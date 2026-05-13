Un tribunal revoca las condenas por homicidio contra Alex Murdaugh y ordena un nuevo juicio

Por Eric Levenson, CNN

La Corte Suprema de Carolina del Sur revocó este miércoles las condenas por homicidio contra Alex Murdaugh y ordenó un nuevo juicio por la muerte de su esposa y su hijo en junio de 2021, al considerar que el proceso estuvo afectado por la influencia “inapropiada” de la secretaria judicial del condado, Becky Hill.

En un fallo unánime de cinco votos, el tribunal dictaminó que Hill “inclinó la balanza de la justicia, negando con ello a Murdaugh su derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial”.

“Aunque somos conscientes del tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en este largo juicio, no tenemos otra opción que revocar la negativa a la solicitud de Murdaugh de un nuevo juicio debido a las influencias externas inapropiadas de Hill sobre el jurado y remitir el caso para un nuevo juicio”, escribieron los magistrados en la decisión unánime.

El fiscal general Alan Wilson declaró que su oficina planea volver a juzgar a Murdaugh por los cargos de homicidio.

“Si bien discrepamos respetuosamente con la decisión del tribunal, mi oficina buscará enérgicamente volver a juzgar a Alex Murdaugh por los homicidios de Maggie y Paul tan pronto como sea posible”, afirmó.

“Nadie está por encima de la ley y, como siempre, seguiremos luchando por la justicia”.

Con su fallo del miércoles, el tribunal también anuló las dos cadenas perpetuas que Murdaugh había recibido por los cargos de homicidio. Sin embargo, la decisión no implica que vaya a ser puesto en libertad: por separado, él se declaró culpable de decenas de delitos financieros y continúa cumpliendo penas concurrentes, tanto estatales como federales, de 27 y 40 años.

El fallo es el más reciente giro en el extenso caso Murdaugh, que ha captado la atención pública y generado documentales, podcasts y libros de crímenes reales.

Murdaugh, un destacado abogado perteneciente a una dinastía legal del Lowcountry de Carolina del Sur, fue declarado culpable por un jurado de los homicidios de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul, de 22 años, en marzo de 2023.

El juicio, que se extendió por seis semanas, incluyó amplios testimonios sobre cómo Murdaugh robó millones de dólares a clientes vulnerables y a su propio bufete de abogados. Murdaugh declaró en su propia defensa y negó haber matado a su esposa y a su hijo —posición que todavía mantiene—, aunque admitió un enorme fraude financiero y reconoció haber mentido a los investigadores sobre su paradero poco antes de los homicidios.

Murdaugh, de 57 años, recibió dos condenas de cadena perpetua por los cargos de homicidio. Por separado, se declaró inocente de decenas de delitos financieros y cumple condenas simultáneas estatales y federales de 27 y 40 años.

Los abogados de Murdaugh apelaron las condenas por homicidio al argumentar que el juicio estuvo contaminado por comentarios inapropiados de parte de una secretaria judicial del condado dirigidos al jurado, pruebas perjudiciales y fallas durante el proceso.

Por el contrario, los fiscales sostuvieron que las condenas debían mantenerse. Dijeron que Murdaugh fue condenado porque las pruebas en su contra eran contundentes y porque era “obviamente culpable”. Los fiscales reconocieron que los comentarios de la secretaria judicial fueron inapropiados, pero afirmaron que tuvieron poca relevancia dentro del contexto general del juicio.

Durante una audiencia de apelación en febrero, el panel de cinco magistrados pareció mostrarse escéptico frente a los argumentos de la fiscalía.

El juicio por homicidio marcó la caída en desgracia de este abogado especializado en lesiones personales, cuyo padre, abuelo y bisabuelo ocuparon consecutivamente el cargo de fiscal local entre 1920 y 2006.

