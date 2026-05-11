Trump está normalizando cosas que habrían sido escándalos en su primer mandato

Análisis de Aaron Blake, CNN

Uno de los primeros escándalos del primer mandato de Donald Trump se produjo cuando el director del FBI al que acababa de despedir, James Comey, testificó que el presidente le había exigido lealtad.

Esto era un problema por dos razones: porque se supone que los directores del FBI deben ser independientes y porque Comey estaba investigando a Trump.

El presidente, la Casa Blanca y el equipo legal de Trump negaron la afirmación de Comey.

Avancemos nueve años, y Trump vuelve a buscar lealtad en todos los lugares equivocados —solo que esta vez de manera muy pública. Durante el fin de semana, sugirió casualmente que los jueces del Tribunal Supremo que él nombró —servidores públicos que, al igual que un director del FBI, no se supone que muestren favoritismo— deberían serle más leales de lo que han sido.

Pero hoy, las declaraciones de Trump en redes sociales apenas se sienten como noticia.

La yuxtaposición ejemplifica cómo Trump está haciendo en su segundo mandato cosas que habrían sido grandes controversias en el primero, pero que ahora apenas llaman la atención.

Eso se debe a que ha pasado una década aumentando gradualmente las provocaciones y desgastando la disposición de sus críticos a armar alboroto.

Trump afirmó en su publicación del domingo en redes sociales que los jueces nombrados por demócratas eran más leales políticamente a los presidentes que los designaron, mientras se quejaba de que tiene que lidiar con que personas como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett fallen en su contra en materia de aranceles.

“Tienen que hacer lo correcto”, dijo Trump sobre los jueces, “pero está realmente bien que sean leales a la persona que los nombró para ‘casi’ el cargo más alto del país, es decir, un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

Trump afirmó: “No quiero lealtad, pero sí la quiero y la espero para nuestro país”. Pero el resto del mensaje dejó abundantemente claro que estaba pidiendo lealtad hacia él mismo y su agenda.

(Por ejemplo, Trump no se centró en el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, designado por George W. Bush, quien también se alineó en su contra en el tema de los aranceles. Y mencionó no menos de tres veces que él había nombrado a Gorsuch y a Barrett.)

Este tipo de presión pública habría sido un asunto muy importante hace nueve años.

Por ejemplo, cuando Comey testificó en junio de 2017 que Trump le había dicho, incluso en medio de las primeras etapas de la investigación sobre Rusia, “Necesito lealtad, espero lealtad”, el presidente y muchos a su alrededor lo negaron.

“Apenas conozco al hombre. No voy a decir: ‘Quiero que jures lealtad’”, dijo Trump en ese momento, y añadió: “No tiene sentido. No, no dije eso”.

Y el abogado de Trump, Marc Kasowitz, dejó claro que el equipo del presidente no solo estaba jugando con las palabras al discutir la forma en que se le citaba.

“El presidente nunca le dijo al Sr. Comey, ‘Necesito lealtad, espero lealtad’ en forma o en sustancia”, dijo Kasowitz.

Pero en 2026, un episodio similar apenas llama la atención.

Las situaciones no son completamente análogas. El Tribunal Supremo no está investigando a Trump, como lo estaba el FBI de Comey. Pero ha escuchado casos que involucran políticas clave de la administración e incluso la responsabilidad penal personal de Trump, y probablemente seguirá desempeñando un papel enorme dada la inclinación del presidente por llevar las cosas al límite.

De hecho, pedir lealtad a un tercio del Tribunal Supremo —Trump nombró a tres de los nueve jueces— podría, en algunos aspectos, ser un asunto más importante que pedírsela al director del FBI. Un director del FBI no puede condenar a un presidente por sí solo, pero los jueces deciden muchos casos de enorme trascendencia.

Pero su presión sobre el tribunal no llama la atención como la supuesta solicitud a Comey porque Trump ha pasado una década cociendo a la rana.

A través de una serie de provocaciones en constante escalada, Trump convierte acciones antes impensables en cosas que parecen más comunes. Desgasta a quienes objetarían —ya sean demócratas, otros críticos o incluso algunos compañeros republicanos— y hace que parezca noticia vieja.

Lo ha hecho con investigaciones de orientación política contra sus enemigos; sus seleccionados para encabezar el Departamento de Justicia dijeron que no acatarían ninguna solicitud de Trump para investigar a sus enemigos, pero, hoy, el secretario de Justicia interino Todd Blanche lo trata como si no fuera gran cosa.

Trump lo ha hecho con el autoenriquecimiento mientras servía en el Despacho Oval, pasando de la controversia de los “emolumentos” en su primer mandato a desafiar abiertamente las normas éticas en su segundo mandato.

Lo hizo con despidos masivos de inspectores generales, a quienes republicanos como el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, se esforzaron por proteger en el primer mandato de Trump.

Lo ha hecho con una serie intensificada de indultos de orientación política que en el pasado habrían provocado investigaciones del Congreso.

Y lo ha hecho con una xenofobia cada vez más abierta — incluso haciendo públicamente comentarios que suenan mucho a cosas que negó haber dicho a finales de la década de 2010 (es decir, “países de mierda”).

Como en ese caso, Trump ha estado abonando el árbol de “mis jueces deberían ser leales” desde hace mucho tiempo. Y cada vez lo expresa más abiertamente.

Eso no significa que los jueces conservadores que nombró vayan a ser leales; han demostrado que se le opondrán en materia de aranceles y pronto podrían hacerlo con la ciudadanía por nacimiento, el tema principal de la publicación de Trump en redes sociales. De hecho, es posible que su petición resulte contraproducente si los jueces se sienten obligados a proteger la percepción de su independencia.

Pero Trump está normalizando pedir lealtad a servidores públicos que nuestro sistema de Gobierno fue diseñado para estar por encima de esas cosas.

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