Ostentación y fastuosidad: para los funcionarios chinos que se preparan para la visita de Trump, cada segundo cuenta

Por Sylvie Zhuang

Con paso enérgico, el líder chino Xi Jinping descenderá los 39 escalones alfombrados de rojo que se encuentran a las afueras del Gran Salón del Pueblo de Beijing, un monumento político situado en el corazón de la capital china.

Cada paso está cronometrado para que pase junto a altos funcionarios de las delegaciones china y estadounidense, llegando a un punto discreto en la alfombra roja segundos después de la llegada de su invitado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Al sonar la señal, comienza la música ceremonial.

Este nivel de planificación precisa, al segundo, que ya se demostró durante la primera visita de Trump a Beijing en 2017, volverá a ponerse de manifiesto a partir del jueves, cuando se espera que el presidente de Estados Unidos visite el Templo del Cielo, un antiguo lugar de culto donde los emperadores rezaban por buenas cosechas, y Zhongnanhai, la secreta sede del gobernante Partido Comunista, sobre la que se revela muy poca información públicamente.

“Los chinos son muy, muy meticulosos. Quieren planificarlo todo con mucha exactitud”, dijo William Klein, un diplomático estadounidense jubilado que ayudó a organizar la visita de Trump en 2017 y que ahora es socio principal de la consultora de comunicaciones estratégicas FGS Global.

Las conversaciones con un presidente tan impredecible como Trump representan un enorme desafío logístico para quienes están obsesionados con la precisión; los diplomáticos solo tienen que fijarse en la reciente reunión del líder estadounidense con su homólogo japonés, donde bromeó sobre el ataque japonés a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que la espontaneidad dependerá de lo que diga el presidente durante las reuniones, y eso es imposible de controlar”, afirmó Sarah Beran, exdiplomática estadounidense de alto rango que ayudó a organizar la anterior visita de Trump a China en 2017 y la reunión de Xi con Biden en 2023. Beran predijo que Beijing limitaría el acceso de los medios de comunicación para evitar que cualquier comentario improvisado se difundiera ampliamente.

Entre bastidores, funcionarios de bajo y alto nivel de ambos países han estado trabajando durante meses para elaborar los productos finales y perfeccionar los mensajes políticos.

Por parte china, nada se deja al azar; nada puede salir mal, especialmente durante los eventos públicos meticulosamente coreografiados.

El objetivo principal de los funcionarios chinos es presentar a su líder de la mejor manera posible, al tiempo que hacen que su invitado se sienta debidamente respetado. Durante la anterior visita de Trump en 2017, fue agasajado con una visita privada excepcionalmente rara a la Ciudad Prohibida, exhibiciones culturales, incluyendo una representación de ópera de Beijing, y una ceremonia de bienvenida con decenas de niños que lo aclamaban.

En esta ocasión, la mera presencia de Trump en China durante un momento de agitación global —creada por su decisión de lanzar ataques contra Irán— representa en sí misma una especie de victoria para Beijing.

“El hecho de que Trump esté aquí y que los dos líderes hayan podido reunirse cara a cara ya es un logro significativo y un éxito”, dijo una fuente china familiarizada con el asunto.

El panorama político mundial ha cambiado notablemente desde 2017, cuando Beijing organizó una visita de carácter “estatal plus” especialmente diseñada para Trump.

Según informaron en su momento los medios estatales chinos, “cada detalle reflejaba una meticulosa elaboración y preparación” para crear un ambiente cálido y “disminuir la sospecha, generar confianza y alentar a Washington a tener más en cuenta los intereses de China al formular políticas”.

Xi acompañó personalmente a Trump en un recorrido por la Ciudad Prohibida, cerrando el vasto complejo palaciego al público, para que Trump y la Primera Dama Melania pudieran disfrutar de una representación privada de ópera de Beijing y admirar los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Posteriormente, Xi Jinping agasajó a Trump con un suntuoso banquete, convirtiéndose Trump en el primer líder extranjero en cenar dentro de la Ciudad Prohibida desde la fundación de la China moderna.

La guardia de honor del Ejército Popular de Liberación, compuesta por miembros de su ejército, marina y fuerza aérea, pasó por rigurosas rondas de selección y un entrenamiento intensivo para ser elegida para la revista militar de Trump en la Plaza de Tiananmen. Los guardias masculinos medían alrededor de 188 cm de altura y las guardias femeninas, una media de 175 cm.

Según informaron los medios estatales en aquel momento, varias docenas de niños que asistían a escuelas cercanas, entre ellos 10 hijos de expatriados estadounidenses, también fueron seleccionados para dar la bienvenida al “abuelo Trump”, para que pudiera sentir la calidez del hogar y la sinceridad de la amistad de China.

“Cuando la visita se realiza en China, el gobierno chino organiza las visitas de Estado mejor que en cualquier otro lugar que haya visto. Siempre se ofrece una comida exquisita. Hay entretenimiento, así que China es un anfitrión excelente para estas visitas oficiales, en el sentido de que montan un espectáculo realmente impresionante”, dijo Beran, ahora socio de la firma de asesoría global Macro Advisory Partners.

En esta ocasión, a pesar de las renovadas tensiones comerciales y la guerra con Irán, Bejing ha realizado gestos diplomáticos amistosos antes de la visita de Trump. A finales de abril, anunció que enviaría una pareja de adorables pandas gigantes al zoológico de Atlanta. Los nombres de los pandas —Ping Ping y Fu Shuang— significan paz y doble fortuna en chino, respectivamente.

China también autorizó la proyección en cines de dos películas de Hollywood, “El diablo viste de Prada 2” y “Michael”, una película biográfica sobre la superestrella estadounidense Michael Jackson, durante su semana dorada de mayo.

Los codiciados espacios en taquilla durante las fiestas navideñas suelen estar reservados únicamente para películas de producción nacional, por lo que aprobar la proyección de dos películas profundamente arraigadas en la cultura estadounidense se consideró un gesto para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y China más allá de las relaciones gubernamentales.

Ha transcurrido casi una década desde la última visita de Trump a Beijing, y aunque el número de escalones en la escalera del Gran Salón sigue siendo el mismo, Beijingestá ahora mejor preparada para recibir al líder estadounidense.

Tras una década de creciente rivalidad, Beijing llega a esta reunión con su propia estrategia, que incluye un ambicioso impulso a la autosuficiencia económica y un conjunto de herramientas más eficaces para hacer frente a las sanciones extranjeras contra las empresas chinas.

Beijing quiere aprovechar la cumbre de líderes para demostrar al mundo que puede gestionar una relación con Trump y allanar el camino hacia unos lazos más estables con Estados Unidos bajo el mandato de su eventual sucesor.

Se espera que Xi Jinping tenga una presencia imponente como anfitrión, frente a un presidente estadounidense conocido por guiarse más por la intuición que por una preparación meticulosa. Los funcionarios chinos habrán realizado una investigación exhaustiva para prepararse ante cualquier maniobra inesperada del equipo estadounidense.

“(Los funcionarios chinos) se sienten muy incómodos con la ambigüedad o las sorpresas. No quieren que sus líderes se sorprendan con temas o preguntas sobre los que no les informaron”, dijo Klein.

“Por eso, intentan definir con la otra parte, en la medida de lo posible, la agenda exacta, los temas exactos que se van a tratar y, con frecuencia, presionan mucho para que ciertos temas ni siquiera se mencionen. No quieren hablar de ellos”, añadió.

El comercio sin duda estará en la agenda, ya que ambas partes buscan concesiones y una flexibilización de las restricciones a las exportaciones, junto con el inevitable debate sobre Irán y el impacto de la guerra en el mercado petrolero mundial.

Lejos de la mesa de negociaciones, Shi Yinhong, un experto en relaciones internacionales de la Universidad Renmin de Beijing, afirmó que “es poco probable” que China despliegue tanto boato para recibir a Trump como en 2017.

Shi afirmó que, tras la anterior visita de Trump, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China entraron en una década de creciente rivalidad, con tensiones en materia de comercio, tecnología, derechos humanos, Taiwán y el Mar de China Meridional. Beijing “aprendió valiosas lecciones”, declaró Shi, sugiriendo que organizar un evento ostentoso no garantiza necesariamente mejores relaciones.

Wang Huiyao, exasesor del Consejo de Estado de China, afirmó que la apretada agenda de dos días, con muchos temas sobre la mesa para negociar, dificultará que se iguale el espectáculo de la última visita de Trump a Beijing.

“Dudo que el nivel de ceremonia o grandiosidad supere la visita de 2017”, dijo Wang, director del Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos semioficial de China.

“Esta vez, estamos aquí para ponernos manos a la obra, y hay una guerra en marcha.”

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