Bélgica ya tiene lista de convocados para el Mundial 2026, una justa en donde buscarán sacarse la espina y hacer historia

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La selección de Bélgica presentó oficialmente este viernes a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Una lista en la que se pueden ver nombres bastante conocidos y de experiencia, pero también se puede encontrar nuevos talentos que apuntan alto. Además, este es el último gran reto internacional para varios integrantes de la histórica generación dorada que dio de qué hablar por su talento con los Diablos Rojos.

Entre los convocados destacan nombres históricos como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, los tres disputarán su cuarto Mundial consecutivo. Además, el técnico Rudi García mantuvo en el plantel a futbolistas importantes como Youri Tielemans, Jérémy Doku y Leandro Trossard, además de incluir jóvenes como Mike Penders, Diego Moreira, entre otros.

La convocatoria también dejó varias ausencias llamativas. Futbolistas como Loïs Openda, Romeo Lavia, Arthur Vermeeren, Matz Sels y sobre todo la del jugador Mika Godts del Ajax, generó mucho debate y causaron mucho revuelo entre los aficionados belgas, quienes consideraban que alguno de ellos podría haber integrado la lista final para la justa en Norteamérica.

Bélgica vs. Egipto – 15 de junio – Seattle Stadium

Bélgica vs. Irán – 21 de junio – Los Angeles Stadium

Nueva Zelanda vs. Bélgica – 26 de junio – Vancouver Stadium

Sin embargo, más allá de los nombres, Bélgica llega al Mundial con el objetivo de recuperar protagonismo internacional y volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

Los Diablos Rojos son una de las selecciones con mayor tradición en Europa y disputarán en 2026 su participación número 15 en la historia de las Copas del Mundo.

La historia mundialista belga comenzó desde la primera edición del torneo en 1930. Desde entonces, el conjunto europeo ha tenido distintas etapas, aunque sus momentos más memorables llegaron en México 1986 y Rusia 2018. En territorio mexicano sorprendieron al mundo alcanzando las semifinales por primera vez en su historia, terminando finalmente en la cuarta posición tras caer ante la Argentina de Diego Maradona que a la postre sería campeón.

Décadas después, Bélgica vivió la etapa más brillante de su historia reciente con la llamada generación dorada. Liderados por Courtois, De Bruyne, Lukaku y Eden Hazard, los europeos consiguieron el mejor resultado de su historia al quedarse con el tercer lugar en Rusia 2018 derrotando a Inglaterra en el partido por el podio.

Después de aquella actuación histórica, las expectativas crecieron, aunque el equipo sufrió un duro golpe en Qatar 2022 al quedar eliminado en fase de grupos en medio de problemas internos.

Ahora, Bélgica intentará escribir un nuevo capítulo en su historia. Con referentes históricos y jóvenes futbolistas que de a poco comienzan a escribir su nombre en el fútbol europeo, los Diablos Rojos buscarán volver a ser protagonistas en una Copa del Mundo.

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