Murdaugh era socio de un poderoso bufete de abogados que llevaba su apellido. Pero detrás de esa prominencia había problemas más profundos, y tras los homicidios de su esposa y su hijo surgieron acusaciones de malversación de fondos, su renuncia, un extraño presunto plan de sicariato y fraude al seguro, una estancia en rehabilitación por adicción a las drogas, decenas de delitos financieros, la pérdida de su licencia para ejercer como abogado y, finalmente, los cargos de homicidio.

La apelación de Murdaugh se centró en presuntos comentarios dirigidos al jurado por parte de la exsecretaria judicial del condado Becky Hill, quien trabajó durante el juicio de Murdaugh y posteriormente escribió un libro sobre el caso.

Los abogados de Murdaugh argumentaron que Hill influyó de manera inapropiada en los miembros del jurado durante el juicio al hacer comentarios como “observen su lenguaje corporal”, insinuando la culpabilidad de Murdaugh. Algunos miembros del jurado confirmaron en declaraciones juradas y testimonios que ella hizo esos comentarios, aunque la mayoría aseguró no haberlos escuchado.

En enero de 2024, tras una audiencia probatoria de un día, la exjueza presidenta de Carolina del Sur Jean Toal determinó que esos comentarios no influyeron en el veredicto del jurado y rechazó la solicitud de Murdaugh de un nuevo juicio. Aun así, Toal concluyó que Hill hizo comentarios inapropiados al jurado, que no era creíble y que estaba “atraída por el canto de sirena de la celebridad”.

Hill fue acusada en mayo pasado de perjurio, obstrucción de la justicia y conducta indebida de funcionario. Los cargos señalaban que puso pruebas selladas a disposición de los medios, mintió bajo juramento al respecto y utilizó su cargo en el tribunal para promocionar su libro sobre el juicio. Se declaró inocente de los cargos en diciembre de 2025 y fue condenada a tres años de libertad condicional.

Los abogados de Murdaugh argumentaron que los comentarios de Hill violaron su derecho a un juicio justo y a un jurado imparcial, mientras que los fiscales minimizaron su importancia.

“Estamos de acuerdo con Murdaugh”, escribió el tribunal en su fallo del miércoles. “Se presume la existencia de perjuicio a partir de los comentarios de Hill y, si bien esta presunción es refutable, el Estado no logró desarmarla”.

La apelación también cuestionó si el amplio enfoque de la fiscalía en los delitos financieros de Murdaugh era apropiado en un juicio por homicidio.

Durante el juicio, varios testigos declararon sobre el historial de delitos financieros de Murdaugh mientras los fiscales intentaban demostrar que mató a su esposa y a su hijo para evitar una “tormenta creciente” que, según creía, pronto lo expondría como un fraude. Los fiscales dijeron que esas pruebas eran clave para sustentar la teoría del motivo.

Sin embargo, los abogados de Murdaugh argumentaron que ese motivo no tenía lógica. Afirmaron que la fiscalía utilizó de manera inapropiada las pruebas sobre los delitos financieros para desacreditar el carácter de Murdaugh y sostuvieron que debieron limitarse o excluirse por completo del juicio.

El tribunal de apelaciones declaró que ordenó un nuevo juicio basándose en la influencia de Hill sobre el jurado y, por consiguiente, no se pronunció oficialmente sobre las cuestiones probatorias. No obstante, los magistrados ofrecieron “orientación” para un posible nuevo juicio, señalando que el tribunal de primera instancia “permitió que el estado se extendiera excesivamente y profundizara en demasía en aspectos de los delitos financieros de Murdaugh”.

A modo de ejemplo, el tribunal de apelaciones citó el testimonio de Michael “Tony” Satterfield, una víctima de las tramas financieras de Murdaugh, quien afirmó que su hermano “es un adulto vulnerable y padece una discapacidad”. El tribunal dictaminó que dicho testimonio carecía de “valor probatorio alguno” y presentaba un “potencial, obviamente elevado, de generar un perjuicio injusto”.

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