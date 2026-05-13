Agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía de Chihuahua al menos dos veces antes de operativo antidrogas, dice informe oficial

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que en abril acompañaron a funcionarios y elementos de seguridad mexicanos durante una operación antidrogas en el norte de México, según han dicho fuentes a CNN, estuvieron en la Fiscalía de Chihuahua al menos dos ocasiones antes de la operación, según un nuevo reporte oficial sobre el caso publicado el martes.

El informe, que no reconoce que las personas presentes en la operación fueran agentes de la CIA, fue presentado el martes por la fiscal Wendy Chávez, a quien la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, encargó investigar la presencia de agentes extranjeros durante la operación en la que se desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas.

Campos le asignó esta misión a Chávez después de que la presencia de agentes en Chihuahua generara controversia y reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria afirma que su Gobierno no estaba al tanto de que las autoridades de Chihuahua tuvieran tratos directos con agencias de Estados Unidos.

Chávez presentó el informe el mismo día en que CNN reportó que la CIA ha estado intensificando sus operaciones en México, incluyendo la participación de sus agentes en asesinatos selectivos de miembros de carteles del narcotráfico, según múltiples fuentes.

En los últimos meses, la CIA ha estado trabajando más de cerca con ciertos funcionarios regionales, estatales y locales mexicanos, principalmente debido a las preocupaciones de la agencia de que los carteles han infiltrado algunas instancias del Gobierno mexicano.

Chávez dijo que, según sus investigaciones, los agentes extranjeros que asistieron a la operación antidrogas que comenzó el 16 de abril estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Chihuahua en al menos dos ocasiones antes de esa fecha e interactuaron de manera “informal” con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y algunos otros funcionarios.

“Se ha corroborado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado”, señaló.

Durante su primer informe sobre el caso, presentado el 27 de abril, Chávez dijo que las investigaciones iniciales indican que Oseguera Cervantes tuvo “una posible colaboración de carácter extraoficial” con los agentes extranjeros que asistieron a la operación antidrogas y que no solicitó autorización de sus superiores para que esas personas estuvieran presentes.

Chávez también declaró en ese momento que un total de cuatro extranjeros asistieron a la operación. Dos de ellos murieron en un accidente automovilístico cuando el convoy regresaba del municipio de Morelos a la capital de Chihuahua, junto con Oseguera Cervantes y uno de sus escoltas.

Hasta ahora, en los informes que ha dado sobre el caso, Chávez no ha identificado a los extranjeros que asistieron a la operación como miembros de alguna agencia en particular. Fuentes dijeron a CNN que los cuatro eran oficiales de la Ground Branch o Rama Terrestre de la CIA, que ha estado intensificando sus operaciones en México, incluyendo la facilitación de asesinatos selectivos de miembros de carteles del narcotráfico.

El martes por la noche, horas después de que Chávez rindiera su informe, la gobernadora de Chihuahua insistió en que no sabía que agentes extranjeros estarían presentes en la operación y aseguró que su Gobierno actúa conforme a las leyes mexicanas, que establecen restricciones sobre las actividades de seguridad que las agencias extranjeras pueden realizar en México. Por esa razón, dijo, ordenó a la Fiscalía de Chihuahua continuar las investigaciones para determinar si algún funcionario cometió irregularidades.

“Aquí en Chihuahua y en mi Gobierno no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder. Por eso, he instruido a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, caiga quien caiga”, dijo en un mensaje en video.

Campos es militante del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y, desde que el caso se hizo público, ha enfrentado críticas del oficialista partido Morena, que la acusa de permitir la intervención extranjera en el país. Ella rechaza estos señalamientos.

La presidenta Sheinbaum también abordó el tema en su conferencia de prensa de este miércoles, en la que dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva a cabo una investigación independiente de la de la Fiscalía de Chihuahua, debe determinar si algún funcionario violó la ley.

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Con información de Natasha Bertrand, Zachary Cohen y Evan Perez, de CNN.