Robots y ramen: así es el interior de la fábrica de noodles más grande de Corea del Sur

Por Rebecca Cairns, CNN

En la planta de la fábrica de noodles de Nongshim, en la ciudad de Gumi, se desarrolla una sinfonía industrial: el molido de la harina de trigo y el traqueteo de los rodillos dan paso al rítmico roce de las cuchillas sobre la masa; cintas de fideos frescos se cuecen al vapor con un silbido, se fríen rápidamente con un crujido, y luego se transportan en un abrir y cerrar de ojos por una cinta transportadora que zumba constantemente, para finalmente ser empaquetadas en plástico arrugado.

Cada minuto, 600 paquetes de ramyeon —fideos instantáneos coreanos, también conocidos como ramyun o ramen— salen de las líneas de producción ultrarrápidas y altamente automatizadas y se colocan en cajas que son transportadas por robots hasta el muelle de carga.

Esta instalación de 42.266 metros cuadrados (454.947 pies cuadrados) es la fábrica de noodles más grande de Corea del Sur, con una producción de seis millones de paquetes por día.

“El año pasado produjimos 1.230 millones de unidades, por un valor de 884.000 millones de wones (US$ 598 millones)”, afirmó el director de la fábrica, Sang Hoon Kim.

La planta de Gumi produce el 80 % del Shin Ramyun y el 90 % del Chapagetti (fideos gruesos y masticables, similares a los espaguetis, con pasta de soja negra) que se venden en el mercado nacional, con tan solo 600 empleados. Esto es posible gracias a un conjunto de sensores con inteligencia artificial y cámaras inteligentes que supervisan cada etapa de la producción, garantizando la seguridad y la calidad, explicó Kim, quien añadió que la tecnología es desarrollada internamente por personal con amplia experiencia en la elaboración de ramyeon.

Pero en Gumi, el ramyeon es más que un simple alimento: la fábrica y sus productos se han convertido en el pilar cultural de la ciudad.

Gumi, situada a unos 270 kilómetros (168 millas) al sureste de la capital de Corea del Sur, es una ciudad de tamaño medio con aproximadamente 400.000 habitantes y una larga historia como centro industrial: primero conocida por los textiles, luego por la electrónica y, hoy en día, como el mayor centro de tecnología de las comunicaciones del país.

No suele ser un lugar frecuentado por turistas, pero eso está cambiando.

En 2022, Gumi puso el foco en su producción de noodles, lanzando el primer “festival de ramyeon” ese mismo año.

Según Jeong-tae Kim, alto funcionario del Ayuntamiento de Gumi y principal organizador del festival, el objetivo era transformar la reputación de Gumi como una ciudad industrial “aburrida” en un destino “divertido” tanto para residentes como para turistas.

“Como ciudad industrial, necesitábamos una identidad cultural”, afirmó Jeong-tae Kim.

El ayuntamiento se puso en contacto con Nongshim, y este se asoció con el consejo para organizar el festival, que ha crecido cada año: de tan solo 10.000 visitantes en su primera edición a un récord de 350.000 en 2025, año en el que se vendieron 54.000 tazones y 480.000 paquetes de ramyeon durante los tres días del evento.

El punto culminante del festival es una franja peatonal de 475 metros (1.558 pies) repleta de puestos de comida, que los organizadores denominan “el restaurante de ramen más largo del mundo”. Aquí, decenas de restaurantes y chefs sirven ramen y platos inspirados en el ramen, desde sándwiches de ramen hasta sopa de noodles con cerdo ahumado Asado.

Los vendedores reciben fideos de la fábrica Nongshim. “El ramen recién frito es increíblemente delicioso”, dijo el gerente de la fábrica, Sang Hoon Kim, y añadió que ver a los turistas llegar a Gumi “nos ha llenado de orgullo”.

Según Jeong-tae Kim, durante los fines de semana de festivales, los billetes de tren desde la cercana ciudad de Daegu se agotan y los vendedores locales registran un aumento considerable en las ventas. El reto ahora, explicó, es extender estos beneficios más allá de un solo fin de semana.

Los fideos instantáneos llegaron a Corea del Sur en la década de 1960, cuando el país aún se recuperaba de la Guerra de Corea: había escasez de alimentos y el arroz, alimento básico del país, era limitado. Por ello, la gente comenzó a elaborar fideos con harina de trigo proporcionada por el ejército estadounidense, una práctica que el Gobierno promovió activamente en la década de 1960.

Samyang Foods, la marca detrás del picante “Buldak Ramen”, se convirtió en el primer fabricante de noodles de Corea en 1963, inspirándose en el estilo japonés de fideos instantáneos desarrollado por el fundador de Nissin, Momofuko Ando, ​​en 1958, pero adaptándolo al gusto coreano: el caldo de pollo se cambió por caldo de res y se añadió chile rojo. Nongshim lo siguió en 1965, y otras marcas nacionales como Paldo y Ottogi se lanzaron en la década de 1980.

Sang Hoon Kim recordó cuando se lanzó Shin Ramyun en 1986, cuando aún estaba en la universidad. Era abundante y barato (costaba 200 wones, o US$ 0,20), la comida perfecta para un estudiante.

“Comía muchísimo. Compraba cajas enteras”, contó Sang Hoon Kim. “Lo máximo que comí en un día fueron 10 paquetes”. Tras graduarse, consiguió un trabajo en Nongshim en su ciudad natal, Busan, y en 1992 se mudó a Gumi con la empresa, donde fue ascendiendo desde la línea de producción hasta la gerencia.

Tres décadas después, no se ha cansado de ello: aunque prueba a diario el ramen que se produce en la fábrica, “en vacaciones, incluso lo cocino en casa y lo vuelvo a comer”, dijo.

Sang Hoon Kim no es el único amante del ramyeon: en 2025, los coreanos consumieron más de 4.000 millones de raciones de fideos instantáneos, o aproximadamente 77 tazones por persona al año, según la Asociación Mundial de Fideos Instantáneos.

La popularidad del ramen también está creciendo exponencialmente a nivel mundial: las exportaciones coreanas de noodles crecieron un 22 % en 2025, y alcanzaron un valor récord de US$ 1.500 millones.

Momentos de la cultura pop, como la escena del “ram-don” en “Parasite” o el momento en que se sorben los fideos en “K-Pop Demon Hunters”, han aumentado el conocimiento sobre el ramen coreano entre los consumidores internacionales, aunque Jinny Seo, directora global de marketing de Nongshim, afirmó que estos momentos reflejan décadas de campañas para promocionarlo en un mercado más amplio.

Según comentó ella, estos momentos se han convertido en un “catalizador” para ampliar aún más su base de consumidores: por ejemplo, Nongshim colaboró ​​con Netflix en una línea de fideos con sabores inspirados en los personajes de la película “K-Pop Demon Hunter”.

Si bien Nongshim domina el mercado interno, su competidor Samyang lo superó en ventas en el extranjero en 2024.

“Nos encontramos en una situación en la que los compradores de lugares como Europa demandan más productos, pero no podemos satisfacer la demanda”, afirmó Seo. Para cubrir esta demanda, Nongshim está construyendo la fábrica Noksan, dedicada exclusivamente a la exportación, en Busan, con una inversión de 191.800 millones de wones (US$ 130 millones). Se espera que produzca 500 millones de unidades de ramen al año y que, cuando abra sus puertas a finales de este año, casi duplique las exportaciones nacionales actuales de la empresa.

¿Esto pondrá en entredicho el título de Gumi como la cuna del ramyeon en Corea?

Seo no lo cree así: Gumi, con su enorme producción de Shin Ramyun, es el “núcleo de la producción de Nongshim”.

A Sang Hoon Kim tampoco le preocupa: gran parte de la tecnología de vanguardia que se está instalando en el centro de Busan se ha desarrollado y probado en Gumi, lo que ayuda a extender la influencia de la ciudad aún más lejos.

Detrás de la intensa automatización, cada producto conserva un pequeño toque humano: Sang Hoon Kim toma un paquete de Shin Ramyun y señala tres caracteres debajo de la fecha de caducidad; es el nombre de la persona que empaquetó los fideos.

“Ahora imprimen el nombre de la persona que se encarga del empaquetado”, dijo Kim. “Pero cuando yo era gerente de campo, mi nombre aparecía impreso. Si se vendían 500 millones de unidades de Shin Ramyun, sentía que todo el mundo en el país conocía mi nombre”.

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Con información de Erica Hwang, de CNN.