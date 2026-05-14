Cuba dice que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con el ministro del Interior en La Habana

Por Patrick Oppmann, CNN

El director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó este jueves una delegación de Estados Unidos a La Habana para reunirse con funcionarios del Gobierno de Cuba, mientras la isla enfrenta el colapso de su sector energético en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, según informó el Gobierno de Cuba.

“Tras la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos para que una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, fuera recibida en La Habana, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior”, indicó el comunicado.

La Habana dijo que sus funcionarios enfatizaron durante la reunión que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” y que no existen “razones legítimas” para incluirla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, en la que permanece bajo el Gobierno de Trump. También insistieron en que el país no alberga, apoya ni financia terroristas —algo de lo que Estados Unidos lo ha acusado durante años— y negaron alojar bases militares o de inteligencia extranjeras.

CNN se comunicó con la CIA para solicitar comentarios.

La noticia de la reunión se conoce apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que su Gobierno se preparaba para conversar con Cuba, al afirmar que la isla era un “país fallido” que pedía ayuda en medio de una profundización de la crisis económica.

“Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y vamos a hablar!!! Mientras tanto, ¡me voy a China!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Los comentarios del presidente se producen después de que su Gobierno intensificara recientemente las sanciones contra Cuba y meses después de que impusiera de hecho un bloqueo petrolero al país.

A excepción de un cargamento de petróleo ruso donado, funcionarios cubanos afirman que Estados Unidos les ha impedido recibir envíos de petróleo durante más de cuatro meses.

La donación rusa de finales de marzo ya se agotó y las reservas de combustible que alimentan la deteriorada red eléctrica de la isla están prácticamente consumidas, dijo el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, durante una aparición televisada la noche del miércoles.

Los comentarios del ministro se produjeron apenas horas después de que el Departamento de Estado dijera que Estados Unidos ofrecía a la isla US$ 100 millones en ayuda para llevar a cabo “reformas significativas al sistema comunista de Cuba”.

Al día siguiente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sugirió en X que Cuba estaría dispuesta a recibir ayuda de Estados Unidos, aunque señaló que sería preferible “levantar o aliviar el bloqueo”.

“Si realmente existe voluntad por parte del Gobierno de Estados Unidos de brindar ayuda… no encontrará obstáculos ni ingratitud por parte de Cuba”, publicó el presidente en X.

“Por cierto, el daño podría aliviarse de una manera mucho más fácil y expedita levantando o flexibilizando el bloqueo, ya que es bien sabido que la situación humanitaria ha sido calculada e inducida fríamente”.

El mes pasado, una delegación de alto nivel de Estados Unidos se reunió con funcionarios del Gobierno cubano en Cuba, mientras el Gobierno de Trump intensificaba sus esfuerzos para presionar a La Habana a alcanzar un acuerdo.

La delegación del Departamento de Estado subrayó que se estaba agotando el tiempo para que La Habana “implemente reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Estado.

La delegación estadounidense destacó “la necesidad de que Cuba implemente importantes reformas económicas y de gobernanza para mejorar la competitividad, atraer inversión extranjera y permitir un crecimiento liderado por el sector privado”, según el funcionario.

La delegación también exigió que el Gobierno cubano libere a los presos políticos y amplíe las “libertades políticas”, dijo el funcionario, además de expresar preocupación “por grupos extranjeros de inteligencia, militares y terroristas que operan con permiso del Gobierno cubano a menos de 100 millas del territorio continental estadounidense”.

Fue la primera vez que una aeronave del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Cuba —fuera de la base estadounidense en la bahía de Guantánamo— desde 2016, cuando el expresidente Barack Obama visitó la isla en medio de un esfuerzo por ampliar las relaciones con La Habana.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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Con información de Jennifer Hansler, de CNN.