Enfado de estadounidenses por la economía perjudica perspectivas de Trump y los republicanos en las elecciones de noviembre

Por Ariel Edwards-Levy, CNN

Es la economía del presidente Donald Trump, y la mayoría de los estadounidenses no están contentos con ella.

Una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS, revela que el 77 % —incluida la mayoría de los republicanos— afirma que las políticas de Trump han encarecido su comunidad.

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses opinan que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país. Además, su índice de aprobación en materia económica se sitúa en el 30 %, el más bajo de su carrera.

El pesimismo económico se ha convertido en una constante del panorama político. Las perspectivas sobre la economía estadounidense se han mantenido negativas desde el inicio de la pandemia, con la única excepción de un breve repunte de optimismo al comienzo de la presidencia de Joe Biden.

Ese descontento le dio al Partido Republicano una ventaja de años en cuanto a la confianza para abordar los asuntos económicos.

Ahora, ha dejado al Partido Republicano con la mayor parte de la culpa por las políticas del segundo mandato de Trump.

En la última encuesta, los demócratas gozan de mayor confianza que los republicanos para abordar cuestiones económicas clave, como el costo de vida, el apoyo a la clase media y la inflación.

Sin embargo, una parte importante de la población afirma no confiar en ninguno de los dos partidos en muchos de esos mismos temas.

Un tercio de la población aprueba la forma en que Trump está ayudando a la clase media.

Solo el 26 % de los estadounidenses aprueba su gestión en materia de inflación y el 21 % en lo que respecta a los precios de la gasolina, con importantes focos de insatisfacción incluso entre quienes, en general, apoyan su presidencia.

La mayoría de los republicanos desaprueba su gestión de los precios de la gasolina.

El porcentaje de quienes opinan que las políticas de Trump han provocado un aumento del costo de vida ha subido 17 puntos porcentuales en general desde el año pasado, y 25 puntos entre los republicanos.

La opinión pública está prácticamente dividida a partes iguales sobre qué partido político gestionaría mejor la economía.

Esto contrasta con la ventaja que el Partido Republicano solía tener en este tema durante la era Biden: en una encuesta de CNN de 2022, los estadounidenses afirmaron, por un margen de 15 puntos, que las posturas económicas del Partido Republicano se acercaban más a las suyas.

En lo que respecta al costo de vida, los demócratas tienen una ventaja de 9 puntos.

Esto se debe en parte a las dudas de los republicanos sobre su propio partido: los adultos que se identifican con los demócratas tienen 15 puntos más de probabilidades que los adultos que se identifican con los republicanos de afirmar que su partido podría abordar mejor el problema del costo de vida.

Los demócratas también lideran por un margen de dos dígitos en cuanto a la confianza en su capacidad para abordar la desigualdad de ingresos, los costos de la atención médica y el apoyo a la clase media, con una ventaja menor en el control de la inflación.

Los republicanos lideran en la confianza para gestionar el mercado de valores, con divisiones relativamente ajustadas sobre qué partido gestionaría mejor los impuestos.

La división en temas económicos deja a los demócratas en una posición ventajosa respecto a cuestiones con mayor atractivo populista.

La gran mayoría de los estadounidenses, el 85 %, se identifica como de clase trabajadora, media o media alta, y tres cuartas partes afirman que el sistema económico del país favorece injustamente a los intereses de los poderosos.

En contraste, poco más de la mitad de la población declara tener inversiones en bolsa, incluidos fondos de jubilación.

Pero aquí surge una posible señal de alerta para los demócratas.

En cada uno de los temas analizados, más del 30 % de los estadounidenses —incluida la mitad o más de los independientes— afirma no confiar en ninguno de los dos partidos.

Además, por un margen de 8 puntos, la opinión pública considera que el problema principal radica en que el Gobierno brinda ayuda a demasiadas personas que “no la merecen”, en lugar de no ayudar a suficientes personas, lo que sugiere ciertas limitaciones en el interés por una red de seguridad social más sólida.

La encuesta revela que los votantes registrados están divididos casi por igual en sus preferencias partidistas de cara a las elecciones de mitad de mandato: el 45 % afirma que apoyaría a un candidato demócrata al Congreso, el 42 % a uno republicano y el 14% a ninguno.

Las encuestas sobre las preferencias para el Congreso de este año, incluidas las anteriores de CNN, han dado mayoritariamente la ventaja a los demócratas.

Según una encuesta de CNN, los votantes que no están convencidos del mensaje económico de ninguno de los dos partidos tienden a preferir a los demócratas en la papeleta electoral general.

No cabe duda de que los temas económicos son una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses de cara a las elecciones de este año. Pero preocuparse por un tema no es lo mismo que decidir votar en función de él.

Al preguntarles cuál de los seis problemas que enfrenta el país considera el más importante, el 55 % eligió la economía y el costo de vida, más del doble de la proporción que eligió cualquier otro problema.

Sin embargo, en otra pregunta, el 57 % afirma que existen otros temas políticos que importan al menos tanto como la economía en lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato de este año.

Cabe destacar que el grupo de estadounidenses más preocupado por la economía parece incluir a algunos de los más influenciables políticamente.

El 60 % de los independientes “auténticos” —aquellos que no se inclinan por ningún partido— afirma que la economía es más importante que cualquier otro tema de cara a las elecciones de mitad de mandato, al igual que el 52 % de quienes declaran prestar relativamente poca atención a las noticias políticas.

Los partidarios y quienes están más al tanto de la política tienden a dar mayor importancia a otros asuntos.

En general, los estadounidenses están divididos casi a partes iguales sobre si creen que el resultado de las elecciones de mitad de mandato tendrá o no un efecto importante en sus propias finanzas; un cambio con respecto a 2024, cuando, en medio de las promesas de campaña de Trump de “acabar con la inflación”, la mayoría creía que las elecciones presidenciales podrían tener un gran impacto.

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La encuesta de CNN fue realizada por SSRS entre el 30 de abril y el 4 de mayo a una muestra nacional aleatoria de 1.499 adultos estadounidenses, seleccionados de un panel probabilístico. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en directo. Los resultados que se muestran en este gráfico tienen un margen de error muestral de hasta ±2,8 puntos porcentuales.