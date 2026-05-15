Las 5 cosas que debes saber este 15 de mayo

Por CNN en Español

El Niño llega rápido y furioso. Renuncia a su cargo Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza. Rubio dice que quiere transición en Venezuela, pero sin acelerarla. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que el líder de China, Xi Jinping, se ofreció durante sus conversaciones del jueves a ayudar a resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán. China mantiene estrechos lazos con Irán y es el principal consumidor de petróleo iraní. Trump también dijo que ambos coincidieron en que Teherán no debe tener un arma nuclear. Por su parte, el ministro de relaciones exteriores chino dijo que la guerra “nunca debió haber sucedido”.

El Niño está surgiendo más rápido de lo esperado en el océano Pacífico y aumentan las probabilidades de que pueda volverse históricamente fuerte —un inusual “Súper” El Niño— para el otoño o el invierno. Sería el primer “Súper” El Niño desde 2015-2016, y algunos modelos informáticos muestran que incluso podría ser el más fuerte registrado.

El director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación estadounidense que se reunió en La Habana con funcionarios cubanos el jueves, mientras la isla lidia con un colapso de su sector energético en medio del deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Michael Banks, dijo este jueves a CNN que dejará su cargo de manera inmediata, lo que lo convierte en el más reciente alto funcionario migratorio en salir del Departamento de Seguridad Nacional desde que el secretario Markwayne Mullin asumiera el principal cargo de la agencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que su Gobierno quiere que se lleve a cabo una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro, pero en el camino a ese proceso “tampoco hay que ir demasiado rápido”.

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