La oscura red de refinerías de petróleo chinas que financia a Irán

Por Simone McCarthy, Teele Rebane, Isaac Yee y Yong Xiong, CNN

A unos cientos de kilómetros de donde el líder chino Xi Jinping le extenderá la alfombra roja al presidente Donald Trump esta semana, un ecosistema clandestino lleva mucho tiempo funcionando e inyectando miles de millones de dólares en la economía iraní. Ahora, este esquema está ayudando a mantener a flote a Teherán en un desafío a Estados Unidos.

La red está compuesta por los puertos, oleoductos y refinerías de petróleo de la provincia de Shandong y sus zonas fronterizas, donde la imponente arquitectura de los tanques de almacenamiento de petróleo y los perfiles esbeltos de las chimeneas se alzan sobre las áridas llanuras costeras.

Aquí, las llamadas “refinerías de tetera” —pequeñas compañías petroleras independientes que operan con el permiso de Beijing— procesan discretamente el crudo iraní, sancionado por Estados Unidos, para convertirlo en gas, diésel y productos petroquímicos destinados a la segunda economía más grande del mundo.

Ahora, mientras Washington busca cortar el apoyo financiero a Teherán y obligarlo a capitular para poner fin a una guerra que dura meses, estas actividades están saliendo de la marginalidad para colocarse en la mesa de negociaciones entre Trump y Xi.

Las tensiones en torno a este comercio se están intensificando, en un contexto en el que Beijing busca la estabilidad en su relación con Estados Unidos, pero también mantiene estrechos lazos económicos y diplomáticos con Irán.

En vísperas de la partida de Trump a China, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 12 personas y entidades por su papel en la facilitación de la “venta y envío de petróleo iraní” a China.

A principios de este mes, Beijing ordenó a las empresas que ignoraran las sanciones estadounidenses contra las refinerías, poco después de que Washington añadiera otra instalación a su lista. Al otro lado del océano, en el mar Arábigo, las fuerzas navales estadounidenses persiguen a los llamados “buques petroleros clandestinos” que transportan crudo desde Irán, a menudo para que posteriormente sea importado por operadores en el este de China.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó recientemente a China de ayudar a financiar las redes terroristas de Irán con sus compras de energía.

A principios de esta semana, en un tramo desolado de carretera bordeado de refinerías de petróleo, justo al norte de la frontera entre las provincias de Shandong y Hebei, la conciencia de estar en el punto de mira parecía palpable.

La seguridad era estricta en torno a las instalaciones gestionadas por el Grupo Químico Hebei Xinhai, una refinería sancionada por Estados Unidos hace un año.

Guardias enmascarados custodiaban las puertas de entrada al complejo de procesamiento, que se extendía por varias manzanas en una zona portuaria industrial.

Varios vehículos, entre ellos uno con el logotipo de la empresa, comenzaron a seguir a un equipo de CNN que circulaba por una vía pública frente a las instalaciones, intentando impedirles filmar, incluso desde la ventana. Otras instalaciones por las que pasó el equipo en la zona no parecían tener niveles de seguridad similares.

Esta empresa fabrica gasolina, diésel y productos químicos como el betún, que se utiliza en la fabricación de pavimentos asfálticos.

En mayo pasado, Washington acusó a Hebei Xinhai de comprar petróleo “vinculado con el ejército iraní”. También afirmó que la compañía había importado crudo por valor de cientos de millones de dólares transportado en buques cisterna de la flota clandestina, incluidos algunos sancionados por transportar mercancías iraníes. Hebei Xinhai rechazó la solicitud de entrevista de CNN.

La empresa forma parte de una lista negra cada vez más extensa en Estados Unidos.

Otras cuatro refinerías de petróleo chinas han sido sancionadas desde el año pasado; la mayoría se encuentran a pocas horas en coche unas de otras en este centro energético costero.

La industria petrolera en la provincia de Shandong surgió hace décadas para aprovechar los yacimientos petrolíferos de Shengli en el delta del río Amarillo, pero ahora importa grandes cantidades del extranjero, procesando aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume China.

¿Y cuál es el origen de esas importaciones? Según los analistas, a menudo se trata de petróleo crudo sujeto a sanciones.

“Se trata de plantas pequeñas que operan con márgenes de beneficio muy ajustados”, afirmó Erica Downs, investigadora principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “Los descuentos que han logrado obtener a lo largo de los años en crudos venezolanos, rusos e iraníes les permiten sobrevivir”.

Una excepción al perfil de las empresas sancionadas hasta el momento es Hengli Petrochemical, una refinería mucho más grande ubicada en Dalian, una ciudad portuaria al otro lado del mar de Bohai, frente a Shandong. La empresa fue objeto de las sanciones estadounidenses el mes pasado, lo que indica que Washington está dispuesto a actuar contra las grandes compañías.

Documentos del Tesoro estadounidense calificaron a Hengli como “uno de los mayores clientes de Irán de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo”. La empresa, que ha desarrollado una planta en las afueras de Dalian con el respaldo del Gobierno, negó estas acusaciones en un documento público.

China no reconoce la importación de crudo iraní en sus datos aduaneros, y el origen del petróleo importado ya se ha ocultado en la fase inicial de la cadena de suministro. Sin embargo, Beijing también rechaza las sanciones estadounidenses y ha ordenado a las empresas que no acaten las sanciones de Washington contra las refinerías.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China se remitió a las declaraciones de su portavoz del martes, en las que afirmó que el Gobierno “se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales”, en respuesta a una pregunta de CNN sobre las compras de petróleo iraní.

