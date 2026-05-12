La inflación anual en Estados Unidos sube al 3,8 % en abril, por encima de los salarios

Por Alicia Wallace, CNN

Por primera vez en tres años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación.

Los precios aumentaron un 0,6 % mensual, elevando la tasa anual al 3,8 %, la más alta desde mayo de 2023, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas esperaban que los precios subieran un 0,6 % con respecto a marzo y que la tasa anual alcanzara el 3,7 %.

Antes de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero, la inflación se había moderado hasta el 2,4 %. Ahora, el impacto en los precios de la energía derivado de la guerra en Irán agrava aún más las preocupaciones de larga data sobre la asequibilidad para los estadounidenses, quienes se ven agobiados por años de precios en rápido ascenso.

Sin embargo, al menos en los últimos años, el crecimiento salarial de los estadounidenses había superado la tasa de inflación. Eso cambió el mes pasado: el crecimiento anual del salario promedio por hora, ajustado a la inflación, se volvió negativo por primera vez desde abril de 2023.

Los salarios crecieron un 3,6 % con respecto a abril del año pasado, en promedio; los precios subieron un 3,8 %.

Esto ocurre en un momento en que los estadounidenses también deben lidiar con un impacto en los precios de la energía que se está propagando por toda la economía, encareciendo aún más algunos de los artículos de consumo más habituales.

Por ejemplo, los precios de las frutas y verduras frescas —que a menudo se transportan en camiones diésel refrigerados— subieron un 2,3 %, el mayor aumento mensual para esa categoría desde 2010, según muestran los datos de la BLS.

Si bien el aumento de los precios de la energía representó el 40 % del incremento mensual de la inflación en abril, otro factor contribuyente fueron las mayores alzas de precios relacionadas con la vivienda (categorizadas por la BLS como “vivienda”), las cuales se vieron impulsadas por un ajuste puntual relacionado con el cierre histórico del gobierno ocurrido el año pasado.

La inflación en el rubro de vivienda —una de las categorías con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— repuntó un 0,6 % durante el mes (el doble del ritmo registrado en marzo).

En octubre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) no pudo recopilar la totalidad de los datos del IPC, lo que llevó a asumir que la inflación de los alquileres fue del 0 % para ese mes. Como consecuencia, la inflación a finales del año pasado resultó engañosamente más lenta de lo que debería haber sido.

La BLS utiliza un panel rotatorio para sus encuestas de alquileres, y el siguiente punto de recopilación para la lectura de aquel octubre se produjo seis meses después. Por lo tanto, se esperaba que abril de 2026 presentara una aceleración más pronunciada de lo habitual en la importante categoría de “vivienda”.

El efecto de compensación metodológica derivado del cierre de octubre contribuyó a impulsar una categoría de la inflación subyacente que es objeto de estrecha vigilancia, señaló Oliver Allen, economista sénior para EE.UU. en Pantheon Macroeconomics.

El IPC subyacente —que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía— aumentó un 0,4 % el mes pasado (un alza superior a la esperada) y un 2,8 % en términos interanuales.

Los futuros bursátiles recortaron ligeramente sus pérdidas, aunque se mantuvieron en terreno negativo durante la mañana del martes: los futuros del Dow Jones bajaron 18 puntos. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3 %, mientras que los del Nasdaq 100 retrocedieron un 0,75 %. Los rendimientos de los bonos del Tesoro fluctuaron, pero se mantuvieron ligeramente al alza. El rendimiento del bono a 10 años cotizó al 4,43 %, un aumento de dos puntos básicos.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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Con información de John Towfighi, de CNN.