Sam Altman testifica que hubo un “impulso a la moral” cuando Elon Musk dejó OpenAI

Por Hadas Gold y Samantha Delouya, CNN

Los cofundadores de OpenAI le hicieron una vez una pregunta importante a Elon Musk —quien ayudó a crear y financiar la empresa—: si él llegara a controlar OpenAI, ¿qué sucedería con la compañía tras su muerte? Musk respondió que no lo había pensado mucho y que tal vez se la legaría a sus hijos.

La respuesta de Musk constituyó un “momento escalofriante” en los primeros días de OpenAI, declaró el CEO Sam Altman en su testimonio de este martes, durante un juicio que podría determinar el futuro de su empresa y, potencialmente, el de la industria de la IA.

“No me sentí cómodo con eso”, afirmó Altman.

Musk ha demandado a la empresa y a sus directivos bajo la alegación de que OpenAI, Altman y el presidente Greg Brockman incumplieron su fideicomiso benéfico cuando la organización abandonó su misión sin fines de lucro para adoptar una estructura orientada al beneficio económico. Microsoft, uno de los primeros inversores en OpenAI, figura como codemandado en el caso.

Musk solicita al juez que ordene a OpenAI volver a operar como una entidad sin fines de lucro, y que Altman y Brockman sean destituidos de sus cargos en la junta directiva. Asimismo, exige que se reintegren más de US$ 130.000 millones al brazo sin fines de lucro de OpenAI. Un fallo a favor de Musk podría trastocar los planes de OpenAI para realizar una oferta pública inicial (OPI) a finales de este año.

OpenAI ha refutado las afirmaciones de Musk, sosteniendo que este deseaba una estructura con fines de lucro y que solo interpuso la demanda tras no lograr hacerse con el control de la compañía. OpenAI alega que Musk —quien fundó su propia empresa de IA tras abandonar OpenAI en 2018— intenta ahora perjudicar a un competidor. Antes de renunciar a la junta directiva de OpenAI en 2018, Musk “desmotivó” a algunos investigadores clave al clasificar sus logros, testificó Altman, lo cual perjudicó la cultura de la empresa. La renuncia de Musk elevó la moral, añadió Altman.

Musk renunció porque perdió la confianza en OpenAI y no creía que la empresa fuera a tener éxito, sugirió Altman.

El control sobre la inteligencia artificial general (IAG) —una etapa hipotética de la IA en la que sus capacidades cognitivas igualan a las de un ser humano en cualquier ámbito— fue un factor importante en la fundación de OpenAI, afirmó Altman. La empresa se fundó, en parte, porque Altman y los demás cofundadores creían que una sola persona no debería estar a cargo de la IAG en caso de que esta se lograra, señaló.

“Mi convicción es que él quería tener el control a largo plazo, y que lo habría tenido si hubiéramos accedido a la estructura que él deseaba”, dijo Altman, refiriéndose a Musk.

Anteriormente en el juicio, los abogados de Musk intentaron retratar a Altman como una persona engañosa y sacaron a colación su breve destitución en 2023, cuando la junta directiva de la empresa lo apartó temporalmente del cargo de director ejecutivo debido a inquietudes sobre su liderazgo.

Miembros de la junta directiva y ejecutivos de OpenAI testificaron sobre sus reparos respecto a Altman, incluida su resistencia a la supervisión de la junta y su presunta falta de honestidad con la alta dirección, entre ellos la exdirectora de tecnología, Mira Murati.

El cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever —quien desempeñó un papel fundamental en la destitución de Altman—, testificó el lunes que pasó meses recopilando pruebas que, según él, demostraban un patrón de engaño y mala gestión por parte de Altman. Posteriormente, Sutskever votó a favor del regreso de Altman, afirmando que lamentaba la decisión. Altman retomó su cargo apenas unos días después de su destitución, y se constituyó una nueva junta directiva.

Las propias palabras de Altman también han sido utilizadas como prueba. “¡Sigo entusiasmado con la estructura sin fines de lucro!”, escribió en un correo electrónico enviado a Musk en 2017, durante las conversaciones sobre la estructura de OpenAI, las cuales incluían el desarrollo de una entidad con fines de lucro.

Cuando en 2022 surgieron informes que indicaban que Microsoft estaba considerando realizar una inversión adicional en OpenAI —empresa que en aquel momento ya estaba valorada en US$ 20.000 millones—, Musk envió un mensaje de texto a Altman expresando que sentía que la situación era “un engaño” (un “bait and switch”), tras haber afirmado que él había “aportado casi toda la financiación”. “Coincido en que esto sienta mal”, respondió Altman, añadiendo que OpenAI le había ofrecido a Musk una participación accionaria en su entidad con fines de lucro de capital limitado, oferta que Musk rechazó en su momento.

La relación de Microsoft con OpenAI, su motivación para invertir en la empresa y su acceso a la tecnología y la propiedad intelectual de esta constituyeron un foco central durante el testimonio del director ejecutivo, Satya Nadella, el lunes.

Se prevé que el testimonio de Altman continúe el miércoles, y que los alegatos finales comiencen el jueves, antes de las deliberaciones del jurado.

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