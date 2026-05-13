Las 5 cosas que debes saber este 13 de mayo

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El sorprendente lado positivo de la guerra con Irán en la economía mundial. La alcaldesa de California que era agente de China. El hantavirus no es como el covid-19, pero… Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Desde el año pasado, agentes de la CIA en México participaron directamente en ataques letales contra miembros de carteles, en su mayoría de rango medio, según fuentes consultadas por CNN. La estrategia busca desmantelar redes completas del narcotráfico. Exclusivo CNN.

Cuanto más dure la guerra en Irán y más dañinas sean sus repercusiones económicas, mejor podría estar la economía mundial a largo plazo. La guerra es fea, cruel y profundamente dolorosa, y los daños económicos de esta han perjudicado a miles de millones de personas en todo el mundo, a muchas de ellas de maneras devastadoras. Sin embargo, el mundo podría abordar algunos cambios fundamentales y necesarios como resultado de la destrucción de la guerra.

La trascendental visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, a China esta semana representa una oportunidad histórica para que las dos economías más grandes del mundo replanteen su relación comercial y el tono de su rivalidad. Pero para lograrlo, Trump y el líder de China, Xi Jinping, deben sortear fricciones complejas que abarcan desde la tecnología, el comercio y los minerales críticos hasta Taiwán, en dos días de reuniones que ahora también se ven ensombrecidas por la guerra en Irán.

Es cierto que el hantavirus no es como el covid-19. Aunque la enfermedad causada por el virus Andes puede ser grave e incluso mortal, no es tan contagiosa como el sarampión o incluso la gripe, lo que significa que podría contenerse con mayor facilidad. Los funcionarios también destacan que el covid-19 era un virus completamente nuevo, mientras que este no lo es. El conocimiento sobre el virus Andes sigue siendo limitado, pero ya se había estudiado en contextos de brotes.

Florida cerrará su controvertido centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz a principios de junio, según reportaron The New York Times y WFOR, afiliada de CNN, citando fuentes. Este martes, se informó a los proveedores del lugar que los detenidos serán trasladados “a comienzos de” junio y que el centro será desmantelado en las semanas siguientes.

¿Cuántas temporadas lleva LeBron James en la NBA?

A. 12.

B. 10.

C. 23.

D. 29.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Presentan demanda para que no se vuelva a pintar de azul el estanque del Monumento a Lincoln

Una organización sin fines de lucro dedicada a “promover la gestión informada” de los paisajes históricos solicitó el lunes a un juez federal que detenga la pintura de color azul que la administración de Trump está llevando a cabo en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, que durante mucho tiempo ha tenido una cuenca gris.

Florentino Pérez no renuncia, pero convoca a elecciones en el Real Madrid

Florentino Pérez dijo este martes que no va a renunciar a la presidencia del Real Madrid, pero sí anunció la apertura del proceso electoral, donde va a presentarse junto a la actual junta directiva para continuar al frente del club más ganador de Europa.

Agentes de policía de Florida demandan a la productora de la película “The Rip”, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Dos agentes de policía del sur de Florida afirman que el reciente thriller de acción “The Rip”, protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, utilizó demasiados detalles de la vida real en su narrativa ficticia, causando daño a sus reputaciones personales y profesionales, de acuerdo a la demanda por difamación.

US$ 29.000 millones

La guerra de EE.UU. contra Irán ha costado hasta ahora US$ 29.000 millones, una estimación superior a la cifra de US$ 25.000 millones que altos funcionarios del Pentágono entregaron al Congreso hace dos semanas.

“Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y nosotros vamos a hablar!!!”

—Lo dijo Donald Trump, en una sugerencia de que su Gobierno está preparado para abrir un diálogo con Cuba, y después de afirmar que la isla está “pidiendo ayuda” en medio de una crisis económica cada vez más profunda.

La historia de una venezolana que prefiere seguir en su país a pesar de la crisis económica tras la destitución de Maduro

David Culver, de CNN, viaja a Caracas, donde los residentes siguen luchando contra la crisis económica tras la destitución del expresidente Nicolás Maduro.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. LeBron James es algo nunca visto en la NBA. Lleva 23 temporadas. La pregunta ahora es cuánto tiempo más podremos disfrutar viéndolo jugar.

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