La estructura del sector petrolero chino permite a las empresas independientes y a las refinerías de pequeña escala asumir riesgos e incluso continuar sus operaciones casi exclusivamente nacionales a pesar de las sanciones estadounidenses. Mientras tanto, las grandes compañías energéticas estatales chinas, con su profunda presencia en los sistemas financieros internacionales, generalmente pueden cumplir con la normativa, según Downs, de la Universidad de Columbia.

En Hebei Xinhai no estaba claro el origen del petróleo que la planta estaba procesando ahora, un año después de haber sido incluida en la lista negra.

Pero desde las puertas de entrada con abundante personal hasta los camiones cisterna que circulaban por la carretera cercana, era evidente que la actividad comercial continuaba.

A medida que se prolonga la histórica crisis petrolera mundial causada por la guerra de Estados Unidos con Irán, las refinerías independientes parecen estar adquiriendo una importancia aún mayor para la seguridad energética de China, a pesar del bloqueo militar estadounidense que impide la salida de buques cargados con petróleo de Irán.

El petróleo iraní, procesado principalmente en refinerías independientes, representaba alrededor del 13 % de las importaciones marítimas de China antes de la guerra. El año pasado, esto probablemente costó unos US$ 32.500 millones, de los cuales Irán recibió aproximadamente dos tercios tras la deducción de las tasas, según Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo en Kpler.

Pero el mes pasado, cuando el control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz interrumpió las exportaciones de otros países, esa proporción aumentó al 18 %, dijo Xu.

“Desde la perspectiva de Beijing, lo que realmente quieren es mantener un suministro constante de combustible y garantizar su seguridad energética. Por lo tanto, están considerando las refinerías de menor tamaño, ya que saben que aún pueden obtener la materia prima”, afirmó.

Según la firma de análisis Vortexa, cuatro puertos situados en la costa del mar Amarillo de la provincia de Shandong, recibieron un promedio de más de 1,5 millones de barriles diarios en envíos de petróleo iraní durante los meses de marzo y abril.

Y si bien los analistas dicen que las importaciones han disminuido ligeramente después de que Estados Unidos impusiera su bloqueo naval a los puertos iraníes, consideran que esto se debe más a los precios que a la disponibilidad, ya que decenas de millones de barriles permanecen almacenados en buques cisterna al este del estrecho de Ormuz.

Muchos de esos barriles se encuentran en una zona conocida como el fondeadero de los Límites Exteriores del Puerto Oriental (EOPL, por sus siglas en inglés), cerca del estrecho de Singapur.

Desde hace mucho tiempo, ha sido un nodo clave en el tortuoso y clandestino comercio de petróleo crudo, sancionado por Estados Unidos, desde Irán a China.

El petróleo suele transportarse a lugares como el EOPL desde puertos iraníes mediante una red de buques conocida como la “flota en la sombra”, un conjunto de barcos a menudo obsoletos que utilizan técnicas evasivas para ocultar sus operaciones y el origen de su cargamento.

Decenas de embarcaciones merodean en el EOPL con sus dispositivos de rastreo apagados, pasándose petróleo autorizado por Estados Unidos entre ellas para ocultar aún más el origen de su cargamento.

Los barcos que reciben el petróleo continúan su viaje hacia puertos en China o en otros lugares, con el producto etiquetado como una exportación de un tercer país, como Malasia o Indonesia.

El mes pasado, al menos siete buques cargaron crudo iraní en este lugar y se dirigieron a puertos en Shandong, según datos proporcionados a CNN por Kpler.

Pero el origen poco claro y las transferencias permiten a Beijing afirmar que no recibe petróleo iraní.

Las imágenes satelitales ayudan a contar una historia más completa.

CNN identificó una transferencia el mes pasado en la que el buque Herby, con bandera iraní, se acercó a otro buque cisterna, el Hauncayo, dentro del EOPL, una posición que coincide con la transferencia de combustible.

Los datos de propiedad del buque Herby, proporcionados por el rastreador de envíos Marine Traffic, lo vinculan con la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, de propiedad estatal.

Semanas después, a finales de abril, mientras el Herby regresaba hacia el oeste, rumbo a Irán, estableció otra conexión, esta vez con el USS Rafael Peralta, un destructor de misiles guiados que hacía cumplir el bloqueo estadounidense.

Un video publicado por la Marina estadounidense muestra al buque de guerra estadounidense navegando cerca del enorme navío que CNN identificó como el Herby, y el Comando Central de Estados Unidos afirma que interceptó al petrolero cuando este “intentaba navegar hacia un puerto iraní”.

Las imágenes del encuentro muestran al petrolero flotando sobre el agua, una señal de que probablemente ya había descargado su mercancía, dejando a la Marina estadounidense acercándose a un barco vacío.

Tres días después, en el este de China, al otro lado del océano, los datos de Marine Traffic muestran al Hauncayo merodeando cerca de un muelle en el puerto de Yantai, en la provincia de Shandong.

Luego, desaparece: se apaga en el sistema de seguimiento y reaparece tres días después en la misma posición junto al muelle.

Ese período coincide con el traslado del petróleo a una terminal portuaria y con la finalización del transporte marítimo del presunto crudo iraní hacia China.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.