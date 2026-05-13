Lo que dice Trump frente a lo que dice la inteligencia sobre Irán

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Uno de los argumentos clave de la administración Trump sobre la guerra con Irán es que las capacidades militares de la República Islámica quedaron devastadas en las campañas de bombardeos estadounidenses e israelíes antes de que comenzara el alto el fuego en abril.

Sin embargo, informes de inteligencia que no se han hecho públicos sugieren que las fuerzas iraníes, en particular su capacidad misilística, no está tan destruido como Estados Unidos lo ha hecho parecer.

El martes, Trump sugirió que informar sobre la existencia de esas evaluaciones de inteligencia es “prácticamente una TRAICIÓN”.

A principios de abril, CNN informó sobre una evaluación de inteligencia que indicaba que Irán mantenía una parte significativa de su capacidad de drones y un gran porcentaje de sus sistemas de misiles costeros.

La evaluación de inteligencia contradecía el argumento de Trump en sus declaraciones a la nación esa misma semana, cuando ofreció esta evaluación definitiva de Irán:

TRUMP: Su capacidad para lanzar misiles y drones se ha visto drásticamente reducida, y sus fábricas de armas y lanzacohetes están siendo destruidos. Quedan muy pocos. Jamás en la historia de la guerra un enemigo había sufrido pérdidas tan claras y devastadoras en cuestión de semanas. Nuestros enemigos están perdiendo.

En las seis semanas transcurridas, Irán ha aprovechado el alto el fuego para desenterrar lanzadores que podrían haber quedado sepultados en ataques anteriores, según un informe de CNN de este mes.

Esto ayuda a explicar por qué Irán ha bloqueado tan eficazmente el estrecho de Ormuz y ha reducido tan drásticamente el suministro mundial de energía.

Durante todo este tiempo, Trump ha utilizado palabras como “diezmado” para referirse a las capacidades de Irán y para argumentar que Estados Unidos podría poner fin a la guerra mañana mismo si quisiera.

Según fuentes familiarizadas con la información de inteligencia citada por CNN, Irán puede resistir hasta cuatro meses del actual bloqueo estadounidense de sus puertos sin desestabilizar por completo su economía.

Esta semana, The New York Times informó sobre una evaluación de la inteligencia estadounidense según la cual Irán tiene “acceso operativo” a todas menos tres de sus 33 bases de misiles a lo largo del estrecho de Ormuz.

Aunque Trump no citó específicamente el artículo del Times, sí arremetió contra él en una publicación en redes sociales después de su publicación:

“Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está teniendo éxito militarmente contra nosotros, es virtualmente una traición, pues es una afirmación tan falsa e incluso absurda. ¡Están ayudando e instigando al enemigo! Lo único que hacen es darle a Irán falsas esperanzas que no deberían existir. Estos son cobardes estadounidenses que están en contra de nuestro país. Irán tenía 159 barcos en su armada; ahora todos y cada uno de ellos descansan en el fondo del mar. No tienen armada, su fuerza aérea ha desaparecido, toda la tecnología se ha perdido, sus ‘líderes’ ya no están con nosotros y el país es un desastre económico. ¡Solo los perdedores, los ingratos y los necios pueden argumentar en contra de Estados Unidos!”. Presidente DONALD J. TRUMP.

Cabe señalar que en la publicación no dijo que Irán no tenga acceso a sus bases de misiles a lo largo del estrecho.

Durante una audiencia en el Senado el martes, se le preguntó directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, si el informe del Times contradecía la afirmación previa de Trump de que el 80 % de la capacidad misilística de Irán había sido destruida.

Caine declinó respetuosamente confirmar o desmentir la afirmación del presidente.

“Todos nuestros asuntos relacionados con la evaluación de daños en combate son confidenciales y sería inapropiado que yo hiciera comentarios al respecto en este foro”, contestó Caine. “Agradezco la pregunta, pero no voy a responderla”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo algo similar.

“¿Por qué iba a validar lo que la gente pueda filtrar o no?”, comentó. “De esas cosas no hablamos”.

Sin embargo, en abril, en el Pentágono, Hegseth hizo una afirmación audaz sobre la capacidad misilística de Irán.

HEGSETH: Su programa de misiles está prácticamente destruido. Los lanzadores, las instalaciones de producción y las reservas existentes están agotados, diezmados y casi completamente ineficaces.

Esta semana, el senador demócrata Chris Murphy sugirió que la administración dice cosas diferentes sobre las capacidades de Irán en reuniones clasificadas que en público.

Durante la audiencia del martes, Murphy le pidió a Hegseth que confirmara que, en esencia, no existen medios militares mediante los cuales Estados Unidos pueda abrir el estrecho de Ormuz, algo que Hegseth negó.

“Sin duda existen medios militares mediante los cuales podríamos abrir el estrecho, tanto atacando objetivos en tierra como utilizando nuestras capacidades navales, por no mencionar nuestro bloqueo naval”, afirmó Hegseth.

Murphy replicó: “Eso no es lo que se nos ha comunicado en las reuniones privadas” y se preguntó por qué, si existen opciones militares, la administración no las ha explorado.

Hegseth afirmó que prefieren un acuerdo a largo plazo que permita que el comercio de todo el mundo fluya a través del estrecho, lo cual tiene sentido.

Pero cabe señalar que la única razón por la que el estrecho está actualmente cerrado es que Irán respondió al bombardeo ejerciendo la presión que tenía a su alcance, lo cual no debería haber sorprendido a Estados Unidos, ya que era un escenario lógico incluido en la planificación militar de la guerra.

Tampoco debería haber sorprendido que eliminar al líder supremo de Irán al comienzo de la guerra no derrocara al régimen. Esto también figuraba en las evaluaciones de inteligencia estadounidenses presentadas a Trump antes de que decidiera lanzar la guerra, informó CNN en enero.

El almirante retirado James Stavridis elogió a la comunidad de inteligencia estadounidense por su trabajo, incluso si el mensaje que transmite no es del agrado de todos.

“Si estos informes son precisos, esto es lo que se espera de las agencias de inteligencia”, declaró Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN, en CNN el miércoles.

La administración Trump ha recurrido con frecuencia a la hipérbole o la exageración en sus esfuerzos por impulsar su agenda.

No solo los delincuentes más peligrosos están siendo detenidos en esta campaña de deportación masiva.

Los recortes de gastos no solo afectan a la ideología woke y al fraude.

No existen pruebas de fraude generalizado perpetrado por no ciudadanos en las elecciones estadounidenses.

Y algunos argumentos de la Casa Blanca sobre la guerra en Irán parecen encajar dentro de este patrón.

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