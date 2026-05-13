¿Crisis en el Real Madrid? Peleas, un Florentino Pérez explosivo y el interrogante de Mourinho

Por Ben Church, CNN

Ha sido una semana memorable para el Real Madrid, pero por las razones equivocadas.

Desde peleas entre jugadores hasta extrañas ruedas de prensa, el que posiblemente sea el equipo de fútbol más grande del mundo se ha visto sacudido por una revelación tras otra que ha acaparado la atención.

¿Qué está pasando en el club? ¿Y qué podemos esperar en las próximas semanas?

En primer lugar, es importante comprender el contexto en el que surgen estas controversias. Su origen radica en que el Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar un título importante.

Esto puede no ser un gran problema para la mayoría de los clubes del mundo, pero para el Madrid es prácticamente el fin del mundo. Dado el dinero que se paga por los jugadores y su rica historia de títulos, ganar trofeos es lo mínimo que se espera de sus jugadores, y no lograrlo suele conllevar cambios drásticos en la plantilla.

Sin duda, este año ha sido así, con la destitución de Xabi Alonso como entrenador en enero tras un mal comienzo de temporada. Fue sustituido por Álvaro Arbeloa, entrenador del filial del Real Madrid, quien no ha logrado revertir la situación durante su etapa interina.

La temporada tocó fondo el domingo, con la derrota del Madrid por 2-0 ante su eterno rival, el Barcelona. Este resultado permitió al Barça proclamarse campeón de liga ante su rival, una humillación que parece haber avivado aún más la llama que ya ardía en el corazón de este equipo madrileño plagado de estrellas.

Ante la decepcionante temporada, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó una rueda de prensa de última hora el martes. Dado que circulaban rumores sobre el posible regreso de José Mourinho para dirigir al equipo la próxima temporada, algunos asumieron que Pérez abordaría ese tema, buscando estabilizar la situación tras unos meses turbulentos en la capital española.

Pero qué equivocados estaban.

El presidente más exitoso en la historia del club, normalmente sereno, se lanzó a una acalorada diatriba, presentándose como víctima de una “campaña organizada” para destituirlo. En un discurso apasionado, pidió nuevas elecciones y animó a sus oponentes a manifestar públicamente su deseo de reemplazarlo como presidente.

“Quiero hablar de todos los que creo que están detrás de esta campaña… algunos se mueven en la sombra para presentarse a las elecciones. Pues que se presenten”, dijo, confirmando que gozaba de buena salud y estaba listo para dirigir el club. “Esta es la oportunidad que les estoy dando”.

Pérez, de 79 años, no se anduvo con rodeos en su memorable rueda de prensa, atacando a varios objetivos, entre ellos los periodistas presentes, el Barcelona y La Liga, sobre diversos temas. Cabe destacar, sin embargo, que no habló en detalle sobre los malos resultados del equipo ni se dejó influir por las preguntas sobre la posibilidad de que Mourinho se convirtiera en entrenador.

“Ha estado al frente del Madrid durante 26 años en dos etapas, y esta es la primera vez que vemos algo así”, declaró Ruairidh Barlow, editor de Football España, a CNN Sports el miércoles.

“Llegó 18 minutos tarde a su propia rueda de prensa. Dedicó 21 minutos principalmente a atacar a la prensa y a señalar a periodistas específicos, discutiendo con algunos de ellos, y respondió a 40 minutos de preguntas, que parecieron más bien una charla informal”.

“Creo que su intención era desviar la atención de los fracasos deportivos del Real Madrid… y también desafiar a cualquiera que, en sus propias palabras, quiera arrebatarle el poder”.

“Pero, en esencia, creo que lo que hizo fue mostrar cierta debilidad. ¿Por qué hizo esto? Debe ser porque se siente amenazado”.

Pérez también restó importancia al incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ambos jugadores protagonizaron una pelea durante un entrenamiento la semana pasada, que obligó a Valverde a ser hospitalizado tras sufrir un corte en la cabeza.

Valverde declaró en redes sociales que se trató de una “pelea sin importancia” con un compañero y que “todo se ha exagerado”. Tchouaméni, por su parte, pidió disculpas por el mal ejemplo que dio a la afición.

Sin embargo, el viernes, a pocos días del Clásico contra el Barcelona, ​​el Real Madrid multó a ambos jugadores con 588.000 dólares.

No fue la única pelea reportada en el entrenamiento la semana pasada. Álvaro Carreras también se vio involucrado en un incidente menor, lo que indica que el primer equipo dista mucho de estar unido en estos tiempos difíciles.

Además, está el tema de Kylian Mbappé. El francés llegó al club en 2024 para inaugurar una nueva era de dominio. Sin embargo, las cosas no han salido según lo previsto hasta ahora. El Real Madrid no ha ganado ningún título importante desde la llegada de Mbappé al club, y a pesar de tener una temporada decente según las estadísticas, algunos aficionados madridistas piden que se venda a su estrella.

En realidad, el equilibrio del equipo ha sido deficiente desde su llegada, ya que el delantero aún no ha logrado compenetrarse del todo con la otra superestrella del Madrid, Vinícius Júnior.

Además, Mbappé ha tenido problemas con las lesiones últimamente y se perdió el partido del Madrid contra el Barcelona por molestias musculares. Recientemente también se le vio de vacaciones con su novia mientras el equipo seguía sin obtener buenos resultados, una imagen que no sentó bien a la afición.

Así pues, dadas las divisiones que existen en todo el club, quizás no debería sorprender tanto que se hable de Mourinho como el nuevo entrenador del Real Madrid.

El autoproclamado “Special One” ganó un título de liga durante su anterior etapa en el club entre 2010 y 2013, y sin duda tiene la experiencia necesaria para lidiar con las grandes personalidades de la plantilla.

Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces.

Mourinho era considerado uno de los mejores entrenadores del mundo cuando se hizo cargo del Madrid hace más de una década, tras haber ganado varios títulos de liga y dos Champions League. Pero a sus 63 años ya no está en la cima de su carrera. Actualmente dirige al Benfica en la primera división portuguesa, un nivel alto, pero no al mismo nivel que los mejores del mundo.

El técnico portugués, que ha dirigido a clubes como el Manchester United, el Chelsea y el Inter de Milán, se ha mantenido hermético sobre el posible traspaso, insistiendo en que esperará al menos hasta la próxima semana para hablar de su futuro.

El Real Madrid tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la posibilidad de que Mourinho sea el próximo entrenador.

“Creo que la mayoría lo ve como una especie de último recurso. Hay cierta desesperación”, dijo Barlow sobre la posible contratación de Mourinho.

“¿Qué puede aportar Mourinho más allá de su personalidad? Eso es lo que la gente busca”.

Sin embargo, la sola posibilidad de su regreso al Real Madrid entusiasmará a los aficionados de todo el mundo. Si algo caracteriza a este entrenador, es su carisma y su determinación para imponer su autoridad en un club que parece estar en crisis.

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