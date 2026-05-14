La racha de victorias de Rusia en Ucrania ha terminado

Por Ivana Kottasová y Daria Tarasova-Markina, CNN

Tras más de cuatro años en el frente ucraniano, el oficial Kyrylo Bondarenko finalmente percibe un cambio. “Podemos ver y sentir cómo está cambiando el ánimo entre las tropas rusas en el frente. Están exhaustos”, declaró Bondarenko a CNN.

“Hemos logrado cambiar el rumbo de la batalla”, comentó a CNN Bondarenko, miembro del Grupo Lazar, la unidad ucraniana de sistemas aéreos no tripulados, que actualmente combate cerca de Zaporiyia.

No es el único que se siente así.

El mes pasado, Ucrania logró liberar más territorio del que Rusia se apoderó. Esta es la primera vez que Moscú sufre una pérdida neta de territorio desde la incursión de Ucrania en agosto de 2024 en la región de Kursk, en el sur de Rusia, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un organismo estadounidense de seguimiento de conflictos.

Si bien la cantidad de territorio liberado por Ucrania sigue siendo muy pequeña (Rusia aún controla casi el 20 % del territorio ucraniano), Kyiv parece tener la ventaja, por ahora.

Eso supone un problema para Moscú y el presidente Vladimir Putin, quien siempre ha insistido en que la victoria de Rusia en la guerra es inevitable porque las tropas rusas siguen apoderándose de más territorio ucraniano y, tarde o temprano, tomarán el control de toda la región oriental del Donbás.

Esa narrativa siempre ha sido errónea, dado lo lentos y costosos que han sido los avances rusos desde la invasión inicial a gran escala de 2022, pero ha perjudicado la causa de Ucrania.

En ocasiones, incluso el presidente de EE.UU., Donald Trump, pareció creerla, declarando que Rusia estaba ganando la guerra y, en una frase que se hizo famosa, le manifestó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el año pasado que no tenía la sartén por el mango.

“La premisa fundamental de la táctica de negociación de Putin es utilizar esta guerra cognitiva para convencer a Occidente de que no tiene sentido apoyar a Ucrania y que deberían presionar a Kyiv para que ceda ahora a todas las demandas de Rusia”, declaró a CNN Christina Harward, subdirectora del equipo de Rusia en ISW.

“Esto realmente pone en entredicho toda esa narrativa”, añadió.

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, declaró el martes que los últimos meses han sido “históricos” en cuanto a los éxitos de Kyiv en la línea del frente.

“Hemos eliminado a 35.000 rusos tanto en abril como en marzo… Rusia carece de las fuerzas necesarias para continuar las operaciones ofensivas. Las fuerzas ucranianas están agotando a los rusos”, afirmó.

Funcionarios occidentales han afirmado, citando datos de inteligencia, que el número de bajas rusas ronda entre las 30.000 y las 35.000 al mes.

Los recientes éxitos de Ucrania se deben en gran medida a su actual superioridad en el uso de drones.

Tras centrar gran parte de sus esfuerzos en ataques de corto alcance contra posiciones rusas a lo largo de la línea del frente y de largo alcance que penetraban en territorio ruso, Ucrania ha intensificado recientemente sus incursiones de medio alcance, dirigidos contra la logística rusa.

“Hemos observado un aumento drástico en el número de ataques aéreos ucranianos”, declaró Haward. “Esto está afectando la logística rusa. Si ahora se encuentran constantemente bajo la amenaza de ataques con drones ucranianos, su logística se verá seriamente comprometida, ralentizada y obstaculizada”.

Zelensky afirmó en uno de sus discursos nocturnos de la semana pasada que llevar a cabo ataques de alcance medio contra la logística militar rusa, desde depósitos y puestos de mando hasta sistemas de defensa aérea, es la máxima prioridad del país, y que Ucrania está aumentando los contratos y la producción para sostener ese esfuerzo.

Los soldados que luchan en el frente han confirmado que los ataques de medio alcance están marcando la diferencia.

Un alto funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), conocido por el indicativo Bankir, declaró a CNN que, a pesar de los continuos ataques de Rusia en la dirección de Zaporiyia, Ucrania había logrado recuperar parcialmente el control de zonas que Rusia había capturado hacía varios meses.

“Hay muchas unidades diferentes desplegadas en nuestro sector. Esta parte del frente se mantiene gracias a los esfuerzos coordinados de todas las fuerzas de defensa, desde la infantería que defiende las posiciones hasta los drones que operan constantemente y atacan al enemigo”, declaró a CNN.

El frente está ahora tan saturado de drones que resulta casi imposible para cualquiera de los bandos avanzar.

Mientras los ucranianos luchan por liberar la mayor cantidad de territorio posible, la incapacidad de moverse perjudica aún más a las tropas rusas, que ya no pueden avanzar lentamente como antes.

En cambio, ahora intentan infiltrarse en zonas bajo control ucraniano y crear la ilusión de avances constantes, según los analistas. Quizás logren izar la bandera rusa en la tierra de nadie que constituye la actual línea del frente, pero no podrán mantener la posición por mucho tiempo.

“Los rusos informan constantemente a sus comandantes que han capturado varias aldeas, pero en realidad no están allí. Los estamos expulsando continuamente. Nuestros ataques de medio alcance, que llevamos a cabo sin cesar, son de gran ayuda en este sentido”, declaró Bondarenko.

Esta estrategia se hace más evidente en algunas de las zonas más disputadas del frente, incluyendo Pokrovsk, otrora un importante nudo de transporte ucraniano.

Cuando Rusia finalmente logró tomar la ciudad en diciembre, casi dos años después de su primer intento, en Kyiv se temía que esto pudiera dar lugar a nuevos avances. Sin embargo, las tropas rusas se han estancado, incapaces de avanzar.

Los recientes éxitos de Ucrania no se limitan al frente de batalla.

Kyiv ha intentado limitar los beneficios que Rusia puede obtener del aumento de los precios del crudo provocado por el conflicto en Irán, llevando a cabo ataques en territorio ruso y bombardeando infraestructuras de petróleo y gas, así como otros activos clave.

Esto ha contribuido a limitar las ganancias extraordinarias de Moscú derivadas del alza de los precios del crudo, pero también ha acercado la guerra mucho más a sus ciudadanos.

Dmitro, operador de drones en la 79.ª brigada de Ucrania, quien pidió ser identificado solo por su nombre de pila, declaró a CNN que la realidad cotidiana en el frente era una montaña rusa emocional.

Si bien la moral se eleva cada vez que Kyiv logra una victoria táctica, explicó, quienes luchan en el frente están constantemente preocupados por sus seres queridos en casa.

Rusia intensificó drásticamente sus ataques con misiles y drones contra ciudades de toda Ucrania el año pasado, dirigidos contra instalaciones energéticas y otros objetivos civiles.

El año pasado fue el más mortífero para la población civil ucraniana desde 2022, con más de 2.500 muertos en 2025, informó Naciones Unidas.

Los primeros cuatro meses de este año han sido aún más sangrientos, con más civiles muertos cada mes que en el mismo mes del año pasado, según datos de la ONU.

Estos ataques no dan señales de disminuir. Moscú lanzó más de 1.400 drones y 56 misiles en las 24 horas previas a la mañana del jueves. Solo en Kyiv, la alarma antiaérea estuvo activada durante unas 11 horas.

Dmitro afirmó que muchos ucranianos sienten una sensación de justicia cuando los ataques en territorio ruso acercan la realidad de la guerra a los rusos.

“Cuando bombardeamos ciudades rusas, destruyendo sus edificios y fábricas… el pueblo ruso reconoce que hay una guerra”, apuntó. “Y más tarde ese mismo día, sufrimos graves daños en múltiples lugares, con numerosas bajas… es un caos bélico interminable”.

Si bien Ucrania ha logrado algunas victorias tácticas en los últimos meses, Rusia también ha tomado medidas que aparentemente obstaculizan sus propios esfuerzos, como la desactivación de Telegram, la aplicación de mensajería cifrada ampliamente utilizada por los soldados en el frente para las comunicaciones militares.

Esto ocurrió poco después de que Ucrania lograra persuadir a SpaceX, la empresa de Elon Musk, para que negara a Rusia el acceso a su servicio de internet satelital Starlink.

Incluso los blogueros militares rusos más partidarios de la guerra criticaron la decisión de Telegram.

Al mismo tiempo, los expertos en Rusia afirman que la guerra es cada vez más impopular entre los rusos.

La economía atraviesa dificultades, la gente está frustrada por las interrupciones de internet y los frecuentes ataques ucranianos contra objetivos en el interior del país preocupan a algunos.

El número de víctimas aumenta a diario. La semana pasada, los medios de comunicación rusos de la oposición, Mediazona y Meduza, publicaron una nueva estimación de las bajas rusas en Ucrania, según la cual hasta 352.000 rusos han muerto en los cuatro años transcurridos desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala.

El Kremlin no se ha pronunciado sobre esta cifra.

Se estima que Ucrania ha sufrido entre 100.000 y 150.000 bajas desde el inicio de la guerra.

Ninguna de las partes publica cifras oficiales de víctimas y CNN no puede verificar de forma independiente el número de fallecidos, pero la mayoría de los expertos internacionales coinciden en las estimaciones.

Las perspectivas para Ucrania son positivas y la moral allí es sin duda más alta que hace unos meses, pero muchos siguen siendo cautelosos.

La primavera está en pleno apogeo y existe la preocupación de que la nueva vegetación pueda reducir la visibilidad de los operadores de drones ucranianos y brindar mayor cobertura a los infiltrados rusos.

Kyiv ha cosechado éxitos anteriormente, como su gran contraofensiva en el verano y el otoño de 2022, o la incursión en la región rusa de Kursk, pero no han logrado que Ucrania gane la guerra.

Por ahora, Ucrania puede que no esté ganando, pero está perdiendo mucho menos que Rusia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Lauren Kent y Svitlana Vlasova, de CNN.