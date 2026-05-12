Jefe de la FDA deja el cargo después de que Trump aprobara destituirlo

Por Kaitlan Collins, Ben Tinker, Adam Cancryn y Sarah Owermohle, CNN

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), Marty Makary, dejará el Gobierno de Trump, según tres personas familiarizadas con la situación, después de que el presidente Donald Trump aprobara la semana pasada un plan para destituirlo.

El jefe de la FDA había enfrentado una presión intensa y sostenida tanto dentro del Gobierno como fuera de él, incluso por su resistencia a aprobar la venta de cigarrillos electrónicos con sabores, un episodio que llevó a Trump a confrontarlo directamente. También enfrentó presión de aliados externos, incluidos sectores de la industria farmacéutica y grupos contra el aborto. Además, supervisó una constante rotación en los altos cargos de la agencia.

Se espera que Trump nombre a Kyle Diamantas, subcomisionado que dirige el programa de alimentos de la agencia, como jefe interino de la FDA, según dos personas familiarizadas con la decisión.

Aun así, la salida de Makary significa que Trump deberá cubrir otra vacante más en los altos niveles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. El eventual nombramiento permanente requerirá confirmación del Senado. El Gobierno ya carece de un director permanente al frente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y de un director general de Sanidad permanente, quien tradicionalmente actúa como el principal médico del país.

Una fuente familiarizada con la salida de Makary dijo que esta se debió en gran parte a desacuerdos sobre el tema de los vapeadores. “No quiere aprobar sabores atractivos para jóvenes, pero los poderes detrás de escena lo han obligado a hacerlo”, dijo la persona.

La salida de Makary ocurre un día antes de que estuviera previsto que testificara sobre el presupuesto propuesto para la FDA ante la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado.

Politico informó primero sobre su renuncia.

El impulso para destituir a Makary se aceleró en los últimos días, impulsado por una facción de funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se había desencantado con una FDA marcada por el caos constante, choques internos y confusión en sus políticas, según personas familiarizadas con el tema.

Durante la última semana, Makary intentó reforzar su posición ante Trump y en algunos momentos dijo a sus allegados que creía que el presidente aún mantenía su confianza en él.

Por eso, Makary y sus aliados quedaron sorprendidos cuando el viernes surgieron varios informes que señalaban que Trump había aprobado un plan para despedirlo. Eso provocó amplias especulaciones dentro del Gobierno sobre quién estaba detrás del impulso para sacarlo del cargo, así como sobre cuándo y si Trump haría oficial su destitución.

A pesar del amplio descontento con el desempeño de Makary, algunos asesores de Trump argumentaban que destituir a otro alto funcionario de salud equivaldría a un error político, lo que enfurecería aún más a parte de la base “Make America Healthy Again” del Gobierno. También generaría otra vacante de alto nivel, obligando al Senado a dedicar un valioso tiempo de sesión para confirmar a un reemplazo antes de las elecciones intermedias.

Sin embargo, otros dentro de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos consideraban inevitable la salida de Makary. Además, veían con buenos ojos la oportunidad de reorganizar el liderazgo de la FDA y fortalecer las relaciones con sectores clave del movimiento contra el aborto y de la industria farmacéutica antes de noviembre.

Además de la destitución prevista de Makary, funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos también evaluaban una reestructuración del personal directivo de la agencia.

Makary, cirujano y autor, había prometido acelerar las decisiones de la FDA sobre medicamentos, dispositivos y vacunas tras su confirmación en marzo de 2025. Pero durante el año siguiente quedó frecuentemente envuelto en controversias, tanto por compañías farmacéuticas descontentas con su manejo del proceso de aprobación de medicamentos como por funcionarios del Gobierno que cuestionaban su gestión en otras áreas del amplio alcance regulatorio de la FDA, incluida la regulación del tabaco.

En un episodio reciente que reavivó las conversaciones entre Trump y sus asesores sobre despedir a Makary, el jefe de la FDA se resistió a los esfuerzos internos para aprobar la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas. El tema llevó a un Trump molesto a presionar directamente a Makary por las decisiones relacionadas con los vapeadores, según dos personas familiarizadas con el episodio. La FDA posteriormente revirtió su postura sobre los cigarrillos electrónicos saborizados la semana pasada.

Y en otro episodio importante, Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America y una figura relevante del movimiento contra el aborto, se reunió el viernes con funcionarios de la Casa Blanca para presionar a la FDA a revertir las regulaciones que permiten enviar por correo la píldora abortiva mifepristona.

Una medida de ese tipo tendría repercusiones en todo el país sobre el acceso al aborto, ya que la FDA establece las normas nacionales para recetar el medicamento. El aborto con medicamentos representa actualmente cerca de dos tercios de todos los abortos en EE.UU. y ha contribuido a un aumento general de los abortos desde que la Corte Suprema puso fin en 2023 a las protecciones federales del derecho al aborto.

Los conservadores sociales habían advertido durante meses que este podría convertirse en un tema movilizador en las próximas elecciones intermedias, y la Corte Suprema ha dado señales de que podría abordar el asunto. Pero los activistas llevaban tiempo argumentando que parte de la responsabilidad recaía sobre Makary.

“El comisionado de la FDA Makary debería ser despedido de inmediato”, dijo Dannenfelser en un comunicado días antes de la reunión en la Casa Blanca. “La indiferencia es completamente inaceptable para millones de votantes provida que esperan que el Gobierno actúe para salvar vidas”.

El comisionado de la FDA también ha dividido a la coalición “Make America Healthy Again”, impulsada por el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. Algunos críticos de las vacunas lamentan que Makary no haya retirado del mercado las vacunas contra el covid-19. Otros, que promueven mejores políticas alimentarias, lo han elogiado por adoptar medidas para eliminar colorantes artificiales de los alimentos y endurecer acciones contra los alimentos ultraprocesados.

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