Realizaban el viaje de sus vidas. Ahora están en cuarentena y funcionarios de salud trabajan para frenar brote de hantavirus

Por Lex Harvey, CNN

Embarcaron el mes pasado en un crucero en Argentina para una expedición única a través del océano Atlántico con el fin de observar fauna silvestre singular e islas remotas.

Seis semanas después, la mayoría de los pasajeros estadounidenses que viajaban a bordo del MV Hondius se encuentran en una habitación pequeña y austera con una cama y una bicicleta estática en la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha, Nebraska, y se enfrentan a posibles semanas de aislamiento.

“Regreso por un momento para que todos sepan que estoy bien y me siento bien”, escribió el pasajero Jake Rosmarin en una publicación de Instagram el lunes, junto con una selfie sonriente en la habitación donde está en cuarentena.

“El vuelo de repatriación transcurrió sin problemas y llegué sano y salvo a la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha. Han sido unos días muy largos, pero espero poder volver a dar más información pronto”, publicó.

Poco más de una semana después de que la Organización Mundial de la Salud informara de un brote del raro hantavirus a bordo del Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, continúa en marcha un esfuerzo mundial de repatriación para los pasajeros y la tripulación que se encontraban a bordo del barco infectado.

Hasta el martes por la mañana, 122 personas —87 pasajeros y 35 tripulantes— habían sido evacuadas, y la mayoría había regresado a sus países de origen. Cinco australianos y un neozelandés se encuentran en los Países Bajos y serán repatriados a finales de esta semana, informaron las autoridades.

Las 27 personas que aún se encuentran a bordo del barco —25 tripulantes y 2 profesionales médicos— navegan ahora hacia Rotterdam, Países Bajos, donde el barco será desinfectado. Se espera que lleguen el domingo por la noche, según Oceanwide.

Tres pasajeros han fallecido desde el 11 de abril y existen varios otros casos confirmados o probables, según la OMS, que ha reiterado que el riesgo para el público en general es bajo.

En declaraciones a los periodistas este martes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que, en total, se han notificado 11 casos de hantavirus. Esta cifra incluye los de las tres personas fallecidas.

Los 11 casos corresponden a pasajeros o miembros de la tripulación del barco, señaló; de ellos, nueve han sido confirmados como casos de la cepa Andes del virus. Los otros dos son casos “probables”, añadió.

Las próximas semanas estarán marcadas por la incertidumbre para quienes se encontraban a bordo del barco, donde la OMS cree que se produjo la transmisión de persona a persona de la variante andina del hantavirus.

En Estados Unidos, 17 estadounidenses y un ciudadano británico con doble nacionalidad están siendo monitoreados en centros médicos como aquel desde el que publicó Rosmarin.

Las edades de los pasajeros oscilan entre los veintitantos y los ochenta y pocos años, y las personas mayores y aquellas con comorbilidades médicas presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

Dieciséis de esas personas se encuentran en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC). Una está en la unidad de biocontención tras dar positivo por el virus y quince están en la unidad de cuarentena. Todas son asintomáticas.

Otras dos personas —una pareja— fueron trasladadas a la Universidad Emory de Atlanta, donde permanecen en una unidad de bioseguridad debido a la saturación del Centro Médico de la Universidad de Tennessee (UNMC). Al menos una persona en Emory presenta síntomas.

Tras evaluar a los pasajeros durante unos días, las autoridades decidirán si cada persona debe completar su período de vigilancia de 42 días en su domicilio o en centros médicos.

Además de estas 18 personas, al menos otras 11 están siendo monitoreadas en siete estados.

Pasajeros en Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia habían desembarcado previamente del barco, y personas en Nueva Jersey y Maryland estuvieron expuestas a un caso confirmado durante vuelos internacionales.

Mientras los pasajeros estadounidenses permanecen en observación, las autoridades continúan realizando pruebas y observando a las personas que estaban a bordo del barco afectado por el hantavirus y a aquellas que han estado en contacto cercano con casos confirmados.

El barco, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, hizo escalas en territorios remotos, incluyendo Santa Elena, donde desembarcaron más de 30 pasajeros, y Tristan da Cunha, antes de verse obligado a fondear frente a Praia, Cabo Verde, cerca de África occidental, mientras las autoridades se esforzaban por controlar el brote.

El domingo, el barco fondeó cerca de Tenerife, en las Islas Canarias, donde equipos médicos subieron a bordo para realizar pruebas y los pasajeros fueron evacuados junto con el personal médico.

Una mujer francesa, una de las cinco ciudadanas francesas que fueron evacuadas del barco, dio positivo en la prueba durante su regreso de Tenerife y está siendo tratada en un hospital especializado, declaró la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist, a la emisora ​​de radio francesa France Inter.

Según el Ministerio de Sanidad español, un pasajero español que actualmente se encuentra aislado en un hospital de Madrid ha dado positivo por hantavirus tras una prueba preliminar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se han notificado nueve casos y se han confirmado siete casos de hantavirus en el brote.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que preveía que surgirían más casos entre los pasajeros debido al período de incubación del virus, que oscila entre seis y ocho semanas.

No obstante, recalcó que todos los pasajeros estaban en buenas manos y que contaban con una excelente atención médica.

Las autoridades de casi dos docenas de países están trabajando para contener la propagación del virus, que puede causar enfermedades respiratorias graves y mortales.

El hantavirus, una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados, puede provocar dolores de cabeza, fiebre, problemas gastrointestinales y problemas respiratorios.

Sin embargo, el público estadounidense no debe entrar en pánico, declaró un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Quiero ser muy claro: el riesgo de hantavirus para el público en general sigue siendo muy, muy bajo”, aseguró el Dr. Brian Christine, subsecretario de salud del DHHS.

“La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere un contacto prolongado y cercano con alguien que ya presenta síntomas”, insistió.

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Con información de Aditi Sangal y Holly Yan, de CNN.