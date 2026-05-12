Una representante de Virginia se defiende tras estar de acuerdo con el comentario racista de un locutor sobre Hakeem Jeffries

Por Luis Quintana, CNN en Español

Una congresista republicana de Virginia se defiende ante las peticiones de dimisión tras haber estado de acuerdo con el comentario de un locutor de radio que se refería a las “manos de recolector de algodón” del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El comentario se hizo durante la participación de la representante Jen Kiggans en “Richmond’s Morning News” el lunes para hablar sobre la disputa por la redistribución de distritos en su estado. Durante la entrevista, el presentador de radio Rich Herrera dijo que Jeffries, que es negro, debería “quitar tus manos que recogen algodón de Virginia”.

“Así es”, respondió Kiggans. “Lo mismo digo”.

Más tarde el lunes, Kiggans, en una publicación en X, dijo que no “avala” el lenguaje de Herrera, pero describió la reacción como una “mentira y distorsión” de los demócratas.

“Esto es precisamente lo que está mal con los demócratas. Cada mentira y distorsión busca distraer de que les den una paliza y del mensaje claro de la Corte Suprema de Virginia: dejen de intentar amañar nuestras elecciones”, dijo Kiggans.

“El presentador de radio no debió usar ese lenguaje y yo no lo avalo —ni lo avalé—.

Para cualquiera que escuchara era obvio que yo estaba de acuerdo en que Hakeem Jefferies (sic) debería mantenerse al margen de Virginia”, agregó.

Merriam-Webster señala que el término es “ampliamente considerado ofensivo” porque remite al trabajo que las personas negras esclavizadas eran obligadas a realizar en los campos de algodón.

Un portavoz de Jeffries dijo en un comunicado que Kiggans había “redoblado” los “viles, racistas y deshumanizantes comentarios” de Herrera.

“Fue un asombroso fallo de juicio y de liderazgo por parte de una supuesta miembro moderada del Congreso que representa a una grande y vibrante comunidad afroestadounidense en Virginia”, dijo Christie Stephenson.

Jeffries hizo historia en 2023 como el primer legislador negro en liderar un partido en el Congreso.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Kiggans, así como con Herrera.

La disputa por la redistribución de distritos en el estado continuó el lunes después de que los demócratas de Virginia pidieran a la Corte Suprema de EE.UU. que restablezca un mapa congresional que los votantes aprobaron en un referendo. La semana pasada, la Corte Suprema del estado anuló el mapa, que habría ayudado a los demócratas a ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de este año.

Los comentarios de Kiggans en el programa de radio generaron rápidas críticas de los demócratas, incluidos algunos que pidieron que renuncie.

La representante Katherine Clark, la demócrata número 2 en la Cámara, dijo que Kiggans “debería disculparse de inmediato y renunciar”. Jeffries republicó la publicación de Clark.

De manera similar, el representante Pete Aguilar, que también forma parte del liderazgo demócrata de la Cámara, dijo: “Esta retórica racista es absolutamente descalificante para un miembro del Congreso. La representante Kiggans debe disculparse y luego largarse de la Cámara”.

Mientras tanto, la representante Yvette Clarke, presidenta de la asamblea partidista negra del Congreso, respondió directamente a la publicación de Kiggans en la que se defendía, diciendo: “No importa lo que digas ahora, el hecho es que no dijiste nada en ese momento, ¡y eso es precisamente lo que está mal con los republicanos!”.

Jeffries “merece una disculpa, y el pueblo de Virginia merece algo mejor que los intolerantes y sus cómplices”, añadió Clarke.

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Piper Hudspeth Blackburn y Sarah Ferris, de CNN, contribuyeron a este informe.