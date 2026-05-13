El gran punto muerto del estrecho: ¿Quién cederá primero en el paso de Ormuz?

Análisis por Brett H. McGurk

En los momentos más sombríos de la Crisis de los Misiles Cubanos, el presidente John F. Kennedy reflexionó en privado sobre la cuestión central que se le planteaba: ¿Quién cedería primero?

Durante días, Washington y Moscú se mantuvieron inmersos en una lucha de voluntades: cada bando estaba convencido de que el tiempo y la presión les favorecían, y ambos temían que ceder pudiera acarrear un peligro mayor más adelante.

Esa misma lógica ahora se cierne sobre el estrecho de Ormuz.

Irán ha cerrado de facto el estrecho al tráfico comercial normal, declarando que los barcos deben atravesar sus aguas y pagar una tasa de tránsito.

Estados Unidos, a su vez, ha bloqueado los puertos iraníes, advirtiendo a Teherán que si el mundo no puede usar el estrecho como antes, Irán tampoco puede hacerlo.

El resultado es un punto muerto, sin salidas inmediatas y con un puñado de opciones que van de malas a peores.

Lo más probable es que ambas partes se conformen, creyendo que el tiempo está de su lado.

Los líderes iraníes se presentan como dispuestos a llevar a su país al borde del colapso económico si fuera necesario para la supervivencia del sistema revolucionario.

Esta opinión tiene algo de cierto. Los líderes iraníes son ideológicos —comprometidos con expulsar la influencia estadounidense de Medio Oriente y enfrentarse a Israel— y muchos han sufrido personalmente cosas peores, incluida la brutal guerra Irán-Iraq de la década de 1980.

Pero incluso los sistemas más robustos tienen un límite, y el bloqueo a los puertos iraníes se agravará con el tiempo.

Incluso antes de que comenzara esta crisis, Irán sufría una inflación cercana al 60 % y una crisis económica histórica.

Estas condiciones contribuyeron a que los iraníes salieran a las calles a principios de este año en protestas que el régimen finalmente reprimió por la fuerza. Ninguno de esos agravios ha desaparecido.

El presidente Donald Trump también se muestra dispuesto a adaptarse a la situación, afirmando que no siente “ninguna presión”.

Tiene razón al decir que la economía estadounidense ha demostrado resiliencia y que, como mayor productor mundial de petróleo, Estados Unidos está más protegido que en décadas pasadas de las repercusiones de una crisis en Medio Oriente.

Pero el comercio de energía se realiza en un mercado global, y con aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo que antes transitaba por el estrecho ahora interrumpido o desviado, la presión sobre la economía global se agravará con el tiempo y, finalmente, llegará a Estados Unidos.

Teherán cree que Trump no podrá resistir esa presión indefinidamente, sobre todo de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Por lo tanto, ambas partes creen que la otra cederá primero, lo que significa que ninguna podría ceder jamás.

La diplomacia innovadora rara vez surge de la presión más agresiva que la contraparte. Los avances requieren compromisos, y los compromisos requieren concesiones.

En este momento, ni Irán ni Estados Unidos parecen dispuestos a hacerlas. Ambos están enfocados en doblegar la voluntad del otro, en lugar de avanzar hacia un acuerdo.

Para Irán, esto significa negarse a renunciar a su reivindicación de soberanía sobre el estrecho y a su exigencia de que el tráfico comercial transite por las vías fluviales bajo su control y pague un peaje.

Teherán ha lanzado misiles y drones contra los barcos que no se han adaptado a esta nueva realidad.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que el alto el fuego de un mes de duración entre Estados Unidos e Irán se encuentra en una situación crítica, prácticamente sin solución.

El coste de la guerra contra Irán asciende ya a US$ 29.000 millones, según un funcionario del Pentágono.

Esta pretensión de control sobre un estrecho internacional viola los principios de libertad de navegación vigentes desde hace mucho tiempo.

Estados Unidos podría liderar la creación de una coalición diplomática y militar internacional para rechazar las pretensiones de Irán.

Sin embargo, hasta el momento, Washington no lo ha hecho, e Irán ha demostrado tanto la capacidad como la voluntad de imponer sus demandas.

Estados Unidos podría, en última instancia, ceder en este principio con el fin de aliviar la presión sobre la economía global.

Trump ha sugerido anteriormente que el estrecho es menos importante para los intereses estadounidenses, pero tal concesión alteraría el equilibrio de poder en la región a favor de Irán y plantearía serias dudas sobre la futura estabilidad de otras vías marítimas internacionales, incluido el estrecho de Taiwán, una ruta internacional que Beijing reclama cada vez más como territorio soberano.

Estados Unidos podría concluir que la libertad de navegación a través del estrecho es un interés fundamental no negociable y tomar medidas militares para garantizarla de forma absoluta.

Históricamente, la libre circulación del comercio a través de las principales vías fluviales ha sido un principio fundamental del poder estadounidense.

Sin embargo, una operación sostenida para reabrir o garantizar el acceso marítimo probablemente sería costosa y requeriría mucho tiempo, incluso en el mejor de los casos.

Los recientes esfuerzos en el Mar Rojo pusieron de manifiesto el desafío. Incluso las coaliciones navales exitosas demostraron ser más eficaces para neutralizar misiles y drones que para restablecer la confianza comercial entre las compañías navieras.

La amenaza actual no proviene principalmente de las minas submarinas, sino de los drones y misiles que pueden ser disparados desde cientos de kilómetros de distancia.

Mientras Irán pueda lanzar ataques desde posiciones en lo profundo de su territorio —incluso desde las montañas que dominan el estrecho—, la amenaza para el transporte marítimo comercial no disminuirá.

Por lo tanto, una campaña militar estadounidense para reabrir el estrecho por la fuerza sigue siendo una opción, pero su viabilidad y resultado son inciertos.

Irán también podría tomar represalias con ataques con misiles contra la infraestructura energética del Golfo, lo que agravaría las crisis económicas mundiales que ya se están produciendo.

En este contexto, debemos suponer que el estrecho podría permanecer cerrado de facto en un futuro previsible, y que incluso si la crisis inmediata remite, las presunciones sobre la libertad de navegación a través del estrecho podrían no volver a restablecerse por completo.

Muchos países del Golfo ya están actuando en consecuencia, acelerando sus planes para proyectos de infraestructura este-oeste que evitan por completo el estrecho.

El sistema de oleoductos este-oeste de Arabia Saudita ya ha demostrado su valor estratégico, mientras que Iraq se centra cada vez más en rutas que transporten petróleo del Golfo al Mediterráneo.

El puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, que evita el estrecho, probablemente se convierta en un centro energético global aún más importante.

Esta es la respuesta lógica a largo plazo: reducir la dependencia del estrecho y de la capacidad de Irán para mantener como rehén la economía mundial.

Pero los proyectos de infraestructura tardan años, no meses. Hasta entonces, el mundo podría seguir atrapado en lo que equivale a un estancamiento en el Gran Estrecho.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.