El principal rival político del primer ministro británico Keir Starmer renuncia al Gobierno

Por Christian Edwards, CNN

Wes Streeting renunció como secretario de Salud del Reino Unido y dijo este jueves que ha “perdido la confianza” en el liderazgo del primer ministro Keir Starmer y que sería “deshonroso y carente de principios” permanecer en su Gobierno.

La decisión llega después de días de especulación sobre si Streeting desafiaría formalmente el liderazgo de Starmer dentro del Partido Laborista. En su carta dirigida al primer ministro, Streeting anunció su renuncia al Gobierno, pero no dijo que lanzaría una contienda por el liderazgo del partido.

Para activar esa disputa, Streeting necesita obtener el respaldo de una quinta parte de los miembros laboristas del Parlamento británico, lo que actualmente equivale a 81 legisladores.

Starmer enfrenta una rebelión dentro del Partido Laborista desde que la agrupación sufrió una dura derrota en las elecciones locales de Inglaterra y en los parlamentos de Escocia y Gales la semana pasada, lo que llevó a casi 90 legisladores laboristas a pedir públicamente la renuncia de Starmer. Streeting es el primer integrante del Gobierno de Starmer que renuncia desde que comenzó la rebelión.

En su carta, Streeting dijo que las elecciones de la semana pasada pusieron “a los nacionalistas en el poder en todos los rincones” del país, algo que, según afirmó, podría amenazar la continuidad del Reino Unido.

También dijo que los votantes progresistas están “perdiendo la fe” en el Partido Laborista y citó errores de Starmer que, según afirmó, “han dejado al país sin saber quiénes somos realmente ni qué representamos”.

“Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva”, escribió.

Streeting afirmó que está claro que Starmer no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales, previstas para 2029, y pidió un amplio debate sobre “lo que viene después”, que incluya “el mejor grupo posible de candidatos”.

Downing Street no respondió de inmediato a la renuncia de Streeting. Sin embargo, durante toda la semana ha insistido en que Starmer no tiene intención de dimitir.

En un discurso el lunes, Starmer prometió permanecer en el cargo y dijo que un cambio de liderazgo volvería a sumir al Reino Unido en el “caos” que predominó bajo el Partido Conservador, que destituyó a dos líderes en los dos años previos a la llegada de Starmer al poder tras una victoria aplastante en las elecciones de 2024.

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