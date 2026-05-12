Exclusivo: FAA evalúa riesgos para los vuelos del aeropuerto Ronald Reagan por el Arco del Triunfo que quiere construir Trump

Sunlen Serfaty, CNN

El Gobierno de Trump solicitó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que evalúe los riesgos de construir el Arco del Triunfo que quiere el presidente a menos de tres kilómetros del Aeropuerto Nacional de Washington Ronald Reagan, uno de los más concurridos del país.

Según documentos obtenidos por CNN, el Departamento del Interior pidió a la FAA un estudio aeronáutico formal para el arco propuesto de 76 metros, que se construiría en una zona de césped al final del Puente Memorial, frente al Monumento a Lincoln.

La solicitud, presentada por el Servicio de Parques Nacionales, una división del Departamento del Interior, señala que la altura total de la estructura será de unos 82 metros si se considera la elevación del sitio debajo del arco mismo.

Las regulaciones de la FAA requieren que las estructuras que excedan los 61 metros y estén ubicadas en un sitio que pueda interferir con el espacio aéreo estén sujetas a una revisión. La FAA ha dicho que tiene como objetivo completar este tipo de revisiones en un plazo de 45 a 90 días, pero suelen llevar mucho más tiempo, hasta nueve meses.

La FAA reconoció que recibió la solicitud, le dijo a CNN que comenzó el estudio y se negó a dar un plazo para la revisión del arco.

Los pilotos ya deben sortear varios peligros al descender o ascender por el camino de vuelo “de enfoque norte” que los hace desviarse para evitar el Pentágono, el Monumento a Washington y otros puntos destacados de la capital del país.

El arco propuesto por el presidente Donald Trump complicará aún más volar a través del corredor, que ha sido lugar de accidentes de alto perfil y muy escrutados, incluyendo la colisión en el aire del año pasado entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk y un accidente en 1982 contra el Puente de la Calle 14 al despegar.

El espacio aéreo es extremadamente concurrido, con más de 900 vuelos comerciales que partieron y aterrizaron en el Aeropuerto Nacional de Reagan solo el lunes.

Los planes para la estructura deben ser aprobados por la Comisión de Bellas Artes y la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, dos agencias gubernamentales que supervisan la construcción federal en Washington.

Al igual que con muchos proyectos que Trump ha propuesto, como la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y el cambio de nombre del Kennedy Center, los informantes temen que los paneles, que el presidente ha llenado de leales, aprueben el arco sin tener en cuenta los riesgos.

“Temo que, sin importar los defectos en el diseño del arco, será aprobado por los organismos gubernamentales que necesitan aprobarlo”, dijo una fuente cercana a las comisiones.

El NCPC dijo que “trabaja regularmente con otras agencias que tienen roles de revisión para asegurar que las revisiones estén sincronizadas”.

“Esperaríamos seguir el mismo enfoque aquí”, indicó la Comisión a CNN, pero dijo que aún no tiene un plazo específico para la revisión.

El CFA, que ya ha aprobado un conjunto preliminar de diseños para el arco, dijo que recibió un concepto aprobado para revisión en su reunión del 21 de mayo, pero no pudo decir “si los miembros de la Comisión considerarán que el problema planteado por la FAA afectará la programación de sus acciones”.

Desde que Trump anunció su idea de un arco en Washington para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos, surgieron preocupaciones sobre su tamaño, el impacto en su entorno y la rapidez con la que prometió construirlo.

Anteriormente, dijo a los periodistas que debería ser “el más grande de todos” ya que, en su opinión, EE.UU. es “la nación más grande y poderosa”, y en diciembre dijo que quería que la construcción comenzara dentro de dos meses.

En general, se hace una solicitud a la FAA para realizar un análisis de 45 días antes de que comience cualquier construcción. El presidente puede seguir adelante con el proyecto sin una determinación final de la FAA.

El Grupo de Evaluación de Obstrucciones de la FAA examinará la longitud de la pista, la elevación del aeropuerto, las coordenadas exactas de la estructura, la elevación del terreno y si las grúas temporales para construir la estructura superarán la altura permanente, entre otros elementos.

Consultarán con numerosas agencias y ramas de las fuerzas armadas, incluidos el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

La FAA emitirá entonces una “Determinación de No Peligro” o una “Determinación de Peligro”.

Si se determina un peligro, la administración tendrá 60 días para ajustar el proyecto, potencialmente hacer reducciones de altura o luces de advertencia de peligro para hacerlo más visible para las aeronaves, entre otros ajustes que buscarían hacerlo más seguro para la aviación.

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