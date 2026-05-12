Nebraska celebra elecciones primarias demócratas y el particular “punto azul” se ubica en el centro del debate

Por Jeff Zeleny, CNN

Este martes, los votantes de Nebraska celebran elecciones primarias demócratas para el Congreso, en una contienda que se perfila como una de las más competitivas del país y podría ayudar a determinar el control del Congreso.

Ha pasado una década desde que Nebraska envió a un demócrata al Congreso, pero la decisión del representante Don Bacon de retirarse convirtió su distrito en el área de Omaha en un campo de batalla clave para las elecciones de noviembre. Bacon fue uno de los únicos tres republicanos del país que ganaron en un distrito que Kamala Harris también ganó en 2024.

Sin embargo, las conversaciones sobre la posibilidad de que un republicano obtenga un escaño en noviembre han quedado relegadas a un segundo plano ante unas primarias demócratas muy reñidas. El debate gira en torno a qué candidato protegerá —o pondrá en peligro— el llamado ”punto azul”, que se refiere al singular sistema estatal de asignación de votos electorales en las elecciones presidenciales.

Dos de los principales candidatos demócratas en la contienda, John Cavanaugh y Denise Powell, han acaparado la mayor atención nacional, ya que una guerra publicitaria multimillonaria sobre el futuro del “punto azul”, los derechos al aborto y otros temas han dominado el debate.

Pero los votantes también están sopesando las candidaturas de otros cuatro rivales, entre ellos Crystal Rhoades, secretaria del Tribunal de Distrito del Condado de Douglas, respaldada por el alcalde de Omaha, John Ewing, y Kishla Atkins, veterana de la Marina y ex subsecretaria adjunta de Asuntos de Veteranos.

Las primarias, muy concurridas, se celebrarán exclusivamente en el bando demócrata este martes.

Los republicanos despejaron el camino en su contienda, ya que el concejal de Omaha, Brinker Harding, se postuló sin oposición a la nominación republicana. El presidente Donald Trump respaldó a Harding, y dejó así una contienda que medirá la popularidad del presidente en el segundo distrito congresional, donde Trump ha perdido dos elecciones consecutivas, y también el voto del Colegio Electoral de ese distrito.

La disputa entre los demócratas sobre un tema estatal singular en Nebraska se distingue de las luchas ideológicas que se viven en otras primarias competitivas en todo el país. Esta contienda ha atraído una avalancha de gastos externos por parte de grupos de interés. Por ejemplo, se invirtieron más de US$ 6 millones solo en publicidad, según AdImpact.

Powell argumenta que elegir a Cavanaugh, senador estatal, para el Congreso amenazaría el bastión demócrata con el que se conoce coloquialmente al segundo distrito congresional del estado, porque ya no podría luchar contra los esfuerzos republicanos por cambiar la ley electoral estatal y convertir a Nebraska en un sistema de mayoría absoluta como el de otros 48 estados.

Dos comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) progresistas externos han invertido más de US$ 1 millón en las ondas de radio de Omaha para amplificar el argumento de Powell: si Cavanaugh es elegido para el Congreso y renuncia a su puesto en la legislatura estatal, el gobernador republicano Jim Pillen ocuparía el escaño con alguien que votaría a favor de eliminar el llamado “punto azul”.

En respuesta, Cavanaugh ha emitido sus propios anuncios, en los que se refiere a su oponente como “Denise, la del dinero oscuro”.

Su campaña y sus aliados han colocado carteles electorales por todo el distrito en los que prometen “plantarle cara a Trump y defender el bastión demócrata”. Seis senadores estatales firmaron una carta abierta a los votantes el mes pasado, en la que afirmaban que los ataques eran infundados y que era probable que los demócratas ganaran otras elecciones legislativas para contrarrestar su escaño.

Nebraska y Maine son los únicos dos estados del país que dividen los votos del Colegio Electoral por distrito congresional, en lugar de utilizar la fórmula estatal de que el ganador se lo lleva todo. Según este sistema, el ganador estatal recibe dos votos electorales, y el resto se reparte, uno por cada candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada distrito.

Trump ganó los cinco votos electorales de Nebraska en 2016, pero solo obtuvo cuatro en sus elecciones de 2020 y 2024. Temeroso de un posible empate 269-269 en el Colegio Electoral, Trump y sus aliados hicieron un último intento por modificar la ley de Nebraska. No lo lograron, pero resultó irrelevante, ya que Trump derrotó a Harris por 312-226.

Powell, quien anteriormente dirigió un PAC llamado Women Run Nebraska, se postula para un cargo público por primera vez. En sus anuncios, se describe a sí misma como “una madre muy enojada”.

Cavanaugh proviene de una destacada familia demócrata de Omaha. Su padre representó al segundo distrito en el Congreso de 1977 a 1981. Su hermana, Machaela, es miembro de la legislatura estatal.

El difunto representante Brad Ashford fue el último demócrata en ocupar el escaño de Nebraska, que desempeñó durante un solo mandato. Perdió la reelección ante Bacon en 2016.

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