisco, incluyendo Guadalajara.

También se registraron protestas frente al Estadio Banorte de la Ciudad de México tras su reapertura a principios de este año, con manifestaciones que buscaban visibilizar la crisis de desapariciones en el país, así como la escasez de agua y vivienda asequible en la capital mexicana.

Los países anfitriones y la FIFA tienen ahora la tarea de aliviar las preocupaciones durante el próximo mes y hacer que asistir a los partidos resulte más atractivo.

Pero hay mucho que esperar, especialmente en el terreno de juego.

Será un mes importante para los equipos que se preparan para el inicio de la competición en Norteamérica, pero quizás aún más para las cuatro naciones que debutan en la Copa Mundial.

Jordania, Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán también harán su primera aparición en el torneo, un logro facilitado por la decisión de ampliar la Copa Mundial de este año a 48 equipos por primera vez.

Todos los debutantes han tenido sorteos difíciles pero memorables, lo que significa que se enfrentarán a algunos de los mejores equipos y jugadores del mundo.

Jordania, por ejemplo, se enfrentará a la vigente campeona, Argentina, en su último partido del Grupo J, donde probablemente se encontrará cara a cara con Lionel Messi. La selección jordana ha ido mejorando poco a poco en los últimos años, llegando a la final de la Copa Asiática en 2023 antes de ser derrotada por Catar.

De manera similar, Uzbekistán ha quedado encuadrada en el mismo grupo que Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo. La selección de Uzbekistán está dirigida por el legendario defensa italiano Fabio Cannavaro, quien levantó el trofeo de la Copa del Mundo con su país en 2006.

Mientras tanto, Cabo Verde se enfrentará a uno de los favoritos del torneo: España. La nación africana puede ser considerada la menos favorita al inicio de la fase de grupos, pero tuvo un excelente desempeño en la fase de clasificación: siete victorias, dos empates y solo una derrota.

Curazao también tendrá duros retos en el Grupo E, donde se enfrentará a la gigante europea Alemania. La isla caribeña se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse para la fase final, con una población de tan solo 156.000 habitantes. Pudo aprovechar la ausencia de Estados Unidos, Canadá y México en el proceso de clasificación, ya que los tres países anfitriones ya estaban clasificados automáticamente.

Muchas de las principales ligas nacionales de fútbol aún están en curso, lo que significa que algunos de los mejores jugadores del mundo todavía luchan por ganar títulos para sus clubes.

En realidad, la mayoría de los mejores jugadores que participan en el Mundial juegan en Europa, y la final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo, pone fin a la temporada de clubes europeos.

Si bien esto es una buena noticia para los aficionados al fútbol que esperan con ansias más acción emocionante, también significa que algunos jugadores aún corren el riesgo de lesionarse antes del Mundial.

Entre las principales preocupaciones actuales se encuentra el extremo español Lamine Yamal. El joven de 18 años es uno de los mejores jugadores del planeta y muchos estaban emocionados de verlo participar en la que sería su primera Copa del Mundo.

Pero ahora existe el temor de que no esté en condiciones de ser titular con España, después de que la estrella del Barcelona sufriera una lesión en el isquiotibial el mes pasado jugando con su club. No se espera que vuelva a jugar esta temporada, pero hay esperanzas de que se recupere a tiempo para el Mundial en junio.

Sin embargo, hay muchos jugadores que han sufrido lesiones devastadoras que han truncado sus sueños mundialistas. Jugadores de la talla de la estrella holandesa Xavi Simons y el atacante francés Hugo Ekitike son solo dos de los nombres más importantes que se han quedado fuera.

El equipo estadounidense también sufrió la baja del delantero Patrick Agyemang, quien esperaba debutar en la Copa del Mundo este verano. El jugador de 25 años quedó descartado tras una grave lesión en el tendón de Aquiles el mes pasado.

“Hombre, no hay palabras para describir el momento en que me di cuenta de lo que había pasado. Imagínense lo que me pasaba por la cabeza”, escribió en Instagram en aquel entonces.

A pesar de todo, un buen número de jugadores de élite participarán en el torneo, incluyendo a figuras como Messi y Ronaldo.

Ninguna de las dos leyendas está ni cerca de su mejor momento, pero será una oportunidad para que los aficionados los vean jugar en la cancha, quizás por última vez. No olvidemos que Ronaldo aún no ha ganado la Copa del Mundo, así que hará todo lo posible por igualar a Messi en ese aspecto.

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