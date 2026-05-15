Japón anuncia su lista de convocados para el Mundial 2026 sin Kaoru Mitoma, uno de sus máximos referentes

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La selección de Japón ya dio a conocer su lista de convocados para la Copa Mundial 2026 y una de las noticias que más llamó la atención fue la ausencia de Kaoru Mitoma.

El jugador del Brighton de la Premier League ha sido uno de los futbolistas más importantes y desequilibrantes del conjunto asiático en los últimos años. El atacante quedó fuera por lesión, por lo que se convirtió en la principal baja del equipo que dirige Hajime Moriyasu.

Pese a esta ausencia sensible, Japón mantiene una plantilla competitiva que ya tiene su base en ligas europeas. Esto indica que su crecimiento ha sido meteórico en este siglo y que quedaron en el pasado los tiempos donde su plantel, en su mayoría, era conformado por jugadores de la liga local.

Por lo tanto, la escuadra nipona llegará al Mundial con una base sólida de futbolistas que militan en ligas de alto nivel y con la intención de superar, por primera vez en su historia, la barrera de los octavos de final.

Desde su debut mundialista en Francia 1998, Japón no ha faltado a ninguna Copa del Mundo y ya suma ocho clasificaciones consecutivas rumbo a la edición de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de este periodo, el combinado asiático ha logrado consolidarse como una de las selecciones más fuertes de la confederación asiática y un rival incómodo para cualquier potencia internacional.

Sus mejores actuaciones fueron en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, alcanzando los octavos de final. Particularmente recordada fue su participación en Rusia, donde estuvo muy cerca de eliminar a Bélgica tras ir ganando 2-0 antes de caer dramáticamente 3-2 en los últimos minutos.

En Qatar también sorprendieron al mundo al terminar en el primer lugar de su grupo por encima de España y Alemania, aunque después cayó en los octavos de final ante Croacia por penales.

Ahora, Japón buscará dar un nuevo golpe de autoridad con una generación encabezada por nombres como Takefusa Kubo, Junya Ito, Ritsu Doan, Wataru Endo, Ayase Ueda, entre otros. Futbolistas que llegan en gran momento y que serán fundamentales en ataque ante la ausencia de Mitoma.

Otra de las noticias destacadas dentro de la convocatoria fue el regreso del histórico Yuto Nagatomo. A sus 39 años, el defensor disputará su quinta Copa del Mundo, un jugador caracterizado por su liderazgo y experiencia dentro del vestidor japonés.

También existe expectativa alrededor de Wataru Endo, mediocampista del Liverpool, quien todavía trabaja para recuperarse físicamente y llegar en condiciones óptimas al arranque del torneo.

Países Bajos vs. Japón – 14 de junio – Dallas Stadium

Túnez vs. Japón – 20 de junio – Estadio Monterrey

Japón vs. Suecia – 25 de junio – Dallas Stadium

Con una mezcla entre juventud, experiencia y futbolistas consolidados en Europa, Japón volverá a presentarse como una de las selecciones más peligrosas fuera del círculo tradicional de favoritos. Es cierto que la baja de Mitoma representa un golpe importante, sin embargo, el conjunto asiático mantiene argumentos suficientes para competir, soñar con hacer historia y superar la barrera de los octavos de final en la próxima justa en Norteamérica.

Es cierto que la baja de Mitoma representa un golpe importante; no obstante, el conjunto asiático mantiene argumentos suficientes para competir, soñar con hacer historia y superar la barrera de los octavos de final en la próxima justa en Norteamérica.

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