Iraquí “dirigió e instó” ataques contra estadounidenses y judíos por la guerra con Irán, dicen las autoridades federales

Por Mark Morales, CNN

Las autoridades federales arrestaron y acusaron a un ciudadano iraquí de coordinar y planificar al menos 18 atentados terroristas en Europa dirigidos contra estadounidenses y judíos, todo con el objetivo de poner fin a la guerra con Irán, según una denuncia penal federal.

Los fiscales alegan que Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi “dirigió e instó a otros a atacar intereses de Estados Unidos e Israel”, en represalia por la guerra y para “promover los objetivos terroristas de Kata’ib Hizballah, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y de sus asociados”, de acuerdo con la denuncia.

Los fiscales también sostienen que al-Saadi coordinó otros dos ataques en Canadá, dirigió a otras personas e intentó coordinar ataques terroristas en Estados Unidos, incluido uno contra una sinagoga en la ciudad de Nueva York.

Según los fiscales, al-Saadi es comandante de Kataib Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos con base en Iraq. La organización también está estrechamente alineada con el IRGC, que también está designado como organización terrorista extranjera. Los fiscales afirman que ha estado vinculado al grupo desde 2017.

CNN fue el primero en informar sobre un vínculo entre Kataib Hezbollah y el grupo que se atribuyó la responsabilidad de una serie de ataques incendiarios contra sitios judíos en toda Europa, incluidas sinagogas, escuelas y ambulancias.

Los fiscales alegan que Kataib Hezbollah ha estado operando bajo un seudónimo —Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI)— para llevar a cabo los ataques. Una fuente cercana a Kataib Hezbollah dijo a CNN a principios de este mes que algunos miembros de HAYI son iraquíes y que ambos grupos están conectados.

Al-Saadi enfrenta varios cargos, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar apoyo material para actos de terrorismo y conspiración para bombardear un lugar de uso público. Compareció este viernes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza. No presentó una declaración de culpabilidad durante la audiencia.

Los funcionarios no han dicho cómo o cuándo fue arrestado al-Saadi. Sin embargo, los registros de vuelo muestran que una aeronave del Departamento de Justicia, utilizada a menudo para extradiciones globales, voló a Turquía esta semana, regresó vía Marruecos y aterrizó en el área de la ciudad de Nueva York a última hora del jueves.

“Hasta donde sé en este momento, fue arrestado en Turquía por las autoridades turcas, probablemente a instancias de las autoridades estadounidenses, y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos sin oportunidad de impugnar la legalidad de su detención o su traslado al país”, dijo el abogado de al-Saadi, Andrew J. Dalack.

Los fiscales afirman que al-Saadi intentaba orquestar el atentado con bomba contra una sinagoga judía “prominente” en la ciudad de Nueva York.

También intentaba atacar otros dos lugares en Estados Unidos: centros judíos en Los Ángeles y Scottsdale, Arizona, según la denuncia.

Mientras intentaba organizar el ataque contra la sinagoga de Nueva York, al-Saadi creía que hablaba con un miembro de un cartel mexicano que decía poder perpetrar el ataque, cuando en realidad estaba tratando con un agente encubierto, de acuerdo con la denuncia.

Al-Saadi aceptó pagar US$ 10.000 por el ataque, pero insistió en que tenía que ser grabado. Los investigadores dicen que insistió en que el ataque ocurriera el 6 de abril y, cuando el ataque nunca se materializó, envió al agente encubierto un mensaje de texto a la mañana siguiente preguntando el motivo, según consta en la denuncia.

“Nuestra postura sostiene que es un preso político y un prisionero de guerra”, dijo Dalack tras la comparecencia ante el tribunal. “Está siendo castigado por una supuesta conexión percibida con el fallecido Qasem Soleimani”.

Soleimani es el comandante iraní que murió en enero de 2020 en un ataque de un dron de Estados Unidos ordenado por el presidente Donald Trump en el Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Los fiscales dijeron que al-Saadi tiene estrechos vínculos con otros líderes de organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos, entre ellos Esmail Qaani, sucesor de Soleimani como comandante de la Fuerza Quds del IRGC, y Akram ‘Abbas al-Kabi, secretario general de Harakat al-Nujaba, una milicia respaldada por Irán.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Con información de Josh Campbell, de CNN.