CNN verifica: Trump afirma falsamente que la tasa de inflación era de solo el 1,7 % antes de la guerra con Irán

Por Daniel Dale, CNN

Después de que las cifras recién publicadas del Índice de Precios al Consumidor mostraron que la tasa de inflación interanual fue del 3,8 % en abril —la más alta en casi tres años—, el presidente Donald Trump intentó tranquilizar a los estadounidenses respecto al aumento de los precios. Lo hizo al afirmar falsamente que la tasa de inflación era de solo el 1,7 % antes de la guerra con Irán.

“Si nos remontamos a justo antes de la guerra, durante los últimos tres meses, la inflación se situaba en el 1,7 %”, dijo Trump el martes. Más tarde, en sus declaraciones a los periodistas, afirmó que “si tomamos como referencia el periodo anterior —justo antes de la guerra—, estuvimos, durante los últimos tres meses, en el 1,7 %; y ahora, lo que tenemos es que, tan pronto como termine esta guerra, verán que la inflación descenderá probablemente al 1,5 %”.

En realidad, la tasa de inflación no fue del 1,7 % en ninguno de los tres meses anteriores a la guerra.

El aumento interanual del Índice de Precios al Consumidor fue del 2,7 % en noviembre de 2025, del 2,7 % en diciembre de 2025 y del 2,4 % en enero de 2026. La tasa volvió a situarse en el 2,4 % en febrero de 2026, mes para el cual se recopiló casi la totalidad de los datos antes del inicio de la guerra, que estalló el último día de ese mes. La tasa no ha sido tan baja como el 1,7 % desde principios de 2021, en plena pandemia de covid-19.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal —el índice de precios de Gastos de Consumo Personal— tampoco se situó en el 1,7 % en ninguno de esos meses previos a la guerra. Fue del 2,8 % en noviembre de 2025, del 2,9 % tanto en diciembre de 2025 como en enero de 2026, y del 2,8 % en febrero de 2026. Dio un salto al 3,5 % en marzo de 2026; los datos de abril de 2026 aún no se han publicado.

Trump ha hablado a menudo de la inflación subyacente —la cual excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía— en lugar de la inflación general. Sin embargo, no lo hizo en esta ocasión y, en cualquier caso, la inflación subyacente se situó en al menos un 2,5 % en el Índice de Precios al Consumidor y en un 2,8 % en el índice de Gastos de Consumo Personal durante cada uno de los meses comprendidos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Al ser consultado el martes sobre la afirmación de Trump respecto al “1,7 %”, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió con una táctica que se ha vuelto habitual en el equipo de Trump: ignorar la pregunta específica sobre la cifra inexacta, pero declarar, aun así, que Trump tiene “razón”.

“El presidente Trump tiene razón: la inflación se mantuvo moderada y estable antes de la Operación Furia Épica”, declaró Desai. “El presidente siempre ha sido claro respecto a las interrupciones temporales resultantes de la Operación Epic Fury, así como sobre la rapidez con la que caerán los precios de la energía y la inflación una vez que se neutralice la amenaza nuclear iraní y se reabra plenamente el estrecho de Ormuz”.

Tras defender la guerra con Irán, Trump también afirmó el martes: “Ahora, con todo esto, la inflación es mucho más baja de lo que era bajo el mandato de Biden. Biden tuvo la inflación más alta en la historia de nuestro país. La inflación actual no es nada en comparación”.

Sin embargo, Trump se equivocaba al afirmar que Biden registró la inflación más alta en la historia de Estados Unidos, tal como CNN y otros medios han señalado reiteradamente cada vez que Trump ha hecho esta afirmación en el pasado. El pico de inflación bajo el Gobierno de Biden —un 9,1 % en junio de 2022— fue el más alto en más de 40 años (desde noviembre de 1981); sin embargo, distó mucho del máximo histórico del 23,7 % alcanzado en 1920, e incluso del punto más alto registrado durante la presidencia de Jimmy Carter (14,8 %), alcanzado en 1980.

La veracidad de la afirmación de Trump —“la inflación es mucho más baja de lo que era bajo la administración Biden”— depende de cómo se defina la expresión “bajo la administración Biden”.

Argumentos en contra de la afirmación de Trump: la tasa actual de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), situada en un 3,8 %, es superior a la tasa registrada en cada uno de los últimos 20 meses de Biden en el cargo, incluido enero de 2025, el mes en que Trump asumió la presidencia. La tasa fue del 3,0 % en enero de 2025 y del 2,9 % en diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en la Casa Blanca.

Argumentos a favor de la afirmación de Trump: la tasa actual del 3,8 % representa menos de la mitad de aquel pico del 9,1 % registrado durante la era Biden. Asimismo, es inferior a la tasa observada en 26 de los 48 meses de Biden como presidente (hasta enero de 2025), abarcando la totalidad del año 2022. Además, el aumento acumulado en los precios al consumidor durante el segundo mandato de Trump —hasta abril de 2026, con un 4,8 %— es inferior a la mitad del aumento acumulado (10,5 %) registrado durante el periodo equivalente de la presidencia de Biden (hasta abril de 2022).

Por supuesto, existen diferencias sustanciales en las circunstancias. Biden heredó una pandemia mundial y, posteriormente, tuvo que hacer frente a las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022; por su parte, el actual repunte de la inflación bajo el Gobierno de Trump ha sido provocado por una guerra que él mismo decidió iniciar.

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