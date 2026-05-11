“No es normal”: en un día de abril, las 50 ciudades más calurosas del planeta estuvieron en un solo país

Por Laura Paddison, CNN

En un día de finales de abril ocurrió algo muy inusual. Todas y cada una de las 50 ciudades más calurosas del planeta estaban en un solo país: India.

Esto según datos recopilados por AQI, la plataforma de monitoreo de calidad del aire. “No hay precedentes modernos”, dijo AQI en su sitio web. “Este no es un abril normal. Y exige un análisis serio basado en datos”.

Las clasificaciones de AQI se basan en las temperaturas registradas durante 24 horas, incluido el pico diurno y el punto más fresco de la noche, así como en otros datos como lluvias, viento y humedad.

El 27 de abril, las temperaturas máximas promedio en las 50 ciudades indias de la lista alcanzaron los 112,5 grados Fahrenheit (44,7 grados Celsius).

En el primer lugar de la lista de AQI estuvo la ciudad de Banda, en el estado norteño indio de Uttar Pradesh, que tiene un clima subtropical severo que suele traer veranos brutales.

Incluso antes de los que suelen ser los meses más calurosos del verano, el calor ya se había intensificado. El 27 de abril, las temperaturas en Banda alcanzaron los 115,16 grados Fahrenheit (46,2 grados Celsius), según AQI, la temperatura más alta registrada en cualquier lugar del planeta ese día. La temperatura más baja registrada en Banda, en las primeras horas de esa mañana, fue de 94,5 grados Fahrenheit (34,7 grados Celsius).

La mayoría de las ciudades más calurosas de India estaban ubicadas en el llamado “cinturón interior de calor” del país, según AQI.

La ola de calor extremo que India experimentó en la segunda mitad del mes pasado “está entre las más severas, si no la más severa, para abril, que normalmente no es el mes más caluroso del año”, dijo Maximiliano Herrera, climatólogo e historiador del clima que sigue las temperaturas extremas. Se rompieron decenas, si no cientos, de récords de calor para abril, agregó.

Los datos de un solo día no necesariamente indican una tendencia, pero India lleva tiempo enfrentando un calor cada vez más intenso, impulsado por la crisis climática.

Los veranos son cada vez más calurosos y comienzan antes. El año pasado, el calor abrasador llegó en abril a partes de India, donde las temperaturas superaron los 100 grados Fahrenheit (37,7 grados Celsius), hasta 5 grados por encima del promedio estacional.

Los expertos han advertido que el calor en India se está volviendo tan extremo que podría “superar el límite de supervivencia” para los seres humanos sanos hacia 2050.

El calor es el tipo de fenómeno meteorológico extremo más mortal y las personas más vulnerables son las más afectadas, incluidos los niños pequeños, los adultos mayores y quienes trabajan al aire libre, que tienen poco alivio del intenso sol. El calor extremo amenaza la agricultura y la producción de alimentos y ejerce una enorme presión sobre la economía y el sistema de salud de India.

La ola de calor de este año llegó mientras el país también enfrenta las consecuencias de la guerra con Irán, que ha reducido el suministro de petróleo y ha dejado escasez de combustible en un momento en que las necesidades de refrigeración están aumentando.

Algunos temen que se avecine un verano potencialmente abrasador. El Departamento Meteorológico de India advirtió que partes del país van camino a registrar temperaturas de verano por encima del promedio.

La inminente llegada prevista de El Niño, el patrón climático que se origina en el océano Pacífico, también podría representar problemas para la próxima temporada de monzones en India.

El Departamento Meteorológico de India pronosticó lluvias monzónicas por debajo del promedio en 2026, lo que alimenta temores para la industria agrícola del país, así como para los embalses y acuíferos que suministran agua potable. En episodios anteriores de El Niño se registraron menos precipitaciones y sequías más severas en el país.

Existe un alto riesgo de que un calor aún más extremo afecte a varios estados del centro y este de India más adelante este mes, con el índice de calor —que mide la sensación térmica real al combinar temperatura, humedad y otros factores— potencialmente disparándose hasta los 122 grados Fahrenheit (50 grados Celsius) e incluso 140 grados Fahrenheit (60 grados Celsius), dijo Herrera. Son “niveles peligrosos”, agregó.

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