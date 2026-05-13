Las grandes estrellas que no estarán en el Mundial 2026

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Faltan solo semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya está confirmada la ausencia de grandes futbolistas, principalmente por lesión, aunque también están los casos de aquellos “galácticos” que no lograron el boleto mundialista con su selección.

No hay que alarmarse. Esta mala noticia se repite en cada cita mundialista. Son muy recordadas las ausencias, por ejemplo, de Romário en Francia 1998, Santiago Cañizares y Pep Guardiola en Corea y Japón 2002, Rio Ferdinand y David Beckham en Sudáfrica 2010, Radamel Falcao y Marco Reus en Brasil 2014 y Paul Pogba, Karim Benzema y N’Golo Kanté en Qatar 2022.

De igual manera, de cara a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México hay varias figuras ya descartadas.

El brasileño se rompió el menisco y el ligamento cruzado anterior de una rodilla hace unas semanas jugando para el Real Madrid. Será una baja sensible para la ofensiva de la selección de Brasil, porque era de la total confianza del entrenador Carlo Ancelotti.

El exjugador del Santos ocupa la posición de mediocampista ofensivo, o enganche, detrás del centrodelantero, y, de momento, hay pocos jugadores que puedan suplir ese puesto.

El histórico centrodelantero Robert Lewandowski se perderá la Copa del Mundo luego de haber participado en las dos ediciones anteriores, en Rusia 2018 y Qatar 2022.

No hay lesión de por medio, sino que sencillamente la selección de Polonia no superó las eliminatorias europeas. Finalizó en la segunda posición del Grupo G, detrás de Países Bajos. Eso obligó al equipo polaco a tener que jugar el repechaje europeo, donde primero venció a Albania pero luego cayó contra Suecia en un emocionante partido.

El mediocampista ofensivo del Tottenham Xavi Simons se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria de su equipo contra el Wolverhampton, en un juego correspondiente a la Premier League de Inglaterra, a finales de abril.

El neerlandés ya se sometió a una cirugía para reparar el daño muscular e inició una larga recuperación que podría prolongarse hasta mediados de la próxima temporada 2026/2027. Simons es una pieza clave en el armado del juego ofensivo de la selección que dirige Ronald Koeman, quien lo echará de menos en su alineación titular.

El atacante extremo del Paris Saint-Germain ya es toda una figura mundial y alcanzó la gloria bajo la tutela de Luis Enrique. El georgiano lo ganó todo con el equipo parisino: Liga, Copa, Champions League, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental. Ahora, de hecho, lideró a su equipo a su segunda final consecutiva por la “Orejona”.

Sin embargo, con su selección es otra historia. Georgia quedó ubicada en el Grupo E de las eliminatorias europeas junto a España y la siempre complicada Turquía. Allí el cuadro georgiano finalizó en la tercera posición, con solo una victoria y tres puntos. Por eso, ni siquiera pudo jugar el repechaje.

El alemán sufrió una rotura del músculo abductor de la pierna derecha durante la victoria del Bayern Munich sobre el Real Madrid en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que automáticamente dio por terminada su temporada.

Gnabry dejará un hueco en la banda izquierda del ataque de la selección de Alemania y también en la posición de mediapunta, detrás del centrodelantero. De momento, será Jamal Musiala quien ocupe su posición, el mismo jugador que lo reemplazó en el equipo titular del Gigante de Baviera.

El delantero sudamericano está en la parte final de su larga e ilustre carrera profesional, que incluyó una destacada trayectoria en Europa jugando en algunos de los mejores clubes del mundo, como el FC Barcelona, el Manchester United, el Arsenal y el Inter de Milán.

Sin embargo, no pudo ayudar a la selección chilena a clasificarse a la Copa del Mundo. Su país quedó eliminado en las siempre complicadas eliminatorias sudamericanas, finalizando en la última posición de la tabla.

El francés se rompió el tendón de Aquiles durante la derrota del Liverpool ante el Paris Saint-Germain en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El Liverpool no ha informado sobre el tiempo de recuperación de Ekitiké, pero es probable que se pierda incluso el inicio de la temporada 2026/2027.

Italia, otra vez, se perderá el Mundial, por lo que la lista entera de los jugadores de la Azzurri podrían estar en este listado, pero entre ellos está quien es sin dudas uno de los mejores porteros del globo. Donnarumma fue vital el año pasado para la coronación del PSG como rey de Europa y ya había sido héroe en los penales en la final de la Eurocopa 2020, pero en las eliminatorias volvió a quedarse con las ganas.

La selección cuatro veces campeona del mundo se quedó afuera del Mundial por tercera ocasión seguida. Fue segunda en un grupo donde dominó a placer la Noruega de Erling Haaland y luego tropezó ante Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje.

El portero mexicano sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el partido del América contra el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. Aún se desconoce el tiempo exacto que el arquero estará fuera de las canchas, pero es seguro que se perderá la Copa del Mundo debido a la gravedad de su lesión, que tiene un plazo mínimo de cuatro o cinco meses de recuperación.